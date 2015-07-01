高血压如何降压 三种降压方法帮您轻松降压

2015-07-18 39健康网 A+

高血压作为一种常见的心脑血管疾病，具有渐行性和隐蔽性。疾病刚开始的时候往往不容易察觉，当病情被发现以后，通常已经比较严重。患上高血压如何降压？下面介绍几种高血压的降压方法。



高血压饮食降压法

高血压患者在饮食上要注意少盐、少油。平时做菜不要放太多盐，尽量不吃腌制的、酱菜等含盐量多的食品。不要吃动物性的油脂，食油尽量选择花生油、葵花籽油和豆油等植物油。不要吃鱼籽、动物脑等含胆固醇很高的食物。此外，要控制热量的摄入，主食也不能吃太多。脂肪类的食品和甜食最好不吃。油炸、糖果、含糖多的汽水等高热量的食品也最好不吃。多吃水果和蔬菜，深颜色的蔬菜效果更佳。适当多吃一些海产品。例如：深海鱼、海带、紫菜等。





高血压运动降压法

高血压病人适合散步。每天在早晨、黄昏或者晚上睡觉前挑选两个时间到户外散步15~50分钟，一边锻炼身体，一边呼吸清新空气，能够简单有效地防治高血压。此外，如果高血压不严重，可以进行慢跑和长跑。每次慢跑15~30分钟，注意保持慢速。长期坚持下去，可以使血压平稳地降低，脉搏也变得更加稳定，同时还可以增强消化功能。不过，伴有冠心病的高血压病人不宜长跑，容易发生意外。

高血压负离子降压法

实验结果证明，空气中的负离子能改善心肌状况和心脏功能，通过扩张冠状动脉使血流量增加，并能通过心率的调整来恢复血流和血管的反应速度，进而能使血压恢复正常，对心绞痛也有一定的缓解作用。

大家了解高血压如何降压以后，可以配合医生的药物治疗，取得更好的疗效。

39健康资讯――整合39健康网优质资讯，10分钟浏览全站精华。

微信扫描下方二维码马上知道！

39健康资讯――最实用的健康公众号，十万人的共同选择。