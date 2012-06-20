39健康网

做完手术一定要忍受后遗痛？顺产就一定要痛到大喊大叫？做胃镜检查就一定会恶心反胃？治病或检查过程中所引起的疼痛与不适，那是病人理应承受的？非也，以上种种对疼痛的认知已经过时。随着医学技术的发展，患者在安全、无痛苦的状态下进行医学检查和治疗，已成为现实，一种被称为“无痛舒适医疗”的诊疗方式正悄然走进了人们的生活……

要求镇痛是每个人的权力

疼痛与不适不是病人理应承受的

人们往往认为手术后的伤口疼痛、门诊进行的医学检查所产生的疼痛和不适，是短暂的，是病人理应承受的。因此做胃、肠镜检查的病人尽管因疼痛、精神紧张而发生食管、肠痉挛、恶心、呕吐，但仍在坚持；胸部、上腹部手术的患者因伤口疼痛而不敢正常呼吸、咳嗽却得强忍；女性自然分娩达10级痛，但不好认却把疼痛视为“幸福的疼痛享受”。

小编点评：事实上，不少病人在经历了一番恐惧、痛苦不堪的疼痛磨难之后仍心有余悸，甚至“谈虎色变”，不愿再体验这种痛苦的经历。现代医学认为，疼痛不是病人理应承受的，在无痛舒适医疗中，医务人员会使用一定的药物和技术消除病人外科手术后的切口痛、检查过程中的不快异常体验等，让诊疗安全又舒适... [详细]

什么是无痛舒适医疗？

无痛舒适医疗是麻醉医师通过对麻醉药物的精准调控，使病人在治疗和检查过程中感觉不到疼痛与不适，要求镇静镇痛起效迅速平顺，病人恢复快而完全，无意识障碍，无头痛、恶心呕吐、无后遗痛等... [详细]

 消除疼痛是每个人的基本权利

疼痛是人体的第五大生命体征，与血压、体温、呼吸、脉搏一样是生命体征的重要指标，消除疼痛是患者的基本权利。现代麻醉学已远远超出手术中止痛的目的，还能使诊疗更安全、舒适、无痛苦记忆、快捷... [详细]

 中国人对疼痛缺乏重视

英国有98%的产妇选择分娩镇痛，剖宫产率为18.5%，美国的分娩镇痛率85%，剖宫产率10%~20%，而我国只有不足1%的产妇选择分娩镇痛，剖宫产率却高达50%甚至更多，远超世卫组织所倡导的15%剖宫产率... [详细]

人体的疼痛是如何分级的？

无痛舒适医疗

指导专家：肖晓山，主任医师，广东省第二人民医院麻醉科主任，广东省医学会麻醉学分会副主任委员，广东省医师协会麻醉分会副主委。

专家评价疼痛评估英国人能表达Hamlet的思想和Lear的悲剧，却无法形容颤抖和头痛；女孩陷入爱河时，有诗词歌赋为其诉说，但若向医生描述她的头痛时立刻就显得词藻枯竭。临床衡量疼痛很大程度依赖于病人和医生护士之间的口头对话... [详细]

无痛技术让病人舒舒服服治好病

什么情况下要去疼痛科？

疼痛，是最直观、最令人警觉的症状，但大多数人有病都想不到去找“疼痛科”。疼痛科虽然是个年轻的学科，但是它能很好地解除病人的病痛，并提供必要的就诊指导。

怎样向医生描述您的疼痛？

教你识别疼痛发出的信号

身体常见部位的疼痛由何而起

 头痛可能是心脏病、青光眼、鼻窦炎、高血压等

当你感到头痛的时候，千万不要太过于小看它哦，一定要救出背后的秘密杀手，否则的话，不但你的头痛得不到有效地治疗，甚至还会严重危害你的身体健康呢... [详细]

 肩痛可能是肺癌、心血管病、消化病

整天对着电脑敲啊敲，不少白领深受颈椎病之苦。但是别轻易的以为一定只是肩周炎而已，有可能是其他疾病引起的肩膀疼痛，如呼吸系统疾病，循环系统疾病等都可以引起肩膀疼痛... [详细]

 女性下腹痛可因多种疾病引起的

盆腔痛包括下腹坠胀、疼痛及腰骶部酸痛，但并非皆为炎症所引起。临床上常遇到一些下腹痛的病人，经检查并非是炎症，而是下列情况之一。千万不可以轻视大意，女性朋友要多关爱自己，以免疾病的发生... [详细]

全方位了解“全身痛”

 心痛别轻易自我判断

网友评论

已有条评论　查看更多评论>> 请输入验证码： code
查看更多评论>>
责任编辑：谢晓 实习编辑：卜瑞莹 监制：文慧 通讯员：杨哲
39健康网-合作-导航