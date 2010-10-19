地铁、公交车上，10个人就有8个在读书看报或者玩游戏；回到办公室，电脑一开，忙碌的工作让人眼睛都不眨；下班回家，电视、电脑一开，不到睡觉绝对不关上电源……长期这样的工作和生活状态，让双眼疲惫不堪，越来越多的人出现了视力模糊、头晕等症状，中山大学眼科中心林小铭主任指出，这些都是视疲劳惹的祸！虽然视疲劳是小疾病却是大麻烦，因为一般由其他疾病引起，在此，专家详解消除和缓解视疲劳妙方。
视觉疲劳已经成为一个司空见惯的问题。很多年轻人都会发现自己就有视觉疲劳，因为每天总是过度的使用电脑，给眼睛造成了极大的伤害。这些都是形成视觉疲劳的原因... [详细]
linxiao：怎么算是视觉疲劳？要怎么做才能缓解？
郁芳：自行用点药水可以缓解么？不治疗的话有啥后果？
默默：视疲劳有哪些症状，怎么搞才会得上视疲劳，一直这么疲劳下去会有什么后果。
大师：我每天都想睡觉，是不是就是得了视疲劳[我有话说]
许多人产生视疲劳后，习惯性的滴点眼药或使用眼贴，可以暂时让眼睛“舒服”一下，但是，这样能从根本上解决问题吗？为此，39健康网编辑咨询了中山大学眼科中心林小铭主任，他告诉我们：视疲劳并不是一种单纯疾病，也有可能是其他疾病引起，所以，对于以下能够引起视疲劳的六种疾病，大家应提高警惕。如果是其他疾病引起的视疲劳，最好及时进行相关治疗！
近视、远视、散光、老视患者为了看清目标，往往需要用比正常眼更多的调节力，以代偿眼球屈光的不足，久而久之，便会导致视疲劳的发生。需要提醒的是，配镜虽是消除屈光不正引起视疲劳的首选措施，但一定要经过准确的验光。如果配戴的矫正眼镜不合适，也会因过度使用调节力而引发视疲劳... [详细]
解释为双眼屈光度数不等。度数相差超过2.00D以上者，通常会因融像困难出现症状。由于人眼调节活动是双眼同时性的，屈光参差者度数较高眼常处于视觉模糊状态，容易引起弱视，屈光参差的远视者其度数较高眼成为弱视屈光参差多数是先天性的，并且常常合并有不同程度的面部发育不对称... [详细]
在过去，患上视疲劳一般多见于中老年人。随着社会的发展，视疲劳症状越来越多地出现在年轻的“游戏一族”“办公一族”和“有车一族”里，干眼症堪称“罪魁祸首”。这些人产生视疲劳主要是长时间睁眼注视和电脑辐射双重作用的结果... [详细]
原发性闭角型青光眼小发作时，患者常有视物模糊、眼部酸胀和头痛症状，休息后可自行缓解，与常见的视疲劳症状没有明显差别。此时患者若麻痹大意，没有及时就医的话，青光眼极有可能在情绪波动、过度疲劳或暗室环境等诱因下发生急性大发作，对眼球造成不可逆的严重损害... [详细]
视疲劳并非独立的眼病，而是以病人自觉症状为基础的，眼或全身器质性因素与精神心理因素相互交织的综合征，也常被称为眼疲劳综合征。眼外肌功能问题表现为，患有隐斜或者隐外斜。患有隐外斜视的人由于眼外肌力量不平衡，两眼有向外偏斜的倾向，容易发生眼肌性视疲劳... [详细]
视疲劳的症状在眼睛，但病因可能是复杂的全身性疾病，比如癔病、精神病早期、更年期综合征、甲亢、高血压、低血压、贫血、糖尿病、心功能不全、病后恢复期、分娩期和哺乳期等。上述患者用药物或矫正眼镜往往难以消除症状，必须针对原发病进行治疗... [详细]
头向上下左右旋转时，眼珠也跟着一起移动。眨眼法：
头向后仰并不停的眨眼，使血液畅通。眼睛轻微疲劳时，只要做2～3次眨眼运动即可。热冷敷交替法：
一条毛巾浸比洗澡水还要热一点的热水，另一条毛巾浸加了冰块的冷水，先把热毛巾放在眼睛上约五分钟，然后再放冷毛巾五分钟。眼睛体操：
中指指向眼窝和鼻梁间，手掌盖脸来回摩擦五分钟。然后脖子各项左右慢慢移动，接着闭上双眼，握拳轻敲后颈部十下。看远看近法：
看远方三分钟，再看手掌1～2分钟，然后再看远方。这样远近交换几次，可以有效消除眼睛疲劳。按摩法：
眼睛闭上，两手食指沿着鼻梁、鼻翼的两侧，上下来回搓揉。并且食指用力压鼻翼两侧凹陷处。