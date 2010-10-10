每年大约有1000万人会出现自杀意念(想自杀)，其中500-700万人是由于抑郁症所引起，大约有100万人会自杀成功，即自杀者中50%-70%是抑郁症病人。这些触目惊心数字告诉人们，必须防止抑郁症病人自杀。

哪些抑郁症病人容易自杀？

1、过去曾有过自杀未遂行为的病人因为过去有过自杀行为的人，往往容易再次出现自杀行为。

2、近期发生过重大生活事件的病人如近期丧失亲人、情人、配偶，近期丧失工作，近期丧失自尊，这些丧失事件往往会明显加重抑郁症的症状。

双相抑郁患者走向极端时可能出现以下征兆：

・患者感到绝望・谈及自己是别人的包袱・做危险的事情

・不愿与人交流，只想一个人待着・谈及自杀的想法

・把自己灌醉或服毒品・突然开始写遗书或遗弃自己的东西

・谈及如何自杀・写自杀日记