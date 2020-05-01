告别了热烘烘的夏天，秋风带来阵阵凉意，人们终于可以呼吸凉爽的空气。但是秋风降温的同时，也把空气中的水分吹干了，天气变化反复无常，不能保持人体新陈代谢的平衡和稳定，常常因生理机能失调引起秋燥、口腔溃疡等疾病。
皮肤干燥是秋季天气干燥等原因，使得皮肤变厚、变粗糙。秋冬季节，人体的皮脂、水分分泌会逐渐减少，皮肤明显变得干燥，称为干性皮肤，尤其是中老年人因水分大量减少，皮肤表层会显得更粗燥。 [详细]秋燥症状之二：咳痰
咳痰是呼吸道内病理性分泌物，凭借支气管黏膜上皮细胞的纤毛运动，支气管肌肉的收缩及咳嗽时的气流冲动，将呼吸道内的分泌物从口腔排出的动作，咳痰是机体的一种保护性生理功能。[详细]秋燥症状之三：咳嗽
咳嗽是呼吸系统疾病最常见的症状之一，它是一种保护性神经反射，通过咳嗽产生呼气性冲击动作，能将呼吸道内的异物或分泌排出体外。凡可阻塞、压迫或牵拉呼吸道等物理因素可引起咳嗽。[详细]
口腔溃疡，又称为“口疮”，是发生在口腔粘膜上的表浅性溃疡，大小可从米粒至黄豆大小、成圆形或卵圆形，溃疡面为凹、周围充血。溃疡具有周期性、复发性及自限性等特点,好发于唇、颊、舌缘等。病因及致病机制仍不明确。诱因可能是局部创伤、精神紧张、食物、药物、激素水平改变及维生素或微量元素缺乏。系统性疾病、遗传、免疫及微生物在其发生、发展中可能起重要作用。治疗主要以局部治疗为主，严重者需全身治疗。