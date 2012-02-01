在我们的身边有这样一个群体，他们需要吃特制食品才能保持健康，需要服用价格高昂的药物才能维持生命，但我们常常看不到他们，而他们也常常隐藏自己。2012年2月29日，第四届国际罕见病日，让我们来熟悉这个群体，理解他们、关爱他们。谨以此专题献给热爱生命的患者、默默付出的家人、为之奔波的团体以及那些尊重生命的人。