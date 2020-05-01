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“一场秋雨一场寒”，秋季气候多变，同时经过夏季，人体消耗较大，免疫力下降，病毒乘虚而入，其中最为常见的是感冒。感冒不是大病，但一旦染上，就会影响工作和生活，还可能导致其他疾病的发生。所谓“知己知彼，百战不殆”，对付感冒也是一样。从症状辨别，分清楚感冒类型，才能更好的治愈感冒。

感冒的症状有哪些呢

盘点感冒常见症状

感冒是我们经常感染的疾病，对于感冒的症状大家都认为自己特别清楚，其实感冒并不是我们想象的那样简单。引发感冒的原因有很多，感冒的病因不同，临床表现也是不一样的，常见的感冒症状有：流鼻涕，头痛，四肢无力。[详细]

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感冒分清类型对症治疗

秋季来临，人们时时觉得喉咙不舒服，不少人还出现咳嗽流鼻涕等症状，许多人认为这是小毛病，自己买些药自行治疗。殊不知，感冒分多种类型，每种类型症状表现不一样，应分清楚类型再对症治疗。

教你预防感冒的小妙招

秋高气爽，凉快怡人，但别忽视秋季感冒悄悄来袭。感冒的产生有多种原因，预防是关键，注意以下生活中的几个小细节有助你轻松预防感冒。

感冒也会并发其他疾病哦

    秋季气温多变 当心感冒侵袭

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    责任编辑：尹小辉 监制：焦颖
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