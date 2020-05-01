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告别了热烘烘的夏天，秋风带来阵阵凉意，人们终于可以呼吸凉爽的空气。但是秋风降温的同时，也把空气中的水分吹干了，天气变化反复无常，不能保持人体新陈代谢的平衡和稳定，常常因生理机能失调引起秋燥、口腔溃疡等疾病。

秋天燥热易秋燥

秋燥是怎么回事？

秋燥是由燥热病邪引起的急性外感热病。多发生于秋季，尤以秋分后至小雪前为常见。其基本征候特征为初起以咽干、鼻燥、咳嗽少痰、皮肤干燥等津伤失润。根据好发季节及临床表现，本病与西医的急性咽候炎、急性气管炎、急性支气管炎等证候表现相似，故这些疾病可以参考秋燥辨证治疗。[详细]

病因： 本病所发外因感受燥热病邪，内因人体值夏令炎热过汗之后，津气耗损或素体阴液亏损，复感燥热病邪而发病。

秋燥症状之一：皮肤干燥

皮肤干燥是秋季天气干燥等原因，使得皮肤变厚、变粗糙。秋冬季节，人体的皮脂、水分分泌会逐渐减少，皮肤明显变得干燥，称为干性皮肤，尤其是中老年人因水分大量减少，皮肤表层会显得更粗燥。 [详细]

 秋燥症状之二：咳痰

咳痰是呼吸道内病理性分泌物，凭借支气管黏膜上皮细胞的纤毛运动，支气管肌肉的收缩及咳嗽时的气流冲动，将呼吸道内的分泌物从口腔排出的动作，咳痰是机体的一种保护性生理功能。[详细]

 秋燥症状之三：咳嗽

咳嗽是呼吸系统疾病最常见的症状之一，它是一种保护性神经反射，通过咳嗽产生呼气性冲击动作，能将呼吸道内的异物或分泌排出体外。凡可阻塞、压迫或牵拉呼吸道等物理因素可引起咳嗽。[详细]

秋季上火易口腔溃疡

口腔溃疡，又称为“口疮”，是发生在口腔粘膜上的表浅性溃疡，大小可从米粒至黄豆大小、成圆形或卵圆形，溃疡面为凹、周围充血。溃疡具有周期性、复发性及自限性等特点,好发于唇、颊、舌缘等。病因及致病机制仍不明确。诱因可能是局部创伤、精神紧张、食物、药物、激素水平改变及维生素或微量元素缺乏。系统性疾病、遗传、免疫及微生物在其发生、发展中可能起重要作用。治疗主要以局部治疗为主，严重者需全身治疗。

秋季上火易内热

内热

阴火上冲 当心喉疮

喉疮的病症病因

喉疮是指喉间生肉色赤，层层相叠，饮食吞咽有碍的病证。《医学心悟》卷四：“喉疮，少阴肾经阴火上冲也，其上腭生疮脾热也;舌上生疮心热也。”宜结合全身情况论治。是因皮损为瘙痒性局限性水肿性红斑，境界不清，可出现水疱、糜烂和溃疡。喉部局部红、肿、痒、痛、热。局部起水泡，无感染结痂后2～3周愈合。[详细]

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说说秋季上火

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