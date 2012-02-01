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在我们的身边有这样一个群体，他们需要吃特制食品才能保持健康，需要服用价格高昂的药物才能维持生命，但我们常常看不到他们，而他们也常常隐藏自己。2012年2月29日，第四届国际罕见病日，让我们来熟悉这个群体，理解他们、关爱他们。谨以此专题献给热爱生命的患者、默默付出的家人、为之奔波的团体以及那些尊重生命的人。
什么是罕见病？
2.29 国际罕见病日：改变从了解开始

国际罕见病日（Rare Disease Day）由欧洲罕见病组织（EURORDIS）于2008年发起，确定2月29日为国际罕见病日，以这个四年一次的日子意寓罕见病之“罕见”... [详细]

罕见病相关知识
2012国际罕见病日标志 国际罕见病日

一般的苜蓿草只有三片叶子，在10万株苜蓿草中，才会有一株四片叶子的变种，“四叶草”也就被赋予幸运的含义，因此成为罕见病的标志。同时“四叶草”也寄予罕见病患者充满真爱、健康、希望以及幸福的四重寓意。

钟南山院士等呼吁：关注“罕见病”！

中外罕见病现状及政策比较

走近罕见病：那些折翼的天使们

罕见病知多少？

瓷娃娃――成骨不全症

成骨不全症，又称脆骨病，发病概率在一万分之一到一万五千分之一左右，中国约有10万患者，是一种显性遗传疾病。

 月亮孩子――白化病

白化病，多为常染色体隐性遗传，患者的皮肤和毛发呈白化现象，易晒伤，大多有眼球震颤、怕光、低视力等现象。

 黏宝宝――黏多糖贮积症

黏多糖贮积症患者体内缺乏溶酶体酶而不能分解体内的黏多糖，令黏多糖不断累积，破坏脑、心瓣、肺、骨骼等多个器官。

 不食人间烟火的孩子――苯丙酮尿症

苯丙酮尿症，是一种先天性代谢性疾病，临床主要表现为智能低下，惊厥发作和色素减少，属常染色体隐性遗传。患者从一出生就不能吃肉、蛋、奶等食物。

 蝴蝶结――结节性硬化症

结节性硬化症，是一种多系统受累的常染色体显性遗传病，主要表现为癫痫、皮肤病变（面部蝴蝶状结节）、多器官良性肿瘤，部分病人智力发育受影响。

 企鹅家族――遗传性共济失调

遗传性共济失调，是一类遗传性的神经退行性疾病，俗称“小脑萎缩”。尚没有根治的方法。症状为：走路摇晃，言语不清，饮水呛咳，视物成双，直至吞咽困难。

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责任编辑：谢晓、王慧明、张灿城、文慧 实习编辑：赖敏 特别鸣谢：瓷娃娃协会 肖磊
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