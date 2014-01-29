痛风患者不宜长期服用碳酸氢钠片

2014-01-29 健康报 A+

有人说喝苏打水可防尿酸高，尤其适合吃海鲜比较多或者有高尿酸血症、痛风的人。这是因为苏打水呈碱性，有助于尿酸的排泄；而海鲜通常含有较多的嘌呤，嘌呤在体内代谢为尿酸，因此，喝苏打水有助于防止尿酸升高。另外，现代人喜食油腻，就算不怕尿酸高，吃了大量嘌呤食物后喝点苏打水也是有益无害的。

苏打水实际上是稀释后的碳酸氢钠溶液，经常饮用苏打水确实可以促进尿酸的排出，从而降低血尿酸水平。

痛风是指尿酸析出后沉积在关节或肾脏等部位，引起疼痛发作的一种病症。痛风患者应用碳酸氢钠片的主要目的是碱化尿液，使尿酸排出，防止肾结石的形成，减轻尿酸盐对肾脏功能的损害。但是，把碳酸氢钠片当做降尿酸药物长期服用是不正确的，因为任何药物都有应用范围，只有下列情况才适合用碳酸氢钠片：

急性关节炎发作

急性关节炎发病前常是血尿酸的高峰期，此时尿液中的尿酸也随之增高。当急性关节炎发作时，由于关节的剧烈疼痛，反射性地引起脑垂体加速分泌促肾上腺皮质激素。所以急性关节炎期和关节炎后5~10天是尿液中尿酸浓度比较高的阶段，在这期间用碳酸氢钠片非常必要。

血尿酸水平显著增高

在肾脏功能正常或受损害不严重的情况下，尿酸的浓度常与血尿酸的水平和应用促进尿酸排泄药的用量呈正相关。也就是说，血尿酸愈高，促排尿酸药用量愈大，尿中尿酸的浓度愈高。所以当血尿酸增高，同时用促排尿酸药时，用碳酸氢钠片有利于碱化尿液，减少尿酸结晶析出，可以保护肾脏不受损害。

肾结石形成

有人做过统计，肾结石出现在痛风关节炎后和发生关节炎前之比为3∶2。尿路结石可以引起血尿、肾绞痛，也可以无任何症状。不论肾结石发生在何时和有无症状，只要伴有高尿酸血症，适当用些碳酸氢钠片是必要的。因为用碳酸氢钠片能提高尿液的酸碱度，可以溶解尿酸石，也可防止新尿酸石的形成。

尿pH值降低

尿酸以游离和结合两种形式存在于尿液中，尿酸两种状态的多少取决于尿液的酸碱度pH值。正常人的尿呈微酸性，pH值为6左右。当尿的pH值在6.75时，90%以上的尿酸为游离状态；pH值降至4.75时，90%以上的尿酸以结合形式出现在尿液中。这种结合形式的尿酸盐，可以沉积在肾实质中，堵塞尿路，或形成结石，损害肾脏功能。

一般认为，当pH值降至5.5以下时，可以用碳酸氢钠片，使pH值维持在6.2~6.8，其值不超过7.0，否则易发生钙盐结石。碳酸氢钠片不适合心功能不全、肾功能不全和高血压患者，因为钠负荷过重会加重病情。由此可见，苏打水可以预防痛风，但要注意临床适应证，以及使用的剂量。最科学的办法是定期监测尿pH值，这样才能使苏打水更合理有效地发挥它的抗痛风作用。