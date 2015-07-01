39健康网
首页 > 心血管疾病 > 高血压的预防保健

高血压如何降压 三种降压方法帮您轻松降压

2015-07-1839健康网A+

    高血压作为一种常见的心脑血管疾病，具有渐行性和隐蔽性。疾病刚开始的时候往往不容易察觉，当病情被发现以后，通常已经比较严重。患上高血压如何降压？下面介绍几种高血压的降压方法。

　　高血压饮食降压法

　　高血压患者在饮食上要注意少盐、少油。平时做菜不要放太多盐，尽量不吃腌制的、酱菜等含盐量多的食品。不要吃动物性的油脂，食油尽量选择花生油、葵花籽油和豆油等植物油。不要吃鱼籽、动物脑等含胆固醇很高的食物。此外，要控制热量的摄入，主食也不能吃太多。脂肪类的食品和甜食最好不吃。油炸、糖果、含糖多的汽水等高热量的食品也最好不吃。多吃水果和蔬菜，深颜色的蔬菜效果更佳。适当多吃一些海产品。例如：深海鱼、海带、紫菜等。

    

血压 血压计 检查 高血压 低血压_10636644_xxl


　　高血压运动降压法

　　高血压病人适合散步。每天在早晨、黄昏或者晚上睡觉前挑选两个时间到户外散步15~50分钟，一边锻炼身体，一边呼吸清新空气，能够简单有效地防治高血压。此外，如果高血压不严重，可以进行慢跑和长跑。每次慢跑15~30分钟，注意保持慢速。长期坚持下去，可以使血压平稳地降低，脉搏也变得更加稳定，同时还可以增强消化功能。不过，伴有冠心病的高血压病人不宜长跑，容易发生意外。

　　高血压负离子降压法

　　实验结果证明，空气中的负离子能改善心肌状况和心脏功能，通过扩张冠状动脉使血流量增加，并能通过心率的调整来恢复血流和血管的反应速度，进而能使血压恢复正常，对心绞痛也有一定的缓解作用。

　　大家了解高血压如何降压以后，可以配合医生的药物治疗，取得更好的疗效。

　　39健康资讯――整合39健康网优质资讯，10分钟浏览全站精华。

　　微信扫描下方二维码马上知道！

图片说明文字

　　39健康资讯――最实用的健康公众号，十万人的共同选择。

　　



↑找个没人的地方测一测↑

1/1

精彩推荐

查看更多 >

大家都在看

你的丁丁大小正常吗？你的丁丁大小正常吗？

测测你的性能力有多强测测你的性能力有多强

最健康的45种爱爱姿势最健康的45种爱爱姿势

图：怎么用女用避孕套图：怎么用女用避孕套

从屁股一眼看出是处女从屁股一眼看出是处女

女人这个动作＝性高潮女人这个动作＝性高潮

多图详解女人花样私处多图详解女人花样私处

图：血腥的剖腹产现场图：血腥的剖腹产现场

猜你喜欢

抢挂专家号，咨询热心导诊MM

在线医院展播

更多
广告
进入39健康网首页
进入性爱频道
进入女性频道
进入保健频道
热门
痛经
荨麻疹
宫颈糜烂
高血压
登革热
尖锐湿疣
妇科
月经不调
阴道炎
子宫肌瘤
男科
包皮过长
前列腺炎
早泄
儿科
手足口病
小儿感冒
小儿肺炎
内科
冠心病
肺结核
支气管炎
外科
肩周炎
乳腺增生
骨质增生
皮肤
湿疹
狐臭
脚气
热门
六味地黄丸
逍遥丸
金匮肾气丸
云南白药
阿胶
片仔癀
妇科
保妇康栓
调经丸
妈富隆
男科
伟哥
前列舒乐胶囊
养血生发胶囊
儿科
小儿感冒颗粒
小儿止咳糖浆
小儿七星茶颗粒
心脑血管
厄贝沙坦片
血脂康胶囊
速效救心丸
糖尿病
美迪康
消渴丸
拜唐苹
跌打损伤
云南白药气雾剂
云南白药创可贴
跌打万花油

按专科找下载39健康APP，快速挂号、问医生

外科
心胸外科
泌尿外科
乳腺外科
肛肠外科
肝胆外科
血管外科
内科
神经内科
消化内科
呼吸内科
内分泌科
肾内科
风湿科
其他科室
妇科
耳鼻喉科
整形科
中医科
皮肤科
心理咨询
按疾病找
劲椎病
脑梗塞
高血压

按专科找下载39健康APP，快速挂号、问医生

外科
心胸外科
泌尿外科
乳腺外科
内科
神经内科
消化内科
呼吸内科
其他科室
妇科专家
产科专家
中医专家

按疾病找

外科
烧伤专家
骨折专家
肺癌专家
内科
胃炎专家
高血压专家
冠心病专家
其他科室
头痛专家
湿疹专家
肾结石专家
下载APP，每天都能看健康猛料
39健康网-合作-导航