做完手术一定要忍受后遗痛？顺产就一定要痛到大喊大叫？做胃镜检查就一定会恶心反胃？治病或检查过程中所引起的疼痛与不适，那是病人理应承受的？非也，以上种种对疼痛的认知已经过时。随着医学技术的发展，患者在安全、无痛苦的状态下进行医学检查和治疗，已成为现实，一种被称为“无痛舒适医疗”的诊疗方式正悄然走进了人们的生活……
人们往往认为手术后的伤口疼痛、门诊进行的医学检查所产生的疼痛和不适，是短暂的，是病人理应承受的。因此做胃、肠镜检查的病人尽管因疼痛、精神紧张而发生食管、肠痉挛、恶心、呕吐，但仍在坚持；胸部、上腹部手术的患者因伤口疼痛而不敢正常呼吸、咳嗽却得强忍；女性自然分娩达10级痛，但不好认却把疼痛视为“幸福的疼痛享受”。
小编点评：事实上，不少病人在经历了一番恐惧、痛苦不堪的疼痛磨难之后仍心有余悸，甚至“谈虎色变”，不愿再体验这种痛苦的经历。现代医学认为，疼痛不是病人理应承受的，在无痛舒适医疗中，医务人员会使用一定的药物和技术消除病人外科手术后的切口痛、检查过程中的不快异常体验等，让诊疗安全又舒适... [详细]
无痛舒适医疗是麻醉医师通过对麻醉药物的精准调控，使病人在治疗和检查过程中感觉不到疼痛与不适，要求镇静镇痛起效迅速平顺，病人恢复快而完全，无意识障碍，无头痛、恶心呕吐、无后遗痛等... [详细]消除疼痛是每个人的基本权利
疼痛是人体的第五大生命体征，与血压、体温、呼吸、脉搏一样是生命体征的重要指标，消除疼痛是患者的基本权利。现代麻醉学已远远超出手术中止痛的目的，还能使诊疗更安全、舒适、无痛苦记忆、快捷... [详细]中国人对疼痛缺乏重视
英国有98%的产妇选择分娩镇痛，剖宫产率为18.5%，美国的分娩镇痛率85%，剖宫产率10%~20%，而我国只有不足1%的产妇选择分娩镇痛，剖宫产率却高达50%甚至更多，远超世卫组织所倡导的15%剖宫产率... [详细]
指导专家：肖晓山，主任医师，广东省第二人民医院麻醉科主任，广东省医学会麻醉学分会副主任委员，广东省医师协会麻醉分会副主委。
专家评价疼痛评估英国人能表达Hamlet的思想和Lear的悲剧，却无法形容颤抖和头痛；女孩陷入爱河时，有诗词歌赋为其诉说，但若向医生描述她的头痛时立刻就显得词藻枯竭。临床衡量疼痛很大程度依赖于病人和医生护士之间的口头对话... [详细]
长期以来，患者在手术中往往接受了满意的麻醉，但术后并未得到充分的镇痛，术后疼痛会给患者造成心率加快、呼吸困难、烦躁恐惧、内分泌失调等不良反应，影响恢复。现在，只注重通过手术解决生命急救、延长生命而忽略疼痛恐惧的时代已经过去，就目前的医疗水平而言，围手术期急性疼痛绝大多数可以得到良好控制... [详细]查看详情
我国剖腹产率居高不下，已经成为仅次于墨西哥的第二大剖腹产国，顺产时的剧痛是多数无需要(手术指征)产妇选择手术的主要原因。无痛分娩时麻醉药物能让孕妇感觉不到痛，同时又能保持正常的腹肌收缩和子宫收缩能力，提高了分娩期母儿的安全，可缩短产程，减少剖宫产率及产后出血率，改善胎盘血流量，降低胎儿缺氧和新生儿窒息... [详细]查看详情
胃肠镜检查是诊治胃、肠道疾病的重要手段，然而由于镜身进入患者体腔时，患者会产生恶心、腹痛、腹胀等不适，不少人对此“谈镜色变”，拒绝检查，延误了病情。无痛胃肠镜会在患者做检查前经静脉注射一种起效快、有效时间短、作用确切的麻醉药物，使患者在数秒钟内入睡，睡梦中完成全部检查后苏醒... [详细]查看详情
爱情的幸福有时总是会带来一些不测，有些意外不是惊喜而是懊恼，如让人措手不及的意外怀孕。在广告中随处可见的无痛人流是否真的不会痛？无痛人流是不是人流的首选方式？术后会不会有后遗痛？专家介绍，无痛人流是在静脉麻醉下进行的人工流产，就是在吸宫流产手术的基础上，加上静脉全身麻醉，手术中没有痛感... [详细]查看详情
几乎所有晚期癌症患者，都要承受无尽的癌痛折磨，甚至有80以上的癌痛患者认为疼痛比死亡更加可怕。临床癌痛治疗结果证实，按时用药治疗，90%以上的癌症病人可以得到缓解，部分病人由于疼痛的消失，使信心增加，得以改善生存质量，延长生命... [详细]查看详情
对于吸毒者来说，脱瘾是一个痛苦的过程。戒毒者因强烈渴求毒品而出现焦虑、疼痛、呕吐等症状，甚至有生不如死之感，不少人更因忍受不了戒毒的痛苦而复吸。舒适快速脱瘾就是让患者在全麻的状态下，缩短躯体脱瘾时间，而在这个过程中，戒毒者不会意识到躯体的不适症状，无痛苦地度过了脱瘾期... [详细]查看详情
疼痛，是最直观、最令人警觉的症状，但大多数人有病都想不到去找“疼痛科”。疼痛科虽然是个年轻的学科，但是它能很好地解除病人的病痛，并提供必要的就诊指导。怎样向医生描述您的疼痛？
答：1、你的疼痛详细部位在哪里？2、什么时候开始生病：（某年某月？）3、有没有诱发疼痛的原因？（比如：吃饭，动作，风吹，接触，温热，寒冷，劳动，酒等等）4、疼痛性质如何？（象火烧似的痛？针刺一样痛？蚁走样似的... [详细]
答：疼痛科主要采用神经阻滞疗法、小针刀疗法，配合药物、超激光照射等治疗多种疾病，如头痛、神经痛、骨关节痛、软组织痛、癌痛、顽固性呃逆（打嗝）、急性面神经炎（面瘫）、痛经、慢性盆腔痛等等... [详细]
答：“很多人通过长期自行购买服用止痛药来止痛。医生表示，滥用止痛药，如水杨酸类、阿斯匹林、消炎痛等药物可刺激胃粘膜，惹起严酷胃肠反应，诱发胃溃疡，甚至胃出血及穿孔。引起慢性间质性肾炎、肾乳头坏死、肾功能不全等... [详细]
当你感到头痛的时候，千万不要太过于小看它哦，一定要救出背后的秘密杀手，否则的话，不但你的头痛得不到有效地治疗，甚至还会严重危害你的身体健康呢... [详细]肩痛可能是肺癌、心血管病、消化病
整天对着电脑敲啊敲，不少白领深受颈椎病之苦。但是别轻易的以为一定只是肩周炎而已，有可能是其他疾病引起的肩膀疼痛，如呼吸系统疾病，循环系统疾病等都可以引起肩膀疼痛... [详细]女性下腹痛可因多种疾病引起的
盆腔痛包括下腹坠胀、疼痛及腰骶部酸痛，但并非皆为炎症所引起。临床上常遇到一些下腹痛的病人，经检查并非是炎症，而是下列情况之一。千万不可以轻视大意，女性朋友要多关爱自己，以免疾病的发生... [详细]