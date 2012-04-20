据统计，目前全球大约有600万帕金森病病人，其中大约一半在中国；预计到2030年，全球大约将有3000万帕金森病人，届时，估计大约有1500万帕金森病病人在中国。对于60岁以上的老年人来说，发病率为1%；如果是80岁以上老人，发病率则为5%；90岁以上的老人，发病率可达20%。在第15个“世界帕森病日”到来之际，39健康网邀请多名帕金森病专家为广大网友介绍该病的防治方法。
帕金森病俗称危害中老年人的“第三杀手”，虽无法治愈，但经积极治疗可很好地改善患者生活质量，而实际上，我国大部分帕金森患者没有及时就诊，更没做到“科学治疗”……[详细]
从1997年开始，世界卫生组织将每年的4月11日定为“世界帕金森日”，以此纪念最早描述这种疾病的英国内科医生詹姆斯・帕金森博士，这天是他的生日。旨在促使帕金森病患者、他们的家人、专业医疗人员共同努力……[详细]
震颤往往是发病最早期的表现，通常从某一侧上肢远端开始，以拇指、食指及中指为主，表现为手指象在搓丸子或数钞票一样的运动... [详细]
帕金森患者经常会出现抑郁的现象，比如表情严肃，很少有笑容，情绪低落，不太容易控制自己的情绪，容易流眼泪。以僵直、运动迟缓为主的病人中更常见... [详细]
帕金森老人常会梦见有人侮辱、攻击、跟踪或责骂自己，由于大脑功能失调，他们的肢体或肌肉会在睡眠中作出反应，因此会出现拳打脚踢、尖叫和骂人等“防御行为”... [详细]
有些患者因为害怕终生服药，而且认为西药有巨大副作用，所以选择比较“温和”的中药治疗，直到病情持续加重才转变观念，有些患者发现自身症状得到改善就自行停药... [详细]刘金龙：神经内科+外科+康复科
以后帕金森治疗如何发展？干细胞移植理论上是可行的，帕金森病的起因是脑内多巴胺的减少，通过移植新的细胞修复受损神经元使其恢复多巴胺的分泌，达到治愈的效果... [详细]张旺明：脑起博器手术是发达国家常规疗法
在药物蜜月期过后，为了改善生活质量控制帕金森症状，发达国家的患者一般会进行脑起博器手术，但在我国，由于受到经济条件、观念认知等多重制约，此项手术还不太普及... [详细]
大多数帕金森病患者都有步态障碍，锻炼时最好有其他人在场。帕金森患者步行时以60公分为间距，缓慢进行。 。手部的训练
帕金森病人的手部关节众多，容易受肌肉僵直的影响。针对这种情况，患者应该经常伸直掌指关节，展平手掌。躯干训练和平衡运动
帕金森应常进行侧弯、转体运动，并注意腹肌锻炼及腰背肌的锻炼。患者有姿势反射障碍，通过平衡锻炼能改善注重症状。四肢及肩部的训练
双肩尽量耸起。伸直手臂，高举过头向后保持10秒。双腿稍分开站立，双膝微屈，向下弯腰，双手尽量触地。面部动作训练
患者的特殊面容是“面具脸”，是由于面部肌肉僵硬，导致面部表情呆板，因此做一些面部动作的锻炼是必要的。放松和呼吸训练
时常进行深而缓慢地呼吸。腹部在吸气时鼓起，在呼气时腹部放松，并想象放松全身肌肉。如此反复练习5-15分钟。
帕金森病与老人痴呆不同，它主要症状不是记忆或认知的问题，而是运动功能受累，属运动障碍疾病。从某种角度上讲，帕金森病的伤害更甚。 [详细]2.帕金森影响寿命？
帕金森本身不是一种致命的疾病，因此一般不会影响患者的寿命。随着治疗水平提高，越来越多的病人能终身维持高水平的运动机能和生活质量。[详细]3.喝绿茶防帕金森？
中国茶叶中的天然化学物质―茶多酚具有抗氧化的性质和保护“宝贵”的多巴胺神经元的作用，而帕金森病发生的主要原因就是多巴胺脑细胞的异常损失引起的。[详细]4.帕金森怎么吃？
帕金森患者服药前不得摄入过多食物，以免妨碍药物吸收，可摄入少量易消化食物。避免过多摄取含维生素B6的食物。早、中餐限制蛋白质，晚餐补齐。 [详细]5.帕金森如何喝？
帕金森患者从早晨起床开始整天困倦，使用多巴胺受体激动剂，更容易出现嗜睡状态，因此喝茶、咖啡，对克服这些现象有益，不妨适量饮用。[详细]
很多人最初认识帕金森这种疾病，是源于拳王阿里在1996年亚特兰大奥运会上的一次亮相... [详细]
对这位看似强大的帝国元首来说，帕金森给他带来的是蚀心蚀骨的痛楚... [详细]
著名数学家陈景润51岁手抖得很厉害，已经不能在草稿纸上演算他为痴狂了一生的数学公式... [详细]
她被认为是美国电影与戏剧界的标志性人物、好莱坞的传奇，因为罹患帕金森氏症渐渐退出好莱坞... [详细]