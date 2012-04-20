据统计，目前全球大约有600万帕金森病病人，其中大约一半在中国；预计到2030年，全球大约将有3000万帕金森病人，届时，估计大约有1500万帕金森病病人在中国。对于60岁以上的老年人来说，发病率为1%；如果是80岁以上老人，发病率则为5%；90岁以上的老人，发病率可达20%。在第15个“世界帕森病日”到来之际，39健康网邀请多名帕金森病专家为广大网友介绍该病的防治方法。