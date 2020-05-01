近期微博网友发现一件有趣的事：古天乐有微博强迫症，每条都是长微博！每条都有标题！每条都配三张同系列照片！每条内容都跟照片无关！实属史上最精细最认真的博主，把微博当博客写。那么，古天乐这种发微博的形式是否属于强迫症呢？医学上所指的强迫症究竟是怎样的呢？让小编一一为你解析。
微博网友说： 看了古天乐的微博，才知道什么是强迫症，每条都是长微博！每条都有标题！每条都配二或三张同系列照片！每条内容都跟照片无关！实属史上最精细最认真的博主，把微博当博客写。
另一方面，也有这样的声音： 古仔一直都是这么认真的人，他只是认真。他的博客和微博都是自己更新的，因为他觉得这样是对粉丝负责，而放照片，是满足粉丝对自己的想念。他可能是跟不上时代，但他拥有的世界，允许他跟不上时代，因为自然有人会跟着他。
忠实粉丝说：微博见证了他的承诺，与写的好坏无关，感动于他的执着，感谢于他的诚信，让他更值得我们跟随。 不是强迫症，而是被强迫症，不发微博的话小道消息满天飞。与性格有关的强迫症 与性格有关的“强迫症”
从古天乐的性格来看，古天乐的这种微博形式是有迹可循的。众所周知，古天乐生性腼腆内向，非常内敛，工作上很负责，特别守时。很有爱心。对粉丝也特别的好。或许可以这样理解，因为生性腼腆，所以微博内容稍显无趣，“毫无文采”。
而古仔是个负责的人，对粉丝的要求能做到的都尽量做到，所以觉得既然写了微博，就应该好好写，好好回馈粉丝。古天乐对粉丝的爱惜，也体现在微博的形式上：粉丝喜欢看他的相片，所以每天都有几张相片回馈粉丝。生性认真，故每篇文博都会有自己的标题，并且以长微博的形式来表达自己的意思。
在谈强迫症之前，先谈一下强迫现象：几乎所有的人可能都经历过强迫现象：比如有时会有一首歌老在脑海里响起，或者出门后总在担心屋门是否忘记锁了？煤气是不是没关好？甚至会因此回家检查。儿童也会有强迫现象，比如在马路上行走时，走4步必须跳1步才能继续向前走。可以说人人都可能有强迫现象，一般来说这种强迫现象程度轻微，持续时间短，不引起严重焦虑等情绪障碍的话，就是一种正常的表现。
从精神疾病的分类中看，强迫症是神经症的一种，属于轻的精神疾病，但实际上，强迫症的治疗比抑郁症、焦虑症都要困难一些，症状改善可能比较慢，服药剂量一般也偏大。如果得不到及时、正确的诊断和治疗，会严重影响患者正常的生活和工作，给患者及其家庭都带来巨大的痛苦和负担。强迫症的概念与症状 强迫症的概念与症状
强迫性神经症(简称强迫症)。是以反复的持久的强迫观念或/和强迫动作为主要症状。这些症状出于病人内心的，但不被体验和自愿产生，而是病人不愿意想的。明知是不合理，但不能摆脱，使病人感到痛苦，与其本人的人格格格不入。
强迫症状一般包括：①强迫观念 患者反复思考一些想法，比如怀疑、回忆、穷思竭虑等；②强迫行为 患者反复做一些没有必要的行为，如反复检查、反复洗手、反复计数以及仪式性动作等等。 强迫和焦虑就像一对双胞胎一样，强迫症患者往往会有明显的焦虑症状。
强迫症在临床上并不少见，美国的一项调查显示强迫症患病率大约为1% 。
焦虑症与遗传因素、个性特点、不良事件、应激因素等均有关系，尤其与患者的个性特点紧密相关，比如：过分追求完美、犹豫不决、谨小慎微、固执等，具备这些不良个性特征容易患强迫症。
强迫症状的特征：1．患者明知强迫症状不对但无法控制，因为一旦控制不去做，就会出现紧张，心慌等严重的焦虑表现，为了避免焦虑的发生，患者只好去想、去做。这个特点称之为有意识的自我强迫和反强迫。2.患者能够意识到这种强迫的意识和冲动来自于自我，而不是来自于外界，是自己的想法。
新得病的强迫症患者一般都会有明显的有意识的自我强迫和反强迫；如果患者患病时间较长，那么他可能已经适应了这种强迫症状，因此自我的强迫和反强迫变得不那么强烈。这是诊断强迫症的关健点。强迫谱系障碍 强迫谱系障碍
还有一种广义的强迫障碍需要了解一下，叫做强迫谱系障碍，这一类的疾病具有类似的特点：表现为反复出现的观念和/或行为，症状反复出现而且难以控制。包括：强迫型人格障碍，躯体变形障碍，疑病症，人格解体，进食障碍，冲动控制障碍，冲动控制障碍（拔毛癖），成瘾行为（病理性赌博、强迫性性行为强迫性购物、网络成瘾）。
研究表明强迫症患者的神经-内分泌系统功能紊乱，造成神经递质失衡，从而出现各种强迫症状。我们的大脑之所以能够实现各种生理功能，主要是通过各种不同神经递质的传递来实现。研究发现强迫症患者体内往往会有5-HT(5-羟色胺)、DA（多巴胺）、 Sigma（西格玛）受体以及中枢谷氨酸能神经元功能障碍，而抗强迫药可使失衡的神经递质趋向正常，从而使强迫症状改善。
强迫症患者如果不及时治疗，会严重影响患者的正常生活和工作，给患者和家属带来巨大的痛苦和负担。反观古天乐的生活和工作，每一项都进行的有条不紊，而且古仔和家人过得开开心心的，完全不见所谓的巨大的痛苦与负担。且以香港狗仔队的功力，如果古仔有轻微的精神病，都会很快报道吧。
强迫症的症状出于病人内心的，但不被体验和自愿产生，而是病人不愿意想的。明知是不合理，但不能摆脱，使病人感到痛苦，与其本人的人格格格不入。然而我们从古天乐的性格特点，很容易分析出他的微博的固定形式的缘由。以此鉴定：古天乐没有微博强迫症！古天乐不是强迫症证据二：
强迫症状一般包括：①强迫观念 患者反复思考一些想法，比如怀疑、回忆、穷思竭虑等；②强迫行为 患者反复做一些没有必要的行为，如反复检查、反复洗手、反复计数以及仪式性动作等等。古天乐的每日一博，和反复思考与反复重复没有必要的行为性质是不同的。
古天乐的每日一博是为了作为个人传媒传达出正确无误的关于自己的一些消息。从这方面及粉丝的角度来看，这种每日一博，放一些自己的相片，说一些与自己有关或是无关的话题，恰恰是回馈粉丝的标准偶像的所作所为。所以，鉴定：古天乐没有微博强迫症！