四种情况必须做动态心电图

2014-12-09 39健康网 A+

心脏病患者群体越来越庞大，特别是心肌缺血，几乎成为老年人的常见病，而我们常做的心电图很难检测出来，这就需要24动态心电图进行监测了。动态心电图是一种可以24（甚至48～72）小时连续记录人体心脏在日常活动状态下心电活动情况的方法。其独特优势在于记录时间长，能反映活动状态的心电变化，从而弥补了常规心电图只能作短暂静态记录的不足。

哪些人需要做24小时动态心电图

一般来说，超过65岁的老年人体检时即使心脏症状，最好也加测24小时动态心电图。因为早期的心肌缺血几乎没有明显的症状，老年人更加难以察觉到。老年人每年必须定期做动态心电图，为自己的心脏安全加把“锁”。所以，下面4种情况建议都要做24小时动态心电图。

1.日常生活中时常有些人不时会出现心慌、胸闷、胸痛、头昏或晕厥等疑似心脏疾病症状，但常规检查（包括心电图）往往查无实据而诊断困难。此时采用动态心电图检查，常能捕捉到常规心电图难以发现的偶发、短阵心律失常或一过性心肌缺血发作，从而使病人得到明确诊断与治疗。这是动态心电图目前应用最为广泛的情况之一。

2.对常规检查已有发现、但其性质或潜在风险尚不完全明确的一些心律失常，可借助于动态心电图检查，进一步收集大量的心电信息进行定性、定量分析，常能明确心律失常的类型、发生频率及风险程度等。

3.常规心电图对心肌缺血漏诊率较高。动态心电图24小时全程记录患者工作、休息、睡眠以至大小便等日常活动状态下的心电变化，不仅能显著提高心肌缺血的检出率，还能显示缺血发生的时段、持续时间、出现频率、缺血程度及其与患者活动、症状之间的关系，从而为缺血性心脏病的诊断和治疗提供更全面的切实可靠的客观依据。

4.24小时动态心电图，还常用语评定抗心律失常、抗心肌缺血药物疗效和人工心脏起搏器性能。对于监测心脏病患者的治疗效果，有着决定性的指导意义。



