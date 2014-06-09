做包皮手术哪家医院好

发布时间:2014-06-09 来源：上海九龙男子医院

包皮过长是男性生殖畸形的一种表现，对男性的危害是非常大的，它易引发男性早泄、阳痿的发生，并且容易受到感染。包皮过长还易导致包皮垢的发生，它是一种致癌物质，易引发阴茎癌，所以一定要及时进行治疗。

包皮过长，目前只能通过手术进行治疗。包皮手术虽然是一个小手术，但是对于手术的要求非常高，所以患者在选择手术医院的时候，一定要选择包皮手术最好的医院，以免给自己带来伤害。

上海九龙男子医院是上海首家大型男科医院，对于男科疾病的治疗有着很好的疗效。因为包皮手术是在男性生殖器官动刀，所以我院的包皮手术都是由万例无事故专家亲自手术，有效保障手术安全。

医院拥有先进的层流超洁净手术室，采用空气层流超净化装置，空气中的尘埃粒子和细菌高效过滤，消毒，清洗灭菌效果，创造一个清洁，舒适的手术空间环境，有效防止了术后感染的发生。

包皮过长，医院采用的是韩式微创包皮手术，采用连续缝合法和间断褥式缝合法，以使创口愈合平整美观。所用缝线，乃是羊肠经特殊工艺加工而成，在伤口愈合后即被人体吸收，不留任何线缝或疤痕。手术过程出血少、安全性高，丝毫不影响性功能。

很多男性朋友存在包皮过长的现象，但由于很多患者因为面子等问题不好意思去医院，导致出现了各种并发症。我院从患者角度出发，提供了“一医一患一诊室”的特色诊疗，使患者放心就诊，充分保护患者的隐私。