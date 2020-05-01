11月14日是“世界糖尿病日”（联合国糖尿病日），2012年世界糖尿病日主题是“糖尿病教育与预防”，口号是“保护我们的未来”。近年来，小儿糖尿病发病率逐年增高，严重危害少年儿童的健康，今年IDF的活动将行动的迫切性与保护下一代健康相联系。那么小儿糖尿病有哪些危害？该怎么预防？患儿又该怎么保健呢？待小编为您解答……
小儿糖尿病是由于胰岛素分泌不足所引起的内分泌代谢疾病，以碳水化合物、蛋白质及脂肪代谢紊乱为主，引起高血糖及尿糖，小儿易出现酮症酸中毒，后期常有血管病变，眼及肾脏受累。5～6岁及10～14岁小儿多发病，5岁以下小儿少见。
儿童Ⅰ型糖尿病发病的原因：一是感冒、腮腺炎等病毒感染。二是饮食方面，婴儿出生后最好8个月以后才进行牛奶喂养，食物对婴幼儿糖尿病有一定影响。三是与基因有关，目前医学界认为新生儿糖尿病与遗传基因有关，父母可能有遗传基因，在自己身上并没有体现，却在孩子身上体现出来…… [详细]小儿糖尿病的症状
小儿糖尿病一般起病较急，起病前常有发热、感染或情绪激动等病史。多数患儿初次看病时有饮水多、尿多、吃饭多及消瘦等典型症状。幼年儿童可以夜间尿多或尿床为最初症状。部分病儿无饮食增多，相反出现食欲不振，婴幼儿患儿的饮水多、尿多症状不易发现，而以酮症酸中毒起病。
在儿童患糖尿病后约半数的孩子以酮症酸中毒为表现，而且年龄越小酮症酸中毒的症状越重。可出现恶心、呕吐、腹痛、食欲不振及神智模糊、嗜睡，甚至完全昏迷等，三多一少症状反而被忽略。同时有脱水、酸中毒。酸中毒严重时出现呼吸深长、节律不正。呼吸带有酮味……[详细]
酮症酸中毒是儿童糖尿病最常见的急性并发症。其发生和发展与多种因素有关，如感染、饮食失控、胰岛素治疗中断等。糖尿病肾病
病程长，起病早的儿童，可伴有糖尿病肾病，发生率与病程有关，5-9年者，约为8.0%，10-14年为25.2%，大于15年者为33.8%。视网膜病变及白内障
儿童糖尿病大多于病后10-15年合并单纯性非增殖型视网膜病，视网膜病变与血糖控制不佳有密切关系。也有少数病人发生白内障。神经病变
儿童糖尿病的神经损害主要是于周围神经与周围神经的脱髓鞘病变有关，表现为肢体麻木，刺痛，烧灼感。病程长者，可伴有胃肠功能紊乱及排尿障碍等自主神经病变。骨关节病
骨关节病变的主要表现为骨矿物盐减少，骨密度减低，掌骨x线皮质变薄。另一表现是关节活动受限，其原因可能是肌腱胶原组织的糖基化导致的微血管病变有关。感染
糖尿病病人随时可以发生任何感染，每当感染后糖尿病迅速恶化。严重感染时可发生中毒性休克，如果此时只注意抢救休克而忽视糖尿病的诊断和治疗，可造成严重后果。
Ⅰ型儿童糖尿病重在观察和及早发现。由于Ⅰ型儿童糖尿病与自身免疫有关，所以难以预防，重在观察和及早发现，一旦宝贝出现可疑症状，尽早去医院做相关化验检查。Ⅱ型儿童糖尿病重在预防。准妈咪在孕期就要注意不要让体重增长过多，以免宝贝出生后肥胖，导致糖尿病。当小孩出现以下情况，应立即就医检查。
