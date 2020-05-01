秋季气温多变 当心感冒侵袭

“一场秋雨一场寒”，秋季气候多变，同时经过夏季，人体消耗较大，免疫力下降，病毒乘虚而入，其中最为常见的是感冒。感冒不是大病，但一旦染上，就会影响工作和生活，还可能导致其他疾病的发生。所谓“知己知彼，百战不殆”，对付感冒也是一样。从症状辨别，分清楚感冒类型，才能更好的治愈感冒。
秋季来临，人们时时觉得喉咙不舒服，不少人还出现咳嗽流鼻涕等症状，许多人认为这是小毛病，自己买些药自行治疗。殊不知，感冒分多种类型，每种类型症状表现不一样，应分清楚类型再对症治疗。
风寒感冒是因风吹受凉而引起的感冒，秋冬发生较多。其症状为浑身酸痛、鼻塞流涕、咳嗽有痰。治疗上西药、中药皆可，亦可采用食疗，不但祛病，而且保健。预防措施为注意保暖，加强体育锻炼，提高免疫力，也可提前打预防针。[详细]
流行性感冒简称流感是由流感病毒引起的急性呼吸道传染病，也是一种传染性强、传播速度快的疾病。病原体为甲、乙、丙三型流行性感冒病毒，通过飞沫传播，通常有如下典型症状：突然快速而至的高热、乏力、全身肌肉酸痛和轻度呼吸道症状，病程短，有自限性，中年人和伴有慢性呼吸道疾... [详细]
病人的症状与风热感冒的症状相似。但时行感冒病人较风热感冒病人的症状重。病人可表现为突然畏寒、高热、头痛、怕冷、寒战、头痛剧烈、全身酸痛、疲乏无力、鼻塞、流涕、干咳、胸痛、恶心、食欲不振，婴幼儿或老年人可能并发肺炎或心力衰竭等症状... [详细]
风热感冒是风热之邪犯表、肺气失和所致。症状表现为发热重、微恶风、头胀痛、有汗、咽喉红肿疼痛、咳嗽、痰粘或黄、鼻塞黄涕、口渴喜饮、舌尖边红、苔薄白微黄。风热感冒多见于夏秋季，外感风热所致。中医认为，风热感冒是感受风热之邪所致的表证... [详细]
暑热感冒是因久旱酷热而生，属于纯粹的阳热证候。此类感冒的重要特征是热象突出，是四季感冒中症状较重的一种类型。发生于夏季最炎热的七、八月间，由于气温较高，毛窍开泄，故易感受暑热之邪而发病。... [详细]
暑湿季节感受到风寒之邪或风热之邪诱发的感冒，称之为暑湿感冒。多发生在夏季。病人表现为畏寒、发热、口淡无味、头痛、头胀、腹痛、腹泻等症状... [详细]