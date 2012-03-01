一年一度的愚人节又到了！其实，“骗人”不是人的专利，有些疾病也爱玩“变脸”来迷惑人。不过，有些疾病一变脸，可不是随便玩玩而已，如果出现误诊漏诊，有可能还会要了你的一条性命。在愚人节这天，我们为您盘点出那些最爱“骗人”的疾病，让我们拆穿它们最擅长的“骗术”，不再做任疾病玩弄的fool！
过敏性鼻炎爱使的招数跟普通感冒没啥分别，不同的是会刹不住车一样地连续打喷嚏... [鉴别]
相比鼻炎，麻疹更擅长用咳嗽、发高烧来伪装，有的体温甚至达40℃左右，精神萎靡... [鉴别]
它的先兆症状与感冒几乎一模一样，咽痛、流涕、鼻塞及低热，常被误以为感冒并发扁桃体炎... [鉴别]
患者仿佛中了孙悟空散布的“瞌睡虫”，一天到晚想睡觉，同时发烧、咳嗽... [鉴别]
发热、精神不振、倦怠乏力，“感冒”症状不严重，却黏黏腻腻久治不愈，那就要小心了... [鉴别]
肺结核会让你经常不明原因地“感冒”发作，咳嗽带痰，反复的低热、盗汗、食欲下降... [鉴别]
高烧、咳嗽、打寒战。起病骤然，除感冒症状以外还会出现胸痛和呼吸困难，痰呈铁锈色... [鉴别]
早期和感冒极相似，如发烧伴有眼眶痛、腰痛、面红、颈红要小心把它当感冒治... [鉴别]
如果你认为“头痛治头病，脚痛治脚病”，那你就错了！很多情况下，头痛是由全身引起的，因此，当头痛发生时，你不仅要怀疑颅脑疾病，还应该考虑到全身各系统的感染性疾病，包括眼病、心脏病、高血压、颈椎病等等。
57岁的张姨4年前开始出现右侧偏头痛，她原本就性子急，每次生气发火后头痛就更加厉害，需要吃药抑制头痛。有一次疼痛难忍的张姨在医生的建议下才做了眼部检查，发现她的眼坚硬如石，诊断为“原发性闭角型青光眼”，有失明危险... [详细]鼻窦炎――头痛8年，真凶是鼻窦炎
小斌3岁时就开始头痛，之后症状越来越频繁，到了6岁，隔三差五头就疼，吃了医生开的止痛片，还是时好时坏。检查发现，小斌的头部CT显示，头部不存在任何问题，但鼻腔的鼻窦存在病变。医生的诊断结果为：导致小斌头痛8年的“病根”是鼻窦炎... [详细]先心病――头痛反复发作易气喘
40多岁的邹女士(化名)当小学教师十多年来，每当她感觉劳累、紧张、压力大时，偏头痛来了，每次都得吃止痛药或长睡一觉才能缓解，可过不多久，偏头痛又会卷土重来。医生建议她做超声检查。检查证实了医生的预测，邹女士左右心房间隔处有一不正常小孔，是先天性心脏病的一种... [详细]
很多心理疾病患者在治愈后会发这样的感叹：“原来我这病也属心理疾病，要是早知道，我就不用 走那么多的弯路，花那么多的冤枉钱，也不用痛苦那么长的时间了！”最典型的是有的病人竟然在6-7年间被误诊成十几个病，心理疾病是当之无愧的最深不可测 的疾病。
有些小孩子，一听妈妈提起上学，他就会说头痛、肚子痛，有时还会呕吐、腹泻、爱小便。假如你问他为什么不肯去上学，他总会说不舒服。有些家长会认为孩子那是装的，连拉带拽地把孩子送进学校，有的家长会带他去看医生，结果医生往往诊断为感冒、肠炎，事实上，这些都是小孩恐怖症的表象而已，真正的病因在心里... [详细]我来拆穿它
有些中学生上课时总不由自主地趴在桌上睡一两节课，在家喜欢躺在床上，少语少动。有时会觉得头晕、头痛、肠胃不舒服，吃肠胃药只能暂时缓解。有些患者按脑炎收治入院，而几次腰穿脑脊液检查都呈阴性，偶有在脑部检查中发现松果体有些异常，开脑切除掉松果体之后，嗜睡等症状依然如故。折腾来折腾去，原来是心理出了事... [详细]我来拆穿它
这类患者的某些躯体症状与冠心病、心绞痛相似，如乏力、心悸、胸闷、气短、心前区疼痛等，但各项检查结果又不支持医生的初步诊断，于是只好边住院边用心血管药物治疗观察。多数患者直到出院，还不能做出最后的诊断... [详细]我来拆穿它
突然有强烈的恐惧感、濒死感、解体感，出现呼吸困难、心跳过速、眩晕、出汗、四肢麻木、全身发抖、软弱无力等。中老年人一般被认为是心脑血管、内分泌等疾病，年轻的一般被认为是低血糖、低血钾、低血钙、低血镁、癫痫发作等。使用针对上述病症的试探性治疗往往无效，而用些镇静剂病情很快就好转... [详细]我来拆穿它
中年男性出现前列腺炎症状，临床查体、B超、前列腺液培养结果与前列腺疾病诊断标准不符或依据不充分，但多数患者还是被误诊为细菌性或非细菌性前列腺炎，长期反复使用抗生素等药物及理疗。治疗上有高度暗示性，如换一种药物或方法，开始觉得有效，后又觉得无效；情绪反应持续紧张不安，悲观失望，精力不足... [详细]我来拆穿它
总觉得自己的五官、四肢、体表不正，如坚信头上有局部凸起、左右脸高低不一、一侧耳道听力下降、颈部不对称或转动有障碍、腹部有包快、两小腿不等粗等。医生在诊治这类患者时，往往根据患者的主诉做检查，当未查出器质问题后，按类似疾病试治或做出无病解释，因患者不能接受，便更换医生或医院重复诊治... [详细]我来拆穿它