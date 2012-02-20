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成功的肾移植可以使患者免除透析的必要，而且比腹膜透析或血液透析更能有效的治疗尿毒症。移植患者与透析患者相比，所受的限制更少，生活的质量更高。然而现实中，在我国每年只有不到百分之一的尿毒症病人有幸接受肾脏移植，更多尿毒症病人不得不在透析中苦苦煎熬，或因得不到及时肾移植而丧失生命。让我们帮助尿毒症病人，抛弃传统的观念，正确对待疾病和死亡，加入到器官捐献志愿者的队伍中来……

2012世界肾脏日：捐献肾脏 延续生命

2012年世界肾脏日倡议书
专家呼吁肾脏捐献：爱心捐肾 重获新生

没有充足的肾源，再好的肾移植技术也是“空中楼阁”。广东省肾脏病研究所张训教授、付绍杰教授和王国保教授共同呼吁：捐献肾脏，让生命延续... [详细]

尿毒症防治指南

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2012年世界肾脏日主题

2012年3月8日，是第七个世界肾脏日。本次肾脏日活动以“捐献肾脏，延续生命”为口号，呼吁全社会支持器官捐献，让更多肾脏功能衰竭患者有机会接受肾脏移植，让生命之花重新绽放... [详细]

我国肾源紧缺：150万人等待肾源

患上尿毒症只能换肾吗？尿毒症治疗方式对比

尿毒症患者都适合肾移植 及时进行肾脏移植 尿毒症患者能重获新生

“尿毒症是肾功能丧失后，机体内部生化过程紊乱而产生的一系列复杂的综合征。以现有的医学水平来说，尿毒症主要有两种治疗方式：透析和肾移植。肾移植是将他人的肾脏通过手术植入尿毒症患者的体内，使其发挥功能。一般来讲，肾移植是慢性肾功能不全最理想的治疗方法，故凡是慢性肾功能不全发展至终末期，均可用肾移植治疗... [详细]

专家介绍：　吴家清，男，副主任医师，广东省第二人民医院器官移植科副主任。擅长于腔内泌尿外科手术、肾脏移植手术、普通泌尿外科手术及各类泌尿男性疾病的诊治。吴家清指出，肾移植适合的人群是各种病因导致的终末期肾病患者，但不是所有尿毒症的病人都是适合肾移植。[详细]

肾移植重新点燃尿毒症患者的希望

接受肾移植　需要做哪些事情？

1.选择好的移植中心

一个好的移植中心需要满足以下条件：规模较大，移植经验丰富，手术技术成熟。能够准确地进行各种药物浓度检测。开展移植肾活检，病理诊断水平高... [详细]

 2.入院接受术前检查

不是每个尿毒症病人都能接受肾移植，所以，您如果决定接受肾移植，还需要住院检查，确定您是否有肾移植的禁忌症。尿毒症病人的一般情况都会比较差... [详细]

 3.等待供肾

等待供肾可能需要一段比较长的时间，在这段时间内，您需要根据医生的建议进一步调整身体的状况，医生会尽可能为尿毒症提高配型的机会... [详细]

 4.接受手术

如果您幸运地配型成功，您就可以进行肾移植手术前的准备工作了，接受手术有一定的风险，但是请您不要紧张，目前肾移植技术已经非常成熟... [详细]

 5.术后康复工作

术后护士会为您进行24小时全天候的特别护理，有心电监护仪为您进行实时监护，医院常规为您安装了止痛泵，所以一般不会出现什么痛苦，患者不必过分焦虑... [详细]

爱心捐肾，重获新生！如何成为器官捐赠者？

供体短缺，等待时间长，绝大部分尿毒症患者无法接受肾移植手术，饱受病痛的折磨，很多尿毒症患者在等待中去世。如果通过器官捐献，可以换来几十万个频临死亡病人的生命和幸福。“爱心捐肾，重获新生”！捐出肾脏，重获“他们”的新生。

如何成为器官捐献者？

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责任编辑：张灿城 王慧明 谢晓 赖敏 通讯员：吴剑鹏　杨哲　特别鸣谢：南方医院器官移植科　广东省肾脏病研究所　广东省第二人民医院器官移植科
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