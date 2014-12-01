高血压常吃四种水果好降压

2014-12-31 39健康网 A+

高血压病目前仍然是一种不可逆的慢性疾病，对于高血压患者而言，除了需要坚持服药降压之外，日常的护理和饮食也是相当重要的。高血压患者通过一些饮食的控制，也能起到一定的降压作用。这次，39健康网编辑为高血压患者搜罗几种有助降血压的水果。

高血压患者吃什么水果好？

1.高血压常吃泥猴桃降血压

要说高血压患者的降压水果，首选猕猴桃不可，也被称为“奇异果”。泥猴桃味酸、甘、性寒，全果或汁都可以清热利水、散瘀活血、抗炎消肿、降低血压、降低胆固醇。对于高血压患者、冠心病以及动脉硬化患者，常吃泥猴桃有助于血压的控制；

2.苹果对高血压患者好处多

苹果被誉为“果王”，其营养价值极高，含有多种维生素、糖类、果胶、无机盐、苹果酸、枸楷酸、鞣酸和纤维素。对于高血压患者而言，苹果中富含丰富的钾盐，它能够与体内的钠盐结合，让后者排除体外，对于心血管疾病的预防有着重要的作用。此外，苹果还具有防止血液中胆固醇的增加，减少血液中的含糖量等作用。高血压患者吃苹果，是好处多多；

3.桔子可以预防动脉硬化

桔子c含有大量的维生素c、拘椽酸及葡萄糖等10余种营养素。对慢性肝炎引起的高血压，多吃蜜桔可以提高肝脏解毒作用，加速胆固醇转化，防止动脉硬化。饭后常吃一只桔子，可以增进食欲，消除高血压引起的消化功能紊乱；

4.香蕉预防高血压与中风

香蕉能为人体提供降低血压的钾离子，而能升压和损伤血管的钠离子含量很低。尿钾上升、血压下降，特别是在原发性高血压病中，钾对血压的影响比钠离子更大，限钠增钾，对防治原发性高血压及脑溢血有明显针对性。

高血压患者不妨多吃上面介绍的几种水果。很多患者担心长期服药会有一定的副作用，就转而只靠食疗和运动来降血压，这些都是不靠谱的做法。在吃水果降压的同时，还要坚持服用降压药，在季节变换的时候，可以咨询医生是否能够调整用药量，切忌自行停、减降压药物，以免造成血压波动，诱发心血管意外。



