一年一度的愚人节又到了！其实，“骗人”不是人的专利，有些疾病也爱玩“变脸”来迷惑人。不过，有些疾病一变脸，可不是随便玩玩而已，如果出现误诊漏诊，有可能还会要了你的一条性命。在愚人节这天，我们为您盘点出那些最爱“骗人”的疾病，让我们拆穿它们最擅长的“骗术”，不再做任疾病玩弄的fool！