（1）孩子在一段时期内出现小便频繁现象，多年不尿床的孩子多次出现尿床现象，家长应该带孩子进行糖尿病检查。因为多尿是小儿糖尿病的典型症状，出现此情况不应忽视。
（2）疲乏无力。孩子本来处于精力较为旺盛的生长发育期，应该多动，但突然在一段时间内老喜欢待在家里，不喜欢户外活动，精神较为委靡，就有可能是糖尿病前兆。此时应该多观察孩子的情况和反应，出现乏力持续一段时间应该就医检查。
（3）出现频繁腹痛和呕吐现象。这种情况很容易被误诊为肠胃疾病而加重病情，家长要对孩子平时的生活和精神状态有足够掌握，以便提供给医生足够的诊断信息。出现频繁呕和腹痛的情况就医时，应注意做糖尿病筛查。
（4）出现频繁口渴现象，甚至夜间多次起床喝水。老是夜间起来喝水，饮水量增多。突然消瘦。孩子正处于生长发育期，体重应该连续稳定上升，但突然出现体重下降情况，家长要警惕。提早发现身体状况。
（5）易感染。孩子一些伤口反复出现感染情况，久不愈合。而Ⅰ型糖尿病的发病原因之一就是病毒感染引起胰岛素分泌不足。所以当孩子出现伤口久不愈合的情况，家长应当注意，带孩子做糖尿病筛查。
（6）饭量大增。这个特点很容易被忽略，家长多认为是孩子生长发育中的正常情况，但家长应结合孩子平时吃饭情况，和其他身体状况，应注意是否出现其他糖尿病征兆。
1.新生儿和婴儿早期不吃牛奶。新进一些研究发现新生儿喂食牛奶者I型糖尿病的发病率较高，可能与牛奶蛋白刺激儿童产生牛血清抗体有关。根据推测牛血清抗体对具有遗传易感性的宿主细胞表面蛋白起抗原抗体反应，可诱发I型糖尿病。
2.提倡膳食平衡。无论是何种疾病，好的饮食都起到预防作用，因此专家提倡孩子首先要调节饮食，避免能量的过多摄入。膳食纤维有益于控制血糖，改善脂蛋白构成，因此富含纤维素的天然食品如谷类、水果、蔬菜应该首选。其次，减少饱和脂肪酸的摄入，有糖尿病阳性家族史人尤应注意避免饱和脂肪酸的摄入过多。养成良好生活习惯，积极锻炼身体 养成良好生活习惯，积极锻炼身体
1.为孩子养成好的生活习惯。家长在这方面一定要以身作则，将一些好的生活习惯传授给孩子。作为家长，是孩子的第一位老师，孩子都是以你为榜样的，所以不能只说要孩子怎样做，同时你还要自己做，用实际行动证明给孩子看。例如，要和孩子一起多参加体育锻炼，而不是只要求他们出去玩。教导孩子不要暴饮暴食，不要让孩子养成挑食的习惯。
2.注意积极锻炼身体。现在有一些孩子的体重实在是太胖了，这是糖尿病的高危因素。肥胖是导致患病的重要原因,因此锻炼身体在预防糖尿病中是非常重要的。经常性的参加适当的体育活动可以减轻体重，增强心血管的功能，从而预防糖尿病及其并发症。肥胖者，尤其是高血压肥胖者，减轻体重就能减少糖尿病的发生。
我国目前每10个糖尿病患者中就有1个是青少年，其中增长最快的是II型糖尿病。同成人患者一样，糖尿病患儿需要充分的运动，这不仅是治疗的需要，也是生长发育的需要。患儿每天需参加1小时以上的适量运动，最好能定时、定量，遵循个体化和循序渐进的原则，才能收到良好的治疗效果。
对于糖尿病患儿，除了胰岛素疗法之外，饮食疗法也占有非常重要的地位，它与胰岛素治疗协同可使血糖控制在接近正常的水平，从而减少糖尿病并发症的发生。
