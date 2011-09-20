卫生部黄洁夫副部长出席会议 9月8日中山三院岭南医院开业。卫生部黄洁夫部长出席会议并发表讲话。

黄洁夫副部长与参会者握手 卫生部黄洁夫副部长与参加开业典礼的参会老教授亲切握手寒暄。

与会嘉宾签到现场 在中山三院岭南医院开业典礼现场，来自各方的嘉宾签到留念。

隆重的启用仪式现场 黄洁夫副部长、郑德涛书记、凌伟宪书记、陈规划院长共同主持岭南医院大门开启仪式。

卫生部黄洁夫副部长致辞 岭南医院是中山大学、中山三院和萝岗区政府三方合作的结晶，是医疗卫生事业发展的里程碑。

中山大学党委郑德涛书记致辞 岭南医院的启用是具备天时、地利、人和，希望岭南医院建设成为一所优质、高效的现代医院。

萝岗区委书记凌伟宪致辞 岭南医院的建成为广州开发区、萝岗区卫生事业的发展带来了新的机遇。