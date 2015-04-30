2015-04-30 健康时报 A+

脑血栓，离我们远吗？脑血栓不但影响患者身心健康，严重的甚至导致瘫痪。那么，脑血栓的前兆都有哪些呢？得了脑血栓又会有哪些症状呢？为家人，看一眼！

脑血栓前兆

一、睡觉流口水

河南中医学院第一附属医院神经内科副主任医师王彦华说，如果老年人在睡觉时经常流口水的话，要留心脑血栓风险。

劳累过度、初戴假牙等，虽然也可引起流口水，但对于原本就有高血压、糖尿病等中风危险因素的老年人来讲，经常流口水就很有可能是脑血栓或者脑血栓的先兆了。这类人流口水有三大特点：

首先，经常在夜间不自觉地流口水。门诊上经常听到一些脑血栓病人反映，自己夜里睡得正香的时候，突然会呛咳，甚至咳醒。这其实就是流口水造成的。

其次，患者流口水的时候，并不像劳累或者初戴假牙后流口水一样，睡觉时头侧向哪一边就往哪一边流，而是总朝一侧流。这主要是因为脑血栓多会造成咽腔局部肌肉功能不协调，进而出现单侧的吞咽功能障碍。在对这类脑血栓病人进行问诊的时候，很多人会说，自己除了有流口水的症状外，还出现过言语不清晰、一过性的单侧肢体不适、反应迟缓等。

再者，部分流口水的患者还会伴有周围性面瘫，如口角歪斜等，这都是轻度脑血栓所致。

二、哈欠不断

老人出现频频打哈欠等症状，不要以“睡眠不好”或“过度劳累”等原因来“自我安慰”。这种表现很可能就是发生中风的先兆，应提高警惕，立即就医。

患缺血性脑血栓病者，80%发病前5～10天会出现哈欠连连的现象。

三、血压异常

血压突然持续升高到200/120mmHg以上时，是发生脑血栓的前兆;血压突然降至

80/50mmHg以下时，是形成脑血栓的前兆。

四、高血压病人的鼻出血

这是值得引起注意的一种危险信号。

数次大量鼻出血，再加上眼底出血、血尿，这种人可能在半年之内会发生脑血栓。

五、步态异常

步履蹒跚，走路腿无力是偏瘫的先兆症状之一。

如果老年人的步态突然变化，并伴肢体麻木无力时，则是发生脑血栓的前兆信号。

六、突然发生眩晕

解放军总医院第一附属医院心身医学门诊副主任医师彭国球提醒说，眩晕是脑血栓前兆中极为常见的症状，尤以清晨起床时发生得最多。此外，在疲劳、洗澡后也易发生。特别是高血压患者，若1～2天反复出现5次以上眩晕，发生心脑疾病的危险性就会增加。

七、突然发生剧烈头痛

任何突然发生的剧烈头痛;伴有抽搐发作;近期有头部外伤史;伴有昏迷、嗜睡;头痛的性质、部位、分布等发生了突然的变化;因咳嗽用力而加重的头痛;疼痛剧烈，可在夜间痛醒。

如有上述脑血栓的前兆情况之一，应及早到医院进行检查治疗。

预防脑血栓注意以下两点：

每晚三杯水防脑血栓

河南中医学院一附院神经内科副主任医师陈贺华认为，防血栓最简单的方法，就是夜间多喝水。夜间补水的具体方法是，准备一个能装500 ~1000毫升水的保温杯放在床头，临睡前喝200~300毫升水。夜间小便后喝两三口水，大约100毫升左右。晨起再喝300~500毫升。如果夜间喝得少，晨起可多喝些。这样的补水量，对于血液浓缩促成的血栓有一定效果。当然，喝水过多会增加心脏负担，陈贺华提醒说，心肾功能不好时，要适当控制饮水量。

防脑血栓别饭后就睡

中山大学附属第二医院神经内科主任彭英教授介绍说，日常要注意饮食清淡、少食油腻，不要饭后就睡。因为进食过饱，血液大量流向胃肠消化系统，脑部血流减少，如果此时倒头就睡，血压降低可使脑部血液进一步减少，血流更加缓慢;如此一来，脑血栓形成的几率上升。