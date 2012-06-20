疼痛与不适不是病人理应承受的

人们往往认为手术后的伤口疼痛、门诊进行的医学检查所产生的疼痛和不适，是短暂的，是病人理应承受的。因此做胃、肠镜检查的病人尽管因疼痛、精神紧张而发生食管、肠痉挛、恶心、呕吐，但仍在坚持；胸部、上腹部手术的患者因伤口疼痛而不敢正常呼吸、咳嗽却得强忍；女性自然分娩达10级痛，但不好认却把疼痛视为“幸福的疼痛享受”。

小编点评：事实上，不少病人在经历了一番恐惧、痛苦不堪的疼痛磨难之后仍心有余悸，甚至“谈虎色变”，不愿再体验这种痛苦的经历。现代医学认为，疼痛不是病人理应承受的，在无痛舒适医疗中，医务人员会使用一定的药物和技术消除病人外科手术后的切口痛、检查过程中的不快异常体验等，让诊疗安全又舒适... [详细]