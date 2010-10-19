地铁、公交车上，10个人就有8个在读书看报或者玩游戏；回到办公室，电脑一开，忙碌的工作让人眼睛都不眨；下班回家，电视、电脑一开，不到睡觉绝对不关上电源……长期这样的工作和生活状态，让双眼疲惫不堪，越来越多的人出现了视力模糊、头晕等症状，中山大学眼科中心林小铭主任指出，这些都是视疲劳惹的祸！虽然视疲劳是小疾病却是大麻烦，因为一般由其他疾病引起，在此，专家详解消除和缓解视疲劳妙方。