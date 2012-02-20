成功的肾移植可以使患者免除透析的必要，而且比腹膜透析或血液透析更能有效的治疗尿毒症。移植患者与透析患者相比，所受的限制更少，生活的质量更高。然而现实中，在我国每年只有不到百分之一的尿毒症病人有幸接受肾脏移植，更多尿毒症病人不得不在透析中苦苦煎熬，或因得不到及时肾移植而丧失生命。让我们帮助尿毒症病人，抛弃传统的观念，正确对待疾病和死亡，加入到器官捐献志愿者的队伍中来……