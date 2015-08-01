台湾“一条根”能治好颈椎腰椎病吗？

2015-08-10 39健康网 A+

旅游新闻：台湾金门一条根成治疗颈椎腰椎病新宠

金门流传一句话：“金门一条根，胜过韩国高丽参”，如今赴台旅游的人与日俱增，很多人去台湾旅游，购买金门一条根或自用或送亲友的人比比皆是，回来还到处宣传一条根治疗腰椎、颈椎效果奇好，一条根是何物？真能治颈椎、腰椎病吗？到底该如何选购呢？

药学大辞典：一条根还有个名字叫千斤拔

一条根，别名千斤拔。编辑查阅了诸多文献资料，都未找到一条根的相关报道，后来输入千斤拔才找寻到该药材的正式报道。千斤拔属于阔叶大豆科，种植三年后才可采摘，根部可深入地下达50公分。据2011年出版的《中国药学大辞典（上）》记载，千斤拔具有祛风湿 、强腰膝的功效，用于风湿关节痛、腰腿痛、腰肌劳损，跌打损伤以及阳痿、遗精、妇科病等， 药理活性有抗炎、抗氧化，抑制血栓形成等作用。看来（千斤拔）一条根还是有治疗药效的，尤其是对风湿关节痛、腰腿痛这类疾病。

台湾康复专家谈一条根

就等同是一种活血通络的外用擦剂，没那么神

既然一条根来自台湾，那么台湾用一条根治腰痛、颈椎痛的人多吗？编辑为此咨询了从事专业康复治疗多年的台湾注册物理治疗师、现任广东省工伤康复医院从化院区康复部主任蔡秉达，蔡主任给出了他的独家看法。

蔡主任指出，台湾民众对于此类的辅助性外用药品的追捧远远低于大陆游客对其的热衷程度，因为台湾这类的商品太多，他们也在错误中学习了经验和教训，理解了先从正规医院明确诊断的重要性。一条根药物主要是用来祛风湿、活血化瘀，对于那些通过医生触诊、拍摄X片等确诊为腰椎间盘突出症、颈椎骨质增生等疾病的患者而言，盲目使用该类产品不会起到治疗的作用，应该选择专业的康复机构尽早治疗。一条根产品仅对腰肌劳损、颈肩肌肉劳损等患者起一些作用，而且是在做超声波治疗时加入使用。如果自己或家有肌肉劳损的骨伤患者，可以在台湾旅游时酌情购买这类产品。

台湾康复专家教你选购一条根等台湾中成药

编辑在某宝、某度上输入“一条根”，果不其然，来自金门的一条根中成药数不胜数，药膏、药贴、药酒、药膳都一应俱全，光药膏就有无数品牌，分不同功效，而且购买数量近千的店家不在少数，在选购一条根中成药时要注意哪些方面呢？

多种多样的一条根产品（本图节选自淘宝网）

蔡主任特别提醒，台湾出品的正规药品，包括中药制品都有很全的标识，在购买时一定要注意甄别，不可光看商品名。对于一条根这类中药而言，产品外包装上除了产品名之外，还要有G.M.P、卫署字号、条形码、药品使用方式、药方各大成分及含量、公司名等，缺一不可，倘若购买的产品标识不全，买到的很可能是假药。

当提及台湾一条根产品在网络上也有销售时，蔡主任指出，台湾医疗法规定，禁止任何药品以网路贩卖行为来贩售，很多健康食品宣称有疗效，其实拿的都是营养食品牌照，那是食品检验局发的，而非卫生机构颁发，假如大陆网友想在网络上购买台湾的产品，一定要更加小心，建议还是要亲友去台湾旅游时在正规药行购买更保险。

买一条根药材：要注意区别山豆根

一条根经常还会以药材等形式出售，这里面也有很多鱼目混珠的产品，最容易混淆的就是山豆根，山豆根具有清热解毒 、利咽消肿之功效，为治疗咽喉肿痛的要药，和一条根相比，其在外型上容易弄混，但药效却相差甚远，在购买一条根药材时如何鉴别呢？

第一招：看外观。一条根的根呈圆锥形 ，根头部膨大，少分枝 ， 长 15-30厘米，直径在0.5-2厘米，表面棕红色，有不规则的纵皱纹及明显突起的横向皮孔，质坚实，难折断，断面不平坦，皮部棕灰色，木部白色。而山豆根的根茎呈不规则结节状 ， 顶端残留茎基 ，下生根数条 ，根长圆柱形 ，常分枝 ，长短不等。直径在0.7-1.5厘米之间，表面棕色或棕褐色，有不规则的纵皱纹及略突起的横向皮孔，质坚硬，难折断，断面平坦，皮部浅棕色，木部浅黄色。

第二招：闻气味，尝味道。一条根无豆腥气味道是甘甜的，而山豆根闻起来有一股豆腥味，味极苦。

最后编辑还要补充一句，一条根（千斤拔）也不光是台湾金门专有，在我国西南、中南和东南部地区都有种植，比如广西等地也盛产一条根，不过叫法不同，叫千斤拔。台湾的一条根还要如此大费周章去购买吗？大家自己看着办吧。

专家介绍：





蔡秉达，现任广东省工伤康复医院从化院区康复部主任、台湾省私立脊康物理治疗所的技术长，台湾注册物理治疗师，从事专业康复治疗多年。2003年毕业于台湾省私立中山医学大学医事技术学院物理治疗学系，2010年毕业于广州中医药大学针灸推拿学院临床专业取得硕士学位，专业知识丰富，并将中西方治疗方法互相融合。专攻领域为脊椎相关病因学、慢性肌筋膜疼痛综合征。

出诊时间：每周二-六全天（科室开诊为每周一到周六）