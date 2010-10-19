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地铁、公交车上，10个人就有8个在读书看报或者玩游戏；回到办公室，电脑一开，忙碌的工作让人眼睛都不眨；下班回家，电视、电脑一开，不到睡觉绝对不关上电源……长期这样的工作和生活状态，让双眼疲惫不堪，越来越多的人出现了视力模糊、头晕等症状，中山大学眼科中心林小铭主任指出，这些都是视疲劳惹的祸！虽然视疲劳是小疾病却是大麻烦，因为一般由其他疾病引起，在此，专家详解消除和缓解视疲劳妙方。
职场人士容易患视觉疲劳
职场人士常对电脑 容易得视疲劳

视觉疲劳已经成为一个司空见惯的问题。很多年轻人都会发现自己就有视觉疲劳，因为每天总是过度的使用电脑，给眼睛造成了极大的伤害。这些都是形成视觉疲劳的原因... [详细]

视疲劳自测

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网友互动

linxiao：怎么算是视觉疲劳？要怎么做才能缓解？

郁芳：自行用点药水可以缓解么？不治疗的话有啥后果？

默默：视疲劳有哪些症状，怎么搞才会得上视疲劳，一直这么疲劳下去会有什么后果。

大师：我每天都想睡觉，是不是就是得了视疲劳[我有话说]

视疲劳由哪些疾病引起

许多人产生视疲劳后，习惯性的滴点眼药或使用眼贴，可以暂时让眼睛“舒服”一下，但是，这样能从根本上解决问题吗？为此，39健康网编辑咨询了中山大学眼科中心林小铭主任，他告诉我们：视疲劳并不是一种单纯疾病，也有可能是其他疾病引起，所以，对于以下能够引起视疲劳的六种疾病，大家应提高警惕。如果是其他疾病引起的视疲劳，最好及时进行相关治疗！

缓解视疲劳食疗方

预防视疲劳：帮助“眼睛”做运动

眼珠运动法：

头向上下左右旋转时，眼珠也跟着一起移动。

 眨眼法：

头向后仰并不停的眨眼，使血液畅通。眼睛轻微疲劳时，只要做2～3次眨眼运动即可。

 热冷敷交替法：

一条毛巾浸比洗澡水还要热一点的热水，另一条毛巾浸加了冰块的冷水，先把热毛巾放在眼睛上约五分钟，然后再放冷毛巾五分钟。

 眼睛体操：

中指指向眼窝和鼻梁间，手掌盖脸来回摩擦五分钟。然后脖子各项左右慢慢移动，接着闭上双眼，握拳轻敲后颈部十下。

 看远看近法：

看远方三分钟，再看手掌1～2分钟，然后再看远方。这样远近交换几次，可以有效消除眼睛疲劳。

 按摩法：

眼睛闭上，两手食指沿着鼻梁、鼻翼的两侧，上下来回搓揉。并且食指用力压鼻翼两侧凹陷处。
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