39健康网
首页 > 骨科 > 骨科专家访谈

落枕按压“落枕穴” 你按对了吗

2015-05-1939健康网A+

　　不少人有过这样的经历：一觉醒来，发现脖子动弹不得，只能保持一个姿势去上班，那么“恭喜”你：落枕了！

　　在网页里搜“落枕怎么办”，按摩落枕穴的网页就会跳出来，但很多人依照网页里说的按摩法做了几次也没啥效果，这到底是怎么回事呢？下面来听听海珠区中医医院（原海珠区第一人民医院）针灸推拿科赵斌斌主治中医师的专业讲解。

　　专家介绍：赵斌斌，海珠区中医医院（原海珠区第一人民医院）针灸推拿科主治中医师，擅长运用针灸推拿、针刀等中医疗法治疗颈椎病腰椎间盘突出症、肩周炎、膝关节痛、风湿关节炎等颈肩腰腿痛面瘫，头晕头痛中风后遗症，失眠，耳鸣耳聋，慢性胃肠疾病、咳嗽、鼻炎等

　　门诊时间：每周一到周五全天，周六上午

　　落枕后按穴位没效果 原因有二

　　赵医生指出，落枕是颈椎急性错位的表现，偶尔的一次落枕，症状轻者不做任何处理，一般可在1-3天后恢复，也可自行按摩落枕穴。为何有些人自行按摩落枕穴没有效果，赵医生认为落枕后按落枕穴，还是有很多讲究的，穴位没找准、按压方式不对是主要原因。

　　怎样才能找准落枕穴？赵医生介绍了两个方法：

　　第一种：手背压痛点定位法。因落枕穴在手背侧，在第二、三掌骨之间，掌指关节后约1厘米处，用手指朝手腕方向触摸，从骨和骨变狭的手指尽头之处起，大约一指宽的距离上进行按压，当按压到强烈压痛之处，就是需要按压的位置。

　　第二种：内劳宫穴定位法。落枕穴是我们的熟称，它在中医里属经外奇穴，叫“外劳宫穴”，与手掌心的“内劳宫穴”的位置呈对应关系，内劳宫穴位于手掌心第2、3掌骨之间偏于第3掌骨，就是握拳屈指时中指尖处，手背那一侧和内劳宫穴位置相对应的就是外劳宫穴。相对而言，第二种方法能更好找对穴位。

　　找到落枕穴之后，不是简单地按压就行，还有一定的技巧，“轮流用力按压左右手背的落枕穴，每次5-10分钟，按压穴位的同时还要适当活动落枕的颈部，连续做2-3次，落枕的症状就会缓解。”赵医生介绍到，“这种按压穴位的方法，在落枕的前三天比较有效，而且按压时力度要稍微大些，以穴位局部有酸痛感为佳。”

　　落枕去按摩？太用力会伤肌肉

　　有些人一旦落枕，就想快速解决，于是去非正规的医疗机构按摩处理，赵医生指出，落枕要恢复，最根本的方法就是手法复位，而未经过正规培训的按摩者按摩往往会用比较大的力度按摩肌肉，反而把错位的关节附近的肌肉按伤，这样即使关节已经复位，肌肉、神经却受伤了，患者总觉得落枕没治好。“落枕的地方，按摩时一定不能用力过猛。”赵医生提醒，“我们经常会接诊到一些因被用力不当按摩后症状加重的患者，如果想快速恢复，来针灸推拿科做一个简单手法复位，就能立马好转，这样也更安全。”



↑找个没人的地方测一测↑

1/1
关闭

精彩推荐

查看更多 >

大家都在看

你的丁丁大小正常吗？你的丁丁大小正常吗？

测测你的性能力有多强测测你的性能力有多强

最健康的45种爱爱姿势最健康的45种爱爱姿势

图：怎么用女用避孕套图：怎么用女用避孕套

从屁股一眼看出是处女从屁股一眼看出是处女

女人这个动作＝性高潮女人这个动作＝性高潮

多图详解女人花样私处多图详解女人花样私处

图：血腥的剖腹产现场图：血腥的剖腹产现场

猜你喜欢

抢挂专家号，咨询热心导诊MM

在线医院展播

更多
广告
进入39健康网首页
进入性爱频道
进入女性频道
进入保健频道
热门
痛经
荨麻疹
宫颈糜烂
高血压
登革热
尖锐湿疣
妇科
月经不调
阴道炎
子宫肌瘤
男科
包皮过长
前列腺炎
早泄
儿科
手足口病
小儿感冒
小儿肺炎
内科
冠心病
肺结核
支气管炎
外科
肩周炎
乳腺增生
骨质增生
皮肤
湿疹
狐臭
脚气
热门
六味地黄丸
逍遥丸
金匮肾气丸
云南白药
阿胶
片仔癀
妇科
保妇康栓
调经丸
妈富隆
男科
伟哥
前列舒乐胶囊
养血生发胶囊
儿科
小儿感冒颗粒
小儿止咳糖浆
小儿七星茶颗粒
心脑血管
厄贝沙坦片
血脂康胶囊
速效救心丸
糖尿病
美迪康
消渴丸
拜唐苹
跌打损伤
云南白药气雾剂
云南白药创可贴
跌打万花油

按专科找下载39健康APP，快速挂号、问医生

外科
心胸外科
泌尿外科
乳腺外科
肛肠外科
肝胆外科
血管外科
内科
神经内科
消化内科
呼吸内科
内分泌科
肾内科
风湿科
其他科室
妇科
耳鼻喉科
整形科
中医科
皮肤科
心理咨询
按疾病找
劲椎病
脑梗塞
高血压

按专科找下载39健康APP，快速挂号、问医生

外科
心胸外科
泌尿外科
乳腺外科
内科
神经内科
消化内科
呼吸内科
其他科室
妇科专家
产科专家
中医专家

按疾病找

外科
烧伤专家
骨折专家
肺癌专家
内科
胃炎专家
高血压专家
冠心病专家
其他科室
头痛专家
湿疹专家
肾结石专家
下载APP，每天都能看健康猛料
39健康网-合作-导航