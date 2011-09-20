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光阴荏苒，岁月流金。2011年中山大学岭南医院隆重开业，中山大学第三附属医院迎来了建院40周年。40载春华秋实，40载砥砺奋进，翻阅医院的历史，展现了一幅全体三院人艰苦创业，栉风沐雨，不断攀登，矢志不渝的壮丽画卷。如今，中山三院建立起了现代医疗服务、医学教学、医学科研的崭新体系，成为全国知名的现代化大型综合性三级甲等医院。

中山大学第三附属医院岭南医院开业

中山三院岭南医院开业 萝岗区40万群众看病不再难

萝岗区首家三甲医院---中山大学附属第三医院岭南医院正式开业，标志着萝岗区40多万群众在自己辖区就可以享受三级甲等医院的医疗服务。岭南医院是由萝岗区政府、中山大学、中山大学附属第三医院合作共建的综合性三级甲等医院，占地8.7万平米方，设有门诊楼、住院楼、医技楼、感染楼、生活楼及功能配套用房6栋，共有600张床位... [详细]

编辑点评：新医改的目标既要满足普通群众基本看病问题，同时满足群众个性化的高端医疗服务。岭南医院就医环境优美，设施齐全，医院除常规科室外，还配有体检中心、特需诊疗中心，在“硬件”配套齐全下，抓好“软件”建设，相信可以打造真正的优质医疗服务，很好的满足广大群众不同的看病需求... [详细]

岭南医院开业实况及领导发言

中山三院岭南医院图片展

中山三院40周年院庆实况

中山三院40周年庆现场 领导们亲临庆典现场 资深教授们参与庆典 庆典开始 授牌仪式 8位教授获首批卓越贡献奖 中山三院人一同唱院歌

继往开来的中山三院

首批卓越贡献奖获奖专家名单（排名不分先后）
    责任编辑：韩晶 通讯员：李文敏 江澜 王茁 监制：邹莲 设计：丁诚 制作：林勃
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