抑郁症是一种常见的心境障碍，可由各种原因引起，以显著而持久的心境低落为主要临床特征，且心境低落与其处境不相称，严重者可出现自杀念头和行为。多数病例有反复发作的倾向，每次发作大多数可以缓解，部分可有残留症状或转为慢性……
抑郁情绪每个人都会有，但并不是有了抑郁情绪就是得了抑郁症。建议还是去专业精神卫生机构咨询，与医生商量讨论应对措施。接受抑郁症
患者内心认为抑郁症就像被戴上了精神疾病的帽子，因此抗拒到专业的医疗机构诊治，其实抑郁症就像心理感冒，不应感到羞耻。接受抗抑郁剂治疗
患者抑郁症状本身就以躯体各种不适为主，服药初期会对原有躯体不适更加敏感，并不一定就是药物副反应。遵医嘱维持治疗
患者本人会感觉状态很好，无法觉察出自己的变化，只有定期随访才有助于医生的观察和判断，一旦发现患者转躁，需要调整治疗方案。建立治疗联盟
抑郁症的成功治疗需要多方面的共同努力。家属、亲友对患者的支持鼓励，对治疗的正确认识，及时与医生的沟通，会使治疗更加有效。抗击抑郁症
患者与医生交流时可能会选择性展现自己某些方面，而家属亲友提供对患者观察认识的补充资料，会使医生全面了解患者的病情以及治疗情况，做出更加正确的判断。
护理人员应密切观察自杀的先兆症状;如焦虑不安、失眠、沉默少语或心情豁然开朗、在出事地点徘徊、忧郁烦躁、拒餐、卧床不起等。[详细]2.建立关系
护理人员不应让患者单独活动，可陪伴患者参加各种团体活动，给予心理上的支持，使他们振作起来，避免意外发生。 [详细]3.疗养环境
安置患者住在护理人员易观察的大房间，设施安全，光线明亮，空气流通、整洁舒适的治疗休养环境，调动患者积极良好的情绪，焕发对生活的热爱。 [详细]4.管理制度
护理人员要有高度的责任感，对有消极意念的患者，要做到心中有数，重点巡视，病房人员少的情况下，护理人员特别要注意防范。 [详细]5.安全检查
严格做好药品及危险物品的保管工作，杜绝不安全因素，发药时，应仔细检查口腔，严防藏药或蓄积后一次性吞服。 [详细]