适度的运动有助于糖尿病患儿的身体有益，糖尿病患儿运动应注意以下事项：
1、运动前必须做好胰岛素和饮食的调节，剧烈运动前需增加饮食量或随身准备充饥的食品或糖果，必要时可将胰岛素用量减少10%。
2、选择有趣的体育活动便于长期坚持，如旱冰、羽毛球、乒乓球、足球、跳皮筋、踢毽子、跳绳等。
3、由于运动时肢体血流加速，胰岛素吸收增快，因而注射胰岛素的患儿可将注射部位改为腹部。
4、选择合适的服装和鞋袜，运动后注意清洁卫生。
5、如有可能，父母可以与患儿一起参加运动。
6、儿童自制力比较差，有时玩疯了欲罢不能，以致忘记打针、吃饭，应注意提醒。
7、在体育锻炼时，应注意避免低血糖的发生。天气太热、运动时间过长，要防止脱水，运动时最好随身带上一点食物和水，以便在发生低血糖或口渴时进食。
8、避免攀高和潜水，以免出现低血糖而发生不测。
9、已有视网膜并发症者，不宜参加剧烈运动。
10、如果患儿有感冒、发烧、酮症酸中毒、血糖>16.7毫摩尔/升、足部或下肢感觉异常、身体突然发生剧烈疼痛、视物模糊时，应卧床休息，避免运动。
糖尿病饮食是一种称重饮食，总热能必须定量，三大营养也有一定的比例，这对减轻胰腺的负担，改善症状，以及防止并发症都有重要作用。患儿家长应学会计算方法，便于给患儿安排饮食。
首先应计算出总热能，可按下列公式推算：总热能（千卡）＝１０００＋小儿年龄×７０～１００
再计算出总热能分配，每公斤体重给予２～３克蛋白质。小儿体重可按公式推算：体重（公斤）＝８＋小儿年龄×２。
碳水化合物量：按饮食治疗原则，可占总热能的５０～６０％。总热能×５５％即是碳水化合物所提供的热能。每克碳水化合物可产热４千卡，碳水化合物所提供的热能数÷４＝碳水化合物的重量。
脂肪量：可由总热能减去蛋白质和碳水化合物所提供的热能算出。每克脂肪产热９千卡，脂肪的热能数÷９＝脂肪的重量。
糖尿病饮食计算方法举例 现举例说明：一个１０岁儿童患糖尿病，其治疗饮食计算法如下。
１、每天需要的总热能： １０００＋１０（小儿年龄）×１００＝２０００千卡。
２、蛋白质量： １０岁儿童标准体重为：８＋１０×２＝２８公斤，按每公斤体重给予２．５克蛋白质，每天应有蛋白质量：２８×２．５＝７０克。
３、碳水化合物量： 该患儿每天摄入总热能２０００千卡，碳水化合物所提供的热能占５５％，２０００×５５％＝１１００千卡。每克碳水化合物产热４千卡，１１００÷４＝２７５克即碳水化合物重量。
４、脂肪量： 该患儿每天摄入蛋白质７０克，可提供热能７０×４＝２８０千卡。碳水化合物提供１１００千卡。２０００（总热能）－２８０－１１００＝６２０千卡，应由脂肪来提供，每克脂肪产热９千卡。６２０÷９＝６８．８克为每天应摄入脂肪量。
最后得出，该患儿每天应供给总热能为２０００千卡，蛋白质７０克，碳水化物２７５克，脂肪６８．８克。
小儿糖尿病饮食原则：(1)坚持一个规整的进食正餐和副餐的时间表;(2)限制只含有糖分的食物：糖果和糖饮料;(3)计算所吃的数量。
饮食保健儿童处于生长发育的关键时期，儿童糖尿病患者不能像成人一样严格控制总热量的摄入，要将热量尺度适当放宽，同时随时关注孩子的生长发育情况。虽然儿童糖尿病不要过于严格控制总热量的摄入，但可以限制食品种类……[详细]