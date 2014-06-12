上海治疗阳痿哪家医院好

发布时间:2014-06-12 来源：上海九龙男子医院

阳痿是男性朋友最为苦恼的一种疾病，它的到来给男性朋友带来很多的困扰。不仅让患者承受巨大的心理负担，还影响家庭和谐，所以一定要及时进行治疗。患者在治疗的时候，一定要选择最好的治疗医院，这样才能保障疗效。

上海九龙男子医院是上海首家大型男科医院，专业治疗各种男科疾病，全心致力于前列腺疾病、泌尿感染、生理功能障碍、生殖异常、男性不育等男科疾病的研究与临床诊治。自医院成立以来，已治愈了众多男科疾病患者。

上海九龙男子医院凭借着对男科疾病的透彻解析，科学规范化的管理，过硬的专业技术水平，全方位的服务，九龙独步于申城男科医学领域成为沪上男子医院的专业典范，全力打造中国男科第一品牌。

广纳海内外专业权威男科医学专家、生殖整形外科专家和学科带头人，组成专业权威专家团队。为保证质量及治疗效果，坚持专家亲自坐诊，亲自治疗，保证每一名患者都享受专家的治疗服务。定期邀请国内外知名男科专家前来进行技术交流与协作；定期举办大型男科医学学术研讨会，不断提高医疗水平。

对于阳痿的治疗，上海九龙男子医院采用的是六位一体分型疗法，该疗法在具体临床运用中完全针对患者的实际病情，药物、电磁、康复以及心理治疗多管齐下，因此具有很好的治疗效果。

阳痿是可以治愈的，关键在于患者选择的治疗医院。好的医院才有好的设备，才有专业的技术人才，才能制定出准确的治疗方案，才能够保障治疗效果。所以患者在选择医院的时候一定要慎重，要选择正规专业的医院。