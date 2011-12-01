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时光敲响历史的钟，冗长的回音在高空中盘旋，鸣示着南方医科大学南方医院70周年院庆的到来。1941年，南方医院诞生于隆隆炮火之中，在时光的罅隙中前行，在历史的沉浮里壮大。70年的风雨洗礼，南医在青涩中蜕变成长，在岭南医学界中独树一帜；70年的驰骋纵横，南医以仁心仁术，从死神手中夺回了无数患者的生命；70年的峥嵘岁月，以人为本、生命至上的南医精神益发刚韧……

南方医院院庆现场报道

广东省委书记汪洋发来贺信

12月2日上午10点，南方医科大学南方医院隆重召开建院70周年庆祝大会。中共中央政治局委员、广东省委书记汪洋为大会发来了贺信，汪洋在贺信中指出... [详细]

 雷于蓝副省长庆祝大会上讲话

70年峥嵘岁月，70年薪火传承。南方医院从抗日烽火走向民族解放，从北国边陲走向花城广州，从初始创业走向繁荣发展，其间，经历了四迁院址，五变... [详细]

 南方医院耿仁文院长院庆致辞

雷于蓝副省长在讲话中指出，南方医院是我省医疗卫生战线上改革开放的一面旗帜，是救死扶伤的忠诚卫士、教书育人的楷模、医学科研的尖兵、应急保障... [详细]

南方医院70年辉煌成就

“百姓院士”侯凡凡

侯凡凡教授，著名肾脏病学专家，中国科学院院士、中国人民解放军肾脏病研究所所长、国家“973”计划项目首席科学家、原军队专业技术三级教授，军队二等功臣，也是广东唯一的女院士，她为南方医院带来了“零的突破”... [详细]

 骆抗先的“博客门诊”

骆抗先教授，国内著名的传染病学专家，第一军医大学专家组成员。在感染性疾病特别是肝炎有较丰富的临床诊治经验和较深的理论研究造诣，对肝炎的致病性及其肝炎病毒的病异的研究在国内有较高的学术地位... [详细]

南方医院是南方医科大学的第一附属医院，其前身为新四军三师后方医院，于1941年诞生于江苏阜宁县，在抗日战争、解放战争、抗美援朝战争中建立过卓越功勋。建院70年来，尤其2004年随原第一军医大学整体移交广东省以来，在省委省政府亲切关怀下，医院步入科学发展的“快车道”，综合实力居华南地区前列，为广东省的健康卫生事业做出了突出贡献。医院聚集了一批医学精英，是广东拥有院士的三家医院之一。医院现有专业技术人员 2981名，其中，博士研究生指导教师74名、硕士研究生指导教师109名。拥有中科院院士、国家“973”计划项目首席科学家、国家“千人计划”创新人才、国家有突出贡献中青年专家、“新世纪百千万人才工程”国家级人选、国家杰出青年基金获得者等一批医学顶尖人才，其中，20人享受国务院政府特殊... [详细]

历史变迁：南方医院历年更名及归属

南方医院70周年院庆有感

如今的南方医院

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