时光敲响历史的钟，冗长的回音在高空中盘旋，鸣示着南方医科大学南方医院70周年院庆的到来。1941年，南方医院诞生于隆隆炮火之中，在时光的罅隙中前行，在历史的沉浮里壮大。70年的风雨洗礼，南医在青涩中蜕变成长，在岭南医学界中独树一帜；70年的驰骋纵横，南医以仁心仁术，从死神手中夺回了无数患者的生命；70年的峥嵘岁月，以人为本、生命至上的南医精神益发刚韧……