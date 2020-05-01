室外骄阳似火，很多人恨不得把室内的空调温度调得越低越好，但事实上，如果空调室内外温差过大，人体自身的体温调节功能就容易失调，更容易导致感冒、中暑等。高温天气给我们带来各种不适，怎样度过高温天气，便成为一件有技巧的事情。保持良好的心态，保持充足睡眠，有规律地生活和工作，增强免疫力。饮食方面，注意饮食要清淡，尽量避免高蛋白质、高脂肪饮食，多吃新鲜的水果蔬菜等等……
中暑是夏季的常见病，是指人体在高温环境下体温调节机能出现障碍而发生的一种综合征。据专家介绍，在正常情况下，人体的产热和散热处于动态平衡中，当周围温度低于体温时，人体散热以辐射方式为主；当周围温度高于体温或接近体温时，人体散热主要通过汗液的蒸发，但是蒸发受到空气湿度的影响很大，湿度越大，出汗就越少。因此，处在高热、高湿、低风速状况下，人体调节体温的能力会失调，极易导致一系列不适反应而中暑... [详细]
编辑点评：中暑的原因有很多，在高温作业的车间工作，如果再加上通风差，则极易中暑；农业及露天作业，直接暴晒，再加上大地受阳光的暴晒，使大气温度再度升高，使人脑膜充血，大脑皮层缺血而引起中暑，空气中湿度的增强易诱发；除以上外，精神过度紧张、人员过于密集、工作强度过大等均为常见的诱因。[详细]
据临床表现的轻重，中暑可分为先兆中暑、轻症中暑和重症中暑,而它们之间的关系是渐进的。高温环境下，出现头痛、头晕、口渴、多汗、四肢无力发酸、注意力不集中、动作不协调等症状... [详细]怎么去缓解中暑
炎热会使人交感神经兴奋，加重心血管系统的负荷，尤其是心脏功能不全的病人，体内的热量不能及时地转移至皮肤而在体内积蓄，便容易中暑。热痉挛和热衰竭患者应迅速转移到阴凉通风处休息或静卧... [详细]做哪些措施避免中暑
为了避免中暑，要尽量减少高温时的户外活动，更要避免长时间在高温、高湿的环境下活动和行走，尤其长时间暴露在烈日下。心脑血管、肝、肾等疾病的患者以及年老体弱者和儿童，应尽量减少在高温环境中... [详细]
使用空调的房间温度最好控制在24℃到26℃左右，这样的温度对人体来说比较舒适。空调温度不要调得过低，以免与室外温差过大，使人（特别是中老年人和体弱者）容易患上感冒... [详细]
平时可常喝一杯白云山板蓝根冲剂，防止感冒，增强免疫力。特别是感觉有些鼻塞、打喷嚏、身体发冷的时候，这很有可能是感冒的前兆。... [详细]
开启空调的时间不要过长，而且要经常开窗换气，以确保室内外空气交换，使室外新鲜气体进入，保持室内空气的清洁。此外，使用空调器的房间应保持清洁卫生，并避免在室内吸烟... [详细]
不要在大汗淋漓时立即进入温度很低的空调房，有汗时如果要进入空调房最好先换掉湿衣，擦干汗水。千万不要贪图一时痛快而站在空调风口，尤其要避免空调直接吹向颈部... [详细]
腹泻（diarrhea）是一种常见症状，是指排便次数明显超过平日习惯的频率，粪质稀薄，水分增加，每日排便量超过200g，或含未消化食物或脓血、粘液。腹泻常伴有排便急迫感、肛门不适、失禁等症状。腹泻分急性和慢性两类。急性腹泻发病急剧，病程在2～3周之内... [详细]
夏天气温高、湿度大，食物易腐败变质，再加上不少人贪食直接从冰箱取出的冷饮、水果、饭菜等，夏季成了急性肠胃炎发作的高峰期。腹泻的引起往往与季节因素有关。它包括：季节高温多雨的季节变化，为细菌、病毒提供了一个很好的滋生环境，在日常生活中不注意的就很容易感染，外伤的感染、疾病的传播等都会引发腹泻。消、... [详细]
腹泻不是一种独立的疾病，而是很多疾病的一个共同表现，它同时可伴有呕吐、发热、腹痛、腹胀、黏液便、血便等症状。伴有发热、腹痛、呕吐等常提示急性感染；伴大便带血、贫血、消瘦等需警惕肠癌；伴腹胀、食欲差等需警惕肝癌；伴水样... [详细]
腹泻尤其要控制饮食，禁食牛奶、肥腻或渣多的食物，给予清淡、易消化的半流质食物。而小儿轻度腹泻，婴儿可继续母乳喂养。若为人工喂养，年龄在6个月以内的，用等量的米汤或水稀释牛奶或其他代乳品喂养2天，以后恢复正常饮食... [详细]
在夏季预防急性腹泻的最好方法就是养成良好的生活习惯，注意饮食的卫生以及合理。1、急性期禁食：急性水泻期需暂时禁食，使肠道完全休息。必要时由静脉输液，以防失水过多而脱水。2、清淡流质饮食：不需禁食者，发病初宜给清淡流质饮... [详细]
炎炎夏日，万物欣欣向荣的同时，细菌也容易滋生，除了会频频发生感冒、腹泻等一些常见病之外，也是一些妇科病、男性病等的高发期。以下罗列了夏季男女老幼常见的一些疾病，网友们在日常生活中要多多注意预防疾病的发生。