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室外骄阳似火，很多人恨不得把室内的空调温度调得越低越好，但事实上，如果空调室内外温差过大，人体自身的体温调节功能就容易失调，更容易导致感冒、中暑等。高温天气给我们带来各种不适，怎样度过高温天气，便成为一件有技巧的事情。保持良好的心态，保持充足睡眠，有规律地生活和工作，增强免疫力。饮食方面，注意饮食要清淡，尽量避免高蛋白质、高脂肪饮食，多吃新鲜的水果蔬菜等等……

中暑

哪些人最容易中暑

中暑是夏季的常见病，是指人体在高温环境下体温调节机能出现障碍而发生的一种综合征。据专家介绍，在正常情况下，人体的产热和散热处于动态平衡中，当周围温度低于体温时，人体散热以辐射方式为主；当周围温度高于体温或接近体温时，人体散热主要通过汗液的蒸发，但是蒸发受到空气湿度的影响很大，湿度越大，出汗就越少。因此，处在高热、高湿、低风速状况下，人体调节体温的能力会失调，极易导致一系列不适反应而中暑... [详细]

编辑点评：中暑的原因有很多，在高温作业的车间工作，如果再加上通风差，则极易中暑；农业及露天作业，直接暴晒，再加上大地受阳光的暴晒，使大气温度再度升高，使人脑膜充血，大脑皮层缺血而引起中暑，空气中湿度的增强易诱发；除以上外，精神过度紧张、人员过于密集、工作强度过大等均为常见的诱因。[详细]

中暑有什么表现

据临床表现的轻重，中暑可分为先兆中暑、轻症中暑和重症中暑,而它们之间的关系是渐进的。高温环境下，出现头痛、头晕、口渴、多汗、四肢无力发酸、注意力不集中、动作不协调等症状... [详细]

 怎么去缓解中暑

炎热会使人交感神经兴奋，加重心血管系统的负荷，尤其是心脏功能不全的病人，体内的热量不能及时地转移至皮肤而在体内积蓄，便容易中暑。热痉挛和热衰竭患者应迅速转移到阴凉通风处休息或静卧... [详细]

 做哪些措施避免中暑

为了避免中暑，要尽量减少高温时的户外活动，更要避免长时间在高温、高湿的环境下活动和行走，尤其长时间暴露在烈日下。心脑血管、肝、肾等疾病的患者以及年老体弱者和儿童，应尽量减少在高温环境中... [详细]
高热 干热无汗 四肢无力 头晕 胸闷

空调病

了解空调病

空调给人们带来舒爽的同时，也带来的一种“疾病”。长时间在空调环境下工作学习的人，因空气不流通，环境得不到改善，会出现鼻塞、头昏、打喷嚏、耳鸣、乏力、记忆力减退等症状，以及一些皮肤过敏的症状等等。这类现象在现代医学上称之为“空调综合症”或“空调病”... [详细]

由于空气干燥造成的疾玻夏天，在空调器制冷，给人们带来凉爽空气的同时，也产生大量的冷凝水，使室内的空气变得越来越干燥。长期在这种干燥的空气里，首先是我们的眼睛干涩、嘴唇干，这不难理解；其次就是我们的皮肤由于穿衣较少，大部分裸露在这种干燥的空气，即使不出汗... [详细]

腹泻

男女老幼易患疾病

炎炎夏日，万物欣欣向荣的同时，细菌也容易滋生，除了会频频发生感冒、腹泻等一些常见病之外，也是一些妇科病、男性病等的高发期。以下罗列了夏季男女老幼常见的一些疾病，网友们在日常生活中要多多注意预防疾病的发生。

  • 男性易患疾病

    夏天易使人身心疲惫，导致免疫力下降，引发泌尿系统疾病。其中，慢性前列腺炎最容易复发... [详细]

  • 女性易患疾病

    夏季天气炎热，雨水较多，细菌繁殖速度加快，女性的外阴易受到感染，导致妇科炎症的发生... [详细]

  • 老人易患疾病

    天气炎热，人体汗多而大量丧失水分，老人若没能得到及时补充，便会引起“缺血性中风”... [详细]

  • 儿童易患疾病

    夏天机体自我保护能力低，小儿免疫功能差，病原体易通过口鼻直接进入呼吸道而引发感染... [详细]

谈谈夏季常见疾病

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