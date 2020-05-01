微博网友说： 看了古天乐的微博，才知道什么是强迫症，每条都是长微博！每条都有标题！每条都配二或三张同系列照片！每条内容都跟照片无关！实属史上最精细最认真的博主，把微博当博客写。

另一方面，也有这样的声音： 古仔一直都是这么认真的人，他只是认真。他的博客和微博都是自己更新的，因为他觉得这样是对粉丝负责，而放照片，是满足粉丝对自己的想念。他可能是跟不上时代，但他拥有的世界，允许他跟不上时代，因为自然有人会跟着他。

忠实粉丝说：微博见证了他的承诺，与写的好坏无关，感动于他的执着，感谢于他的诚信，让他更值得我们跟随。 不是强迫症，而是被强迫症，不发微博的话小道消息满天飞。