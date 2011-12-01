时光敲响历史的钟，冗长的回音在高空中盘旋，鸣示着南方医科大学南方医院70周年院庆的到来。1941年，南方医院诞生于隆隆炮火之中，在时光的罅隙中前行，在历史的沉浮里壮大。70年的风雨洗礼，南医在青涩中蜕变成长，在岭南医学界中独树一帜；70年的驰骋纵横，南医以仁心仁术，从死神手中夺回了无数患者的生命；70年的峥嵘岁月，以人为本、生命至上的南医精神益发刚韧……
12月2日上午10点，南方医科大学南方医院隆重召开建院70周年庆祝大会。中共中央政治局委员、广东省委书记汪洋为大会发来了贺信，汪洋在贺信中指出... [详细]雷于蓝副省长庆祝大会上讲话
70年峥嵘岁月，70年薪火传承。南方医院从抗日烽火走向民族解放，从北国边陲走向花城广州，从初始创业走向繁荣发展，其间，经历了四迁院址，五变... [详细]南方医院耿仁文院长院庆致辞
雷于蓝副省长在讲话中指出，南方医院是我省医疗卫生战线上改革开放的一面旗帜，是救死扶伤的忠诚卫士、教书育人的楷模、医学科研的尖兵、应急保障... [详细]
侯凡凡教授，著名肾脏病学专家，中国科学院院士、中国人民解放军肾脏病研究所所长、国家“973”计划项目首席科学家、原军队专业技术三级教授，军队二等功臣，也是广东唯一的女院士，她为南方医院带来了“零的突破”... [详细]骆抗先的“博客门诊”
骆抗先教授，国内著名的传染病学专家，第一军医大学专家组成员。在感染性疾病特别是肝炎有较丰富的临床诊治经验和较深的理论研究造诣，对肝炎的致病性及其肝炎病毒的病异的研究在国内有较高的学术地位... [详细]
南方医院是南方医科大学的第一附属医院，其前身为新四军三师后方医院，于1941年诞生于江苏阜宁县，在抗日战争、解放战争、抗美援朝战争中建立过卓越功勋。建院70年来，尤其2004年随原第一军医大学整体移交广东省以来，在省委省政府亲切关怀下，医院步入科学发展的“快车道”，综合实力居华南地区前列，为广东省的健康卫生事业做出了突出贡献。医院聚集了一批医学精英，是广东拥有院士的三家医院之一。医院现有专业技术人员 2981名，其中，博士研究生指导教师74名、硕士研究生指导教师109名。拥有中科院院士、国家“973”计划项目首席科学家、国家“千人计划”创新人才、国家有突出贡献中青年专家、“新世纪百千万人才工程”国家级人选、国家杰出青年基金获得者等一批医学顶尖人才，其中，20人享受国务院政府特殊... [详细]
“今天，是个庄严的日子。我们在这里，脱下了军装……”伴着周殿元院士满怀深情的朗诵，当时的我作为一名舞蹈演员，在绚丽的舞台上陪伴着第一军医大学南方医院告别了军旅。2004年的那个夏天，懵懂的我带着青春和热情来到了位于祖国开放前沿的南方医院。没曾想到她是如此的美丽... [详细]
十年前，站在您面前的我，简单的背囊，一脸稚气，满眼渴望，站在我面前的您，庄严肃穆，热闹非凡。十年后，站在您面前的我，成熟稳重，满怀敬仰，站在我面前的，充满生机，欣欣向荣。这十，春日暖阳，秋风萧瑟，我们不离不弃，相携相依，您是暗夜的明灯，照亮我前行的道路... [详细]
70年前，南方医院诞生于硝烟弥漫的抗日烽火中，从此与时代同呼吸，同中华共崛起。70年间，四迁院址、五变隶属、十易院名。从抗日烽火走到民族解放，从动荡岁月走到改革发展，从北国边陲走到南海之滨，从简陋的后方修养所已经发展成为一所集医疗、教学、科研和预防保健为... [详细]
如果说人生的每一段都是一个不断成长的过程，那么每走一步我想就是一个新的开始。记得小的时候有许多的设想，成为一名医生就是其中一个。说起这个设想，主要来自于对我特别疼爱但却体弱多病的奶奶，小时候，每次看到生病的奶奶我就想到长大后要从事医护行业，为所有像... [详细]
白云山，东南麓，都市中一颗璀璨明珠，杏林中的一篇华章。背负新四军的荣誉，由北到南，转战千里，四迁院址，成就70辉煌。翻开厚重与光荣的一页，骄傲与自豪油然而生，每一个脚步的前进，诠释矢志不移的忠诚，每一双手的辛勤努力，解读济世安民的情怀。70年的波澜壮阔，70年的阳光风雨... [详细]
转了几趟车，问了好多的路人，老人才终于来到这个大门。院内绿树成荫，小桥流水，池塘春意闹；人来车往，楼房屹立，却保持着都市难寻的静谧。“老先生，您好。有什么可以帮到您吗？”门诊大楼前，微笑的护士对他说。“我找林坚守大夫，他在吗？”“那老先生，您能告诉我，林大夫... [详细]
院徽的设计师将“南方”的拼音“nan fang”的头两个字母“n”和“f”巧妙的组合成一个心得形状，其中“f”的一横变成一片绿叶。“心”的造型代表关爱和关怀，表现了南方医院重视生命质量的医疗理念。绿叶代表医院给予病人健康的新生和寓意着南方医院宁静优越的环境。院徽的构思巧妙、线条流畅，与医院的整体理念相吻合。我来说两句
南方医院系南方医科大学（原第一军医大学）第一附属医院、第一临床医学院，是一所集医疗、教学、科研和预防保健为一体的大型综合性“三级甲等医院”，“全国百佳医院”。“以人为本，生命至上”，这是南方医院同仁的集体共识和价值追求，是南方医院发展的历史见证和信念表达，也是南方医院未来发展的行为指南和庄严承诺。我来说两句