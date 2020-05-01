2.提倡膳食平衡。无论是何种疾病，好的饮食都起到预防作用，因此专家提倡孩子首先要调节饮食，避免能量的过多摄入。膳食纤维有益于控制血糖，改善脂蛋白构成，因此富含纤维素的天然食品如谷类、水果、蔬菜应该首选。其次，减少饱和脂肪酸的摄入，有糖尿病阳性家族史人尤应注意避免饱和脂肪酸的摄入过多。

1.为孩子养成好的生活习惯。家长在这方面一定要以身作则，将一些好的生活习惯传授给孩子。作为家长，是孩子的第一位老师，孩子都是以你为榜样的，所以不能只说要孩子怎样做，同时你还要自己做，用实际行动证明给孩子看。例如，要和孩子一起多参加体育锻炼，而不是只要求他们出去玩。教导孩子不要暴饮暴食，不要让孩子养成挑食的习惯。

2.注意积极锻炼身体。现在有一些孩子的体重实在是太胖了，这是糖尿病的高危因素。肥胖是导致患病的重要原因,因此锻炼身体在预防糖尿病中是非常重要的。经常性的参加适当的体育活动可以减轻体重，增强心血管的功能，从而预防糖尿病及其并发症。肥胖者，尤其是高血压肥胖者，减轻体重就能减少糖尿病的发生。