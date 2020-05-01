室外骄阳似火，很多人恨不得把室内的空调温度调得越低越好，但事实上，如果空调室内外温差过大，人体自身的体温调节功能就容易失调，更容易导致感冒、中暑等。高温天气给我们带来各种不适，怎样度过高温天气，便成为一件有技巧的事情。保持良好的心态，保持充足睡眠，有规律地生活和工作，增强免疫力。饮食方面，注意饮食要清淡，尽量避免高蛋白质、高脂肪饮食，多吃新鲜的水果蔬菜等等……