成功的肾移植可以使患者免除透析的必要，而且比腹膜透析或血液透析更能有效的治疗尿毒症。移植患者与透析患者相比，所受的限制更少，生活的质量更高。然而现实中，在我国每年只有不到百分之一的尿毒症病人有幸接受肾脏移植，更多尿毒症病人不得不在透析中苦苦煎熬，或因得不到及时肾移植而丧失生命。让我们帮助尿毒症病人，抛弃传统的观念，正确对待疾病和死亡，加入到器官捐献志愿者的队伍中来……
没有充足的肾源，再好的肾移植技术也是“空中楼阁”。广东省肾脏病研究所张训教授、付绍杰教授和王国保教授共同呼吁：捐献肾脏，让生命延续... [详细]
2012年3月8日，是第七个世界肾脏日。本次肾脏日活动以“捐献肾脏，延续生命”为口号，呼吁全社会支持器官捐献，让更多肾脏功能衰竭患者有机会接受肾脏移植，让生命之花重新绽放... [详细]
“尿毒症是肾功能丧失后，机体内部生化过程紊乱而产生的一系列复杂的综合征。以现有的医学水平来说，尿毒症主要有两种治疗方式：透析和肾移植。肾移植是将他人的肾脏通过手术植入尿毒症患者的体内，使其发挥功能。一般来讲，肾移植是慢性肾功能不全最理想的治疗方法，故凡是慢性肾功能不全发展至终末期，均可用肾移植治疗... [详细]
专家介绍： 吴家清，男，副主任医师，广东省第二人民医院器官移植科副主任。擅长于腔内泌尿外科手术、肾脏移植手术、普通泌尿外科手术及各类泌尿男性疾病的诊治。吴家清指出，肾移植适合的人群是各种病因导致的终末期肾病患者，但不是所有尿毒症的病人都是适合肾移植。[详细]
血液透析是将患者的血液与透析液同时引入透析器膜的两侧，通过半透膜清除血液中的代谢废物、纠正电解质和酸碱失衡，并清除体内多余的水份... [详细]
腹膜透析是应用人体自身的腹膜作为透析膜进行血液净化。将透析液引入患者腹腔，血液中的毒素和多余水分通过腹膜进入腹腔中的透析液然后排出体外... [详细]
肾移植是将他人的肾脏通过手术植入尿毒症患者的体内，使其发挥功能。植入的肾脏可以完全地替代肾脏功能，是尿毒症疗法中长期费用最低的方法... [详细]
北京医院肾内科主任毛永辉表示，透析不能替代肾脏功能，不可否认会产生很多问题... [详细]
移植前先对受体能否抵抗体内有害抗体的情况作一评估，然后进行血浆去除... [详细]
肾移植病人由于长期的疾病给病人带来了巨大的精神痛苦和肉体折磨... [详细]
肾移植术后6～60天内，患者会全身极度不适、无力、发热、移植肾区疼痛... [详细]
一个好的移植中心需要满足以下条件：规模较大，移植经验丰富，手术技术成熟。能够准确地进行各种药物浓度检测。开展移植肾活检，病理诊断水平高... [详细]2.入院接受术前检查
不是每个尿毒症病人都能接受肾移植，所以，您如果决定接受肾移植，还需要住院检查，确定您是否有肾移植的禁忌症。尿毒症病人的一般情况都会比较差... [详细]3.等待供肾
等待供肾可能需要一段比较长的时间，在这段时间内，您需要根据医生的建议进一步调整身体的状况，医生会尽可能为尿毒症提高配型的机会... [详细]4.接受手术
如果您幸运地配型成功，您就可以进行肾移植手术前的准备工作了，接受手术有一定的风险，但是请您不要紧张，目前肾移植技术已经非常成熟... [详细]5.术后康复工作
术后护士会为您进行24小时全天候的特别护理，有心电监护仪为您进行实时监护，医院常规为您安装了止痛泵，所以一般不会出现什么痛苦，患者不必过分焦虑... [详细]
供体短缺，等待时间长，绝大部分尿毒症患者无法接受肾移植手术，饱受病痛的折磨，很多尿毒症患者在等待中去世。如果通过器官捐献，可以换来几十万个频临死亡病人的生命和幸福。“爱心捐肾，重获新生”！捐出肾脏，重获“他们”的新生。如何成为器官捐献者？
答：器官捐赠，是指基于个人生前的意愿或家属的同意，以无偿捐赠的方式，把自己的器官捐赠给濒临死亡、等待移植的病人，让他们的生命得以延续。联系各地红十字会，填写器官捐赠登记表――公民逝世后，亲属在达成一致意见后也可以向当地红十字会提出申请器官捐献... [详细]
答：1、捐献者身份明确；2、年龄：一般不超过65岁；3、无活动性的HIV感染；4、无药物滥用史，或者无如下高位活动，如静脉注射毒品史、同性恋/双性恋男性、血友病/凝血机制紊乱；5、无不可治愈的恶性肿瘤。一些早期阶段的恶性肿瘤在经过成功的治疗后也可以考虑捐献... [详细]
答：器官捐献包括两种情况：一、有完全民事行为能力的公民通过书面自愿申请器官捐献登记，并且没有撤销该登记，待其身故后进行器官捐献；二、公民生前未表示不同意捐献人体器官，待其身故后，其配偶、成年子女、父母以书面形式共同表示同意的器官捐献... [详细]