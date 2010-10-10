抑郁是一种常见的精神疾病，抑郁症发病率很高，几乎每7个成年人中就有1个抑郁症患者，已成为全球疾病中给人类造成严重负担的第二位重要疾病，对患者及其家属造成巨大痛苦。但是，双相抑郁症却很少被人们所了解，双相抑郁症的症状容易被忽略，如果不及时进行正确的治疗，会给患者及家属带来意外不到的伤害。适逢2011年10月10日世界精神卫生日，39健康网编辑邀请精神科专家潘集阳教授为您全面解读双相抑郁症。
双相抑郁症是躁狂抑郁症中最常见一种疾病表现，是一种能够引起患者心情大起大落变化的疾病。患者的心情可能就会有极度亢奋，突然转变为极度忧伤抑郁，即在心情的两极间波动。而在平时，患者又是正常的。厌学、失眠、疯狂购物、喜欢喝咖啡等都有可能表示你患上双相抑郁症，另外，欧美调查发现14、15岁以下的抑郁患者70%以上是双相抑郁症... [详细]
专家提醒：双相抑郁症患者有70%左右是大脑神经递质出现异常，是生物学因素的作用，30%是外界精神压力。但是现在人们对待双相抑郁症却恰恰相反，往往认为大部分都是心理压力，所以一旦出现失眠、焦虑、抑郁，总是认为心理承受压力较低，其实，这是一种误区... [详细]
他们在情绪高涨时自我评价过高，表现高傲，且自命不凡，可出现夸大观念或妄想。但是常常表现为，情绪反应不稳定，时而欢乐愉快，时而激动暴怒，具有明显激惹性，常因细小问题或意见被驳斥，或要求未能满足而大发雷霆，表现出愤怒、敌意，出现破坏或攻击性行为，但常常很快转怒为喜或赔礼道歉... [详细]
有时突然感到脑子变聪明、灵活了，舌头好像在跟思维赛跑，但注意力不能集中，话题常随境转移，可出现观念飘忽，音联、意联等症状。在情绪高涨的基础上，自我感觉良好，过高评价自己，吹嘘自己才华出众或腰缠万贯、神通广大、无所不能，可在夸大观念的基础上衍生出关系妄想和被害妄想，一般历时短暂... [详细]
对自己的行为缺乏正确判断，随心所欲，不考虑结果，如任意挥霍财物或随意将钱财送予同事或陌生人，十分慷慨。过分注重个人打扮，但并不得体，招引周围人注意，甚至当众表现，行为轻浮。虽终日多语、好动，却毫无倦意，精力显得异常旺盛，睡眠需求减少，严重时自我控制能力下降而出现冲动毁物 伤人行为... [详细]
常表现为面色红润、两眼有神，体格检查可发现瞳孔轻度扩大，心率加快，且有交感神经兴奋亢进等症状。因过度兴奋、话多、活动增多、体力消耗过大而容易引起失水，特别是年老体弱者应注意观察躯体情况。躁狂患者的食欲、性欲增强，睡眠需求减少，缺乏抑郁症表现的昼重夜轻节律，自知力往往在早期即丧失... [详细]
双相抑郁症用单一的抗抑郁药物治疗并不能解决问题，否则往往会让病情变得更复杂。如果在治疗期间服用单纯抗抑郁的药物，不仅起不到治疗的作用，而且会起到相反的效果。
不正确的治疗，不仅使患者的病情加重，而且有可能会让双相抑郁症病人走向极端。患者和家属千万不要以为“抑郁只是个心理问题，只要咨询咨询、疏导疏导就可以了”... [详细]双相抑郁症治疗方法：心理治疗
心理治疗的作用是帮助患者更认识自己，得到信息、支持、以及如何表达自己。
患者摆脱抑郁，首先要捕捉消极思维，接着要把它从逻辑错误上进行归类，最后以新的积极思维代替消极思维。而且这种认知曲解，是经过长年累月形成的。因此，改变认知、完善性格，也要有一个相当长的时间过程... [详细]双相抑郁症治疗方法：加强教育
情感稳定剂在治疗过程中发挥的重要作用，情感稳定剂总体上为患者提供了更多参与人际、学习、职业和艺术活动的机会。
患者以及与患者重要相关的人士往往须参加集体治疗，特别是双相Ⅱ型障碍患者，让他们一起了解双相障碍的特点、社会后果，争取获得家人的支持... [详细]
她在人们中是成功人士，然而让人意想不到的是居然选择了跳楼自杀。自杀的原因1/3是她的个性所致，1/3源于工作压力，另外1/3则是婚姻不顺影响。 [详细]明星成为抑郁症高危人群
韩国相关统计显示，40%的韩国艺人患有抑郁症，30%的人甚至表示曾想过自杀。艺人的连续自杀让人唏嘘不已，据调查，抑郁等心理疾患是悲剧发生的原因之一。 [详细]生和死只在于他的一转念
他曾感慨“生死的转念只是天地上须臾之间的事情”，在了解他的人看来：既不喝酒，又不骂人，心中自然有很多积绪出不来，以致长期的深度抑郁。 [详细]
每年大约有1000万人会出现自杀意念(想自杀)，其中500-700万人是由于抑郁症所引起，大约有100万人会自杀成功，即自杀者中50%-70%是抑郁症病人。这些触目惊心数字告诉人们，必须防止抑郁症病人自杀。
哪些抑郁症病人容易自杀？
1、过去曾有过自杀未遂行为的病人因为过去有过自杀行为的人，往往容易再次出现自杀行为。
2、近期发生过重大生活事件的病人如近期丧失亲人、情人、配偶，近期丧失工作，近期丧失自尊，这些丧失事件往往会明显加重抑郁症的症状。
双相抑郁患者走向极端时可能出现以下征兆：
・患者感到绝望・谈及自己是别人的包袱・做危险的事情
・不愿与人交流，只想一个人待着・谈及自杀的想法
・把自己灌醉或服毒品・突然开始写遗书或遗弃自己的东西
・谈及如何自杀・写自杀日记【39健康论坛】 【39健康问答】 【39健康博客】
如果您身边的人得了双相障碍，您的努力只是他治疗的一部分；学习一切关于双相障碍的知识非常重要，对疾病的了解会使事情变得很不一样，希望每个人都能给予双相抑郁症患者特别的帮助与支持。
如何帮助您身边的双相障碍患者：
1、学习双相障碍的知识，学习认识躁狂及抑郁相的征兆；
2、鼓励他坚持治疗，和他一起做事，提醒他看医生的时间以及帮助他记录下他服药的时间、剂量等；
3、帮助他认识到酒精或毒品会导致病情更加严重，有时他会排斥你，记住这可能是病情的一部分，特别是病情发作时转相时。
当双相抑郁症患者出现自杀倾向时，您能做的：
・直接询问他怎么想的・仔细倾听，并表示你在乎他的想法
・告诉他一定会帮助他・确定他没有自行停药・联系精神科医生
・确定他抑郁发作时不是一个人・危险物品都转移走，如：刀、枪、机器【39精神科】 【39疾病大全】 【39健康网首页】