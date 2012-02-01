在我们的身边有这样一个群体，他们需要吃特制食品才能保持健康，需要服用价格高昂的药物才能维持生命，但我们常常看不到他们，而他们也常常隐藏自己。2012年2月29日，第四届国际罕见病日，让我们来熟悉这个群体，理解他们、关爱他们。谨以此专题献给热爱生命的患者、默默付出的家人、为之奔波的团体以及那些尊重生命的人。
国际罕见病日（Rare Disease Day）由欧洲罕见病组织（EURORDIS）于2008年发起，确定2月29日为国际罕见病日，以这个四年一次的日子意寓罕见病之“罕见”... [详细]
一般的苜蓿草只有三片叶子，在10万株苜蓿草中，才会有一株四片叶子的变种，“四叶草”也就被赋予幸运的含义，因此成为罕见病的标志。同时“四叶草”也寄予罕见病患者充满真爱、健康、希望以及幸福的四重寓意。
罕见病并不罕见。我国罕见病医疗工作着力点应该放在下三个方面... [详细]
中国想要做罕见病研究，但是这个就涉及到社会的关注... [详细]
罕见病的关键是立法！为什么？80年代那个时候美国日本就立法了... [详细]
罕见病不是少数人的事，而是公共健康的问题... [详细]
罕见疾病问题已经成为一个不容忽视的社会问题，国家应加快建立... [详细]
误诊率高、无药可治、治疗无法报销几乎是每位罕见病患者面对的困境... [详细]
不要因为罕见而忽略、忽视，不要因为昂贵而放弃，关注... [详细]
罕见病大都是遗传性疾病，每个人都是一种风险，是一个公共问题... [详细]
对这部分最严重表现的病人=进行的诊断和治疗研究的投入... [详细]
我国各类罕见病患者总数应有千万人之多； 我国尚无罕见病的官方定义，罕见病相关政策法规欠缺；绝大部分医务人员对罕见病缺乏治疗经验和研究；多数罕见病患者对自己的疾病了解甚少；多数罕见病无治疗药物，患者无药可医；能治疗的罕见病药物价格昂贵，未能进入医保或商业保险... [详细]我来说两句
美国在上个世纪八十年代就制定了罕见病相关法案，对罕见病患者获取医疗援助和社会保障提供了法律依据。此后欧盟、澳大利亚、日本、韩国等国家和地区都制定了罕见病相关法律政策。我国台湾地区也于2000年颁布了《罕见病防治及药物法》对罕见病药物和相关治疗费用实行全额报销... [详细]我来说两句
那是一个美丽的春天，我的天使落入凡间。他是一个男孩儿，好小好小，身长46厘米，体重2600克。我默默地说：谢谢你的到来。 但做梦也不会想到，我和我的儿子，从此却迈上一条血泪之路... [详细]
“小甜甜”这个听起甜蜜的名字却未能给她带来幸福的命运，相反降临在她身上的却是可怕的病魔。这种叫做粘多糖症的罕见疾病 正在逐日的侵蚀着这个弱小的身体... [详细]
记得有人说过，幸福的人是相同的，不幸的人却各有各的不幸。而我的不幸源于我的一对双胞胎儿子。五个多月时，小儿开始抽搐 ，长白斑，去医院检查却被告知是世界绝症结节性硬化... [详细]
成骨不全症，又称脆骨病，发病概率在一万分之一到一万五千分之一左右，中国约有10万患者，是一种显性遗传疾病。月亮孩子――白化病
白化病，多为常染色体隐性遗传，患者的皮肤和毛发呈白化现象，易晒伤，大多有眼球震颤、怕光、低视力等现象。黏宝宝――黏多糖贮积症
黏多糖贮积症患者体内缺乏溶酶体酶而不能分解体内的黏多糖，令黏多糖不断累积，破坏脑、心瓣、肺、骨骼等多个器官。不食人间烟火的孩子――苯丙酮尿症
苯丙酮尿症，是一种先天性代谢性疾病，临床主要表现为智能低下，惊厥发作和色素减少，属常染色体隐性遗传。患者从一出生就不能吃肉、蛋、奶等食物。蝴蝶结――结节性硬化症
结节性硬化症，是一种多系统受累的常染色体显性遗传病，主要表现为癫痫、皮肤病变（面部蝴蝶状结节）、多器官良性肿瘤，部分病人智力发育受影响。企鹅家族――遗传性共济失调
遗传性共济失调，是一类遗传性的神经退行性疾病，俗称“小脑萎缩”。尚没有根治的方法。症状为：走路摇晃，言语不清，饮水呛咳，视物成双，直至吞咽困难。