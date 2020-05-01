秋季气温多变 当心感冒侵袭

“一场秋雨一场寒”，秋季气候多变，同时经过夏季，人体消耗较大，免疫力下降，病毒乘虚而入，其中最为常见的是感冒。感冒不是大病，但一旦染上，就会影响工作和生活，还可能导致其他疾病的发生。所谓“知己知彼，百战不殆”，对付感冒也是一样。从症状辨别，分清楚感冒类型，才能更好的治愈感冒。