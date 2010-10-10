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抑郁是一种常见的精神疾病，抑郁症发病率很高，几乎每7个成年人中就有1个抑郁症患者，已成为全球疾病中给人类造成严重负担的第二位重要疾病，对患者及其家属造成巨大痛苦。但是，双相抑郁症却很少被人们所了解，双相抑郁症的症状容易被忽略，如果不及时进行正确的治疗，会给患者及家属带来意外不到的伤害。适逢2011年10月10日世界精神卫生日，39健康网编辑邀请精神科专家潘集阳教授为您全面解读双相抑郁症。

双相抑郁症患者也许就在你身边

双相抑郁症是疾病，并非单纯的心理问题

双相抑郁症是躁狂抑郁症中最常见一种疾病表现，是一种能够引起患者心情大起大落变化的疾病。患者的心情可能就会有极度亢奋，突然转变为极度忧伤抑郁，即在心情的两极间波动。而在平时，患者又是正常的。厌学、失眠、疯狂购物、喜欢喝咖啡等都有可能表示你患上双相抑郁症，另外，欧美调查发现14、15岁以下的抑郁患者70%以上是双相抑郁症... [详细]

专家提醒：双相抑郁症患者有70%左右是大脑神经递质出现异常，是生物学因素的作用，30%是外界精神压力。但是现在人们对待双相抑郁症却恰恰相反，往往认为大部分都是心理压力，所以一旦出现失眠、焦虑、抑郁，总是认为心理承受压力较低，其实，这是一种误区... [详细]

双相抑郁症Ⅰ型

交替出现完全躁狂和严重抑郁：常以抑郁形式起病，在病程中至少有一个以上的躁狂或兴奋阶段；抑郁期既可紧邻躁狂期前后，也可与躁狂期相隔数月或数年... [详细]

 双相抑郁症Ⅱ型

抑郁和轻躁狂交替发作：患者心境明亮，睡眠需要减退，精神运动性活动超过患者的通常水平；转换常受昼夜节律因素的影响，可季节性复发，嗜睡是典型表现... [详细]

 双向抑郁症Ⅲ型

严重抑郁发作且有双相障碍家族史：常表现出轻微的轻躁狂倾向；这种特质称作情感增盛(hyperthymic)，亦即：紧迫，野心勃勃，追逐名利... [详细]

双相抑郁症的症状你了解多少？

双相抑郁症治疗70%靠药物 30%靠心理疏导

 双相抑郁症治疗方法：药物治疗

双相抑郁症用单一的抗抑郁药物治疗并不能解决问题，否则往往会让病情变得更复杂。如果在治疗期间服用单纯抗抑郁的药物，不仅起不到治疗的作用，而且会起到相反的效果。

不正确的治疗，不仅使患者的病情加重，而且有可能会让双相抑郁症病人走向极端。患者和家属千万不要以为“抑郁只是个心理问题，只要咨询咨询、疏导疏导就可以了”... [详细]

 双相抑郁症治疗方法：心理治疗

心理治疗的作用是帮助患者更认识自己，得到信息、支持、以及如何表达自己。

患者摆脱抑郁，首先要捕捉消极思维，接着要把它从逻辑错误上进行归类，最后以新的积极思维代替消极思维。而且这种认知曲解，是经过长年累月形成的。因此，改变认知、完善性格，也要有一个相当长的时间过程... [详细]

 双相抑郁症治疗方法：加强教育

情感稳定剂在治疗过程中发挥的重要作用，情感稳定剂总体上为患者提供了更多参与人际、学习、职业和艺术活动的机会。

患者以及与患者重要相关的人士往往须参加集体治疗，特别是双相Ⅱ型障碍患者，让他们一起了解双相障碍的特点、社会后果，争取获得家人的支持... [详细]

抑郁症相关知识

 警惕青少年患上“双相抑郁”

双相抑郁症不及时进行正确治疗容易走向极端

美女教授抑郁成疾跳楼自杀

她在人们中是成功人士，然而让人意想不到的是居然选择了跳楼自杀。自杀的原因1/3是她的个性所致，1/3源于工作压力，另外1/3则是婚姻不顺影响。 [详细]

 明星成为抑郁症高危人群

韩国相关统计显示，40%的韩国艺人患有抑郁症，30%的人甚至表示曾想过自杀。艺人的连续自杀让人唏嘘不已，据调查，抑郁等心理疾患是悲剧发生的原因之一。 [详细]

 生和死只在于他的一转念

他曾感慨“生死的转念只是天地上须臾之间的事情”，在了解他的人看来：既不喝酒，又不骂人，心中自然有很多积绪出不来，以致长期的深度抑郁。 [详细]

我们需要对双相抑郁症患者伸出关爱之手

 

 

17%的双相抑郁症患者最终走向自杀

每年大约有1000万人会出现自杀意念(想自杀)，其中500-700万人是由于抑郁症所引起，大约有100万人会自杀成功，即自杀者中50%-70%是抑郁症病人。这些触目惊心数字告诉人们，必须防止抑郁症病人自杀。

哪些抑郁症病人容易自杀？

1、过去曾有过自杀未遂行为的病人因为过去有过自杀行为的人，往往容易再次出现自杀行为。

2、近期发生过重大生活事件的病人如近期丧失亲人、情人、配偶，近期丧失工作，近期丧失自尊，这些丧失事件往往会明显加重抑郁症的症状。

双相抑郁患者走向极端时可能出现以下征兆：

・患者感到绝望・谈及自己是别人的包袱・做危险的事情

・不愿与人交流，只想一个人待着・谈及自杀的想法

・把自己灌醉或服毒品・突然开始写遗书或遗弃自己的东西

・谈及如何自杀・写自杀日记

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如何帮助您身边的双相抑郁症患者

如果您身边的人得了双相障碍，您的努力只是他治疗的一部分；学习一切关于双相障碍的知识非常重要，对疾病的了解会使事情变得很不一样，希望每个人都能给予双相抑郁症患者特别的帮助与支持。

如何帮助您身边的双相障碍患者： 　　

1、学习双相障碍的知识，学习认识躁狂及抑郁相的征兆；

2、鼓励他坚持治疗，和他一起做事，提醒他看医生的时间以及帮助他记录下他服药的时间、剂量等；

3、帮助他认识到酒精或毒品会导致病情更加严重，有时他会排斥你，记住这可能是病情的一部分，特别是病情发作时转相时。

当双相抑郁症患者出现自杀倾向时，您能做的： 　　

・直接询问他怎么想的・仔细倾听，并表示你在乎他的想法

・告诉他一定会帮助他・确定他没有自行停药・联系精神科医生

・确定他抑郁发作时不是一个人・危险物品都转移走，如：刀、枪、机器

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