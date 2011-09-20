光阴荏苒，岁月流金。2011年中山大学岭南医院隆重开业，中山大学第三附属医院迎来了建院40周年。40载春华秋实，40载砥砺奋进，翻阅医院的历史，展现了一幅全体三院人艰苦创业，栉风沐雨，不断攀登，矢志不渝的壮丽画卷。如今，中山三院建立起了现代医疗服务、医学教学、医学科研的崭新体系，成为全国知名的现代化大型综合性三级甲等医院。
萝岗区首家三甲医院---中山大学附属第三医院岭南医院正式开业，标志着萝岗区40多万群众在自己辖区就可以享受三级甲等医院的医疗服务。岭南医院是由萝岗区政府、中山大学、中山大学附属第三医院合作共建的综合性三级甲等医院，占地8.7万平米方，设有门诊楼、住院楼、医技楼、感染楼、生活楼及功能配套用房6栋，共有600张床位... [详细]
编辑点评：新医改的目标既要满足普通群众基本看病问题，同时满足群众个性化的高端医疗服务。岭南医院就医环境优美，设施齐全，医院除常规科室外，还配有体检中心、特需诊疗中心，在“硬件”配套齐全下，抓好“软件”建设，相信可以打造真正的优质医疗服务，很好的满足广大群众不同的看病需求... [详细]
9月8日中山三院岭南医院开业。卫生部黄洁夫部长出席会议并发表讲话。
卫生部黄洁夫副部长与参加开业典礼的参会老教授亲切握手寒暄。
在中山三院岭南医院开业典礼现场，来自各方的嘉宾签到留念。
黄洁夫副部长、郑德涛书记、凌伟宪书记、陈规划院长共同主持岭南医院大门开启仪式。
岭南医院是中山大学、中山三院和萝岗区政府三方合作的结晶，是医疗卫生事业发展的里程碑。
岭南医院的启用是具备天时、地利、人和，希望岭南医院建设成为一所优质、高效的现代医院。
岭南医院的建成为广州开发区、萝岗区卫生事业的发展带来了新的机遇。
岭南医院除了带来优质的医疗服务外，还将向社会提供五方面的公益服务项目。
中山三院建院四十周年之际，中山大学附属第三医院岭南医院于近日举行了隆重的落成启用庆典。8月29日,岭南医院开始启用，以全新的面貌、一流的设备和优美的环境服务患者。 岭南医院位于环境优美的萝岗新区，占地面积8.7万平方米，院内青山环绕，绿树成林，花园绿草如茵，空气清新... [详细]我来说两句
医院总建筑面积9.2万平方米，设有门诊楼、急诊楼、住院楼、医技楼、感染楼、生活楼及功能配套用房6栋，拥有病床600张。经过萝岗人民五年的建设和紧锣密鼓的准备，启用第一天，急诊、门诊等近20个专科开放接诊病人，住院部也开放了少量床位，各个科室都做好了迎接病友的准备... [详细]我来说两句
萝岗区中山大学岭南医院建成并正式移交中山三院管理，这是目前萝岗区唯一一家三甲医院。岭南医院位于萝岗新区中心。医院占地8.7万平方米，青山环绕、绿树成荫，设有门诊楼、住院楼、医技楼、感染楼、生活楼及功能配套用房6栋，拥有600张床位、636个停车位... [详细]我来说两句
岭南医院近日举行了隆重的落成启用典礼。开业后岭南医院将以全新的姿态展现在民众面前，以“专业化的医疗专家团队、全新的精神风貌、先进的诊疗技术、温馨舒适的就诊环境、人性化的医学服务理念”为广大患者提供安全、优质、高效的医疗服务... [详细]我来说两句