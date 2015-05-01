落枕按压“落枕穴” 你按对了吗

2015-05-19 39健康网 A+

不少人有过这样的经历：一觉醒来，发现脖子动弹不得，只能保持一个姿势去上班，那么“恭喜”你：落枕了！

在网页里搜“落枕怎么办”，按摩落枕穴的网页就会跳出来，但很多人依照网页里说的按摩法做了几次也没啥效果，这到底是怎么回事呢？下面来听听海珠区中医医院（原海珠区第一人民医院）针灸推拿科赵斌斌主治中医师的专业讲解。

专家介绍：赵斌斌，海珠区中医医院（原海珠区第一人民医院）针灸推拿科主治中医师，擅长运用针灸推拿、针刀等中医疗法治疗颈椎病、腰椎间盘突出症、肩周炎、膝关节痛、风湿关节炎等颈肩腰腿痛，面瘫，头晕头痛，中风后遗症，失眠，耳鸣耳聋，慢性胃肠疾病、咳嗽、鼻炎等

门诊时间：每周一到周五全天，周六上午

落枕后按穴位没效果 原因有二

赵医生指出，落枕是颈椎急性错位的表现，偶尔的一次落枕，症状轻者不做任何处理，一般可在1-3天后恢复，也可自行按摩落枕穴。为何有些人自行按摩落枕穴没有效果，赵医生认为落枕后按落枕穴，还是有很多讲究的，穴位没找准、按压方式不对是主要原因。

怎样才能找准落枕穴？赵医生介绍了两个方法：

第一种：手背压痛点定位法。因落枕穴在手背侧，在第二、三掌骨之间，掌指关节后约1厘米处，用手指朝手腕方向触摸，从骨和骨变狭的手指尽头之处起，大约一指宽的距离上进行按压，当按压到强烈压痛之处，就是需要按压的位置。

第二种：内劳宫穴定位法。落枕穴是我们的熟称，它在中医里属经外奇穴，叫“外劳宫穴”，与手掌心的“内劳宫穴”的位置呈对应关系，内劳宫穴位于手掌心第2、3掌骨之间偏于第3掌骨，就是握拳屈指时中指尖处，手背那一侧和内劳宫穴位置相对应的就是外劳宫穴。相对而言，第二种方法能更好找对穴位。

找到落枕穴之后，不是简单地按压就行，还有一定的技巧，“轮流用力按压左右手背的落枕穴，每次5-10分钟，按压穴位的同时还要适当活动落枕的颈部，连续做2-3次，落枕的症状就会缓解。”赵医生介绍到，“这种按压穴位的方法，在落枕的前三天比较有效，而且按压时力度要稍微大些，以穴位局部有酸痛感为佳。”

落枕去按摩？太用力会伤肌肉

有些人一旦落枕，就想快速解决，于是去非正规的医疗机构按摩处理，赵医生指出，落枕要恢复，最根本的方法就是手法复位，而未经过正规培训的按摩者按摩往往会用比较大的力度按摩肌肉，反而把错位的关节附近的肌肉按伤，这样即使关节已经复位，肌肉、神经却受伤了，患者总觉得落枕没治好。“落枕的地方，按摩时一定不能用力过猛。”赵医生提醒，“我们经常会接诊到一些因被用力不当按摩后症状加重的患者，如果想快速恢复，来针灸推拿科做一个简单手法复位，就能立马好转，这样也更安全。”