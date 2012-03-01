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一年一度的愚人节又到了！其实，“骗人”不是人的专利，有些疾病也爱玩“变脸”来迷惑人。不过，有些疾病一变脸，可不是随便玩玩而已，如果出现误诊漏诊，有可能还会要了你的一条性命。在愚人节这天，我们为您盘点出那些最爱“骗人”的疾病，让我们拆穿它们最擅长的“骗术”，不再做任疾病玩弄的fool！

爱拿“感冒”忽悠人的病

爱拿“头痛”当幌子的病

如果你认为“头痛治头病，脚痛治脚病”，那你就错了！很多情况下，头痛是由全身引起的，因此，当头痛发生时，你不仅要怀疑颅脑疾病，还应该考虑到全身各系统的感染性疾病，包括眼病、心脏病、高血压、颈椎病等等。

及时揪出伪装成“头痛”的疾病

 青光眼――女性偏头痛，小心青光眼

　57岁的张姨4年前开始出现右侧偏头痛，她原本就性子急，每次生气发火后头痛就更加厉害，需要吃药抑制头痛。有一次疼痛难忍的张姨在医生的建议下才做了眼部检查，发现她的眼坚硬如石，诊断为“原发性闭角型青光眼”，有失明危险... [详细]

 鼻窦炎――头痛8年，真凶是鼻窦炎

小斌3岁时就开始头痛，之后症状越来越频繁，到了6岁，隔三差五头就疼，吃了医生开的止痛片，还是时好时坏。检查发现，小斌的头部CT显示，头部不存在任何问题，但鼻腔的鼻窦存在病变。医生的诊断结果为：导致小斌头痛8年的“病根”是鼻窦炎... [详细]

 先心病――头痛反复发作易气喘

40多岁的邹女士(化名)当小学教师十多年来，每当她感觉劳累、紧张、压力大时，偏头痛来了，每次都得吃止痛药或长睡一觉才能缓解，可过不多久，偏头痛又会卷土重来。医生建议她做超声检查。检查证实了医生的预测，邹女士左右心房间隔处有一不正常小孔，是先天性心脏病的一种... [详细]

全方位了解“头痛”

 治头痛前先说清“怎么痛”

最爱出“怪招”的病

很多心理疾病患者在治愈后会发这样的感叹：“原来我这病也属心理疾病，要是早知道，我就不用 走那么多的弯路，花那么多的冤枉钱，也不用痛苦那么长的时间了！”最典型的是有的病人竟然在6-7年间被误诊成十几个病，心理疾病是当之无愧的最深不可测 的疾病。

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