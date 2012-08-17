古人把“立秋”当做夏秋之交的重要时刻，一直非常重视这个节气。立秋昼夜温差大，经过一个炎热夏天的消耗，身体也会有些虚弱，抵抗力难免会下降。秋天是一年中由热向冷的过渡季节，气温变化较大，空气湿度偏小，所以古人称秋季是个“多病”的时节。在这样一个季节里，如何预防各种疾病成为了人们首先关注的问题，从生活习惯入手，早做预防，防患于未然……
秋季天气渐渐转凉，人们的新陈代谢与各器官活动大大降低了，需要依靠添加衣物来保温，如果稍有大意，人便可以受凉，轻者感冒咳嗽，重者会得支气管炎、肺炎甚至哮喘等，这些都是呼吸系统疾病。
夏秋交际，有过敏性鼻炎的患者就开始了一个最难熬、最痛苦的时期：鼻痒、眼睛发痒；晨起或吹凉风就不停地打喷嚏、流清涕……秋季天气干燥，常会使人口角干裂，口干咽燥、声音嘶哑，患咽喉炎。
中医认为“燥”是秋季最易伤人致病的邪气。秋燥是指因空气干冷而引发的头痛、流泪、咽干、鼻塞等一系列症状。秋季是关节炎的始发期，很多人的关节在这时开始怕冷，怕风，还疼痛，甚至刺疼。
感冒，总体上分为普通感冒和流行感冒，一般我们所说的都是普通感冒。普通感冒，祖国医学称"伤风"，是由多种病毒引起的一种呼吸道常见病，其中30%-50%是由某种血清型的鼻病毒引起。普通感冒虽多发于初冬，但任何季节，如春天、夏天也可发生，不同季节的感冒的致病病毒并非完全一样。流行性感冒，是由流感病毒引起的急性呼吸道传染病。病毒存在于病人的呼吸道中... [详细]
支气管炎是指气管、支气管粘膜及其周围组织的慢性非特异性炎症。临床上以长期咳嗽、咳痰或伴有喘息及反复发作为特征。慢性咳嗽、咳痰或伴有喘息，每年发作持续3个月，连续2年或以1上，并能排除心、肺其他疾患而反复发作，部分病人可发展成阻塞性肺气肿、慢性肺原性心脏病... [详细]
肺炎是指终末气道、肺泡和肺间质的炎症，可由疾病微生物、理化因素、免疫损伤、过敏及药物所致。细菌性肺炎是最常见的肺炎，也是最常见的感染性疾病之一。日常所讲的肺炎主要是指细菌性感染引起的肺炎，此肺炎也是最常见的一种。在抗生素应用以前，细菌性肺炎对儿童及老年人额健康威胁极大，抗生素的出现及发展曾一度使肺炎病死率明显下降。但近年来，尽管应用强有力的抗生素... [详细]
支气管哮喘(bronchialasthma，哮喘)是由多种细胞特别是肥大细胞、嗜酸性粒细胞和T淋巴细胞参与的慢性气道炎症，在易感者中此种炎症可引起反复发作的喘息、气促、胸闷和(或)咳嗽等症状，多在夜间和(或)凌晨发生，气道对多种刺激因子反应性增高。但症状可自行或经治疗缓解。近十余年来，美国、英国、澳大利亚、新西兰等国家哮喘患病率和死亡率有上升趋势... [详细]
1、呼吸道保护：经常用盐开水和清水漱漱口，多饮水，坚决摒弃拔鼻毛、挖鼻孔、不刷牙这些不良习惯;有口鼻腔疾病的人，应该及时去医院治疗。
2、增强抵抗力：冷水浴对提高人的抵抗力大有帮助，长期进行冷水浴的人，机体抗寒能力增强，并且对神经衰弱有一定疗效。但患有心、肺、肝、肾疾病的人不宜进行冷水浴。刚开始洗冷水浴时水温不宜太低，最好从夏季开始就洗冷水浴，然后一直坚持洗冷水浴直至秋冬季节。进行冷水浴时间不宜太长，一般以10至15分钟为宜。洗冷水浴要注意个人情况，身体不适应的情况下不要勉强。
此外，夏天人体的消耗非常大，在经过一个夏季之后，人体急需休整补充，调养不及时，人体免疫力得不到恢复，气候稍有风吹草动就会感冒发烧。因此营养调理对提高免疫力也很有帮助。专家建议多吃胡萝卜，多吃蛋白质丰富的食物。一般每人每天需要的蛋白质量大概为：1克/公斤体重，有慢性呼吸道疾病的人，他们的体能消耗比一般人高很多，每天的蛋白质需求量为1.2-1.5克/公斤体重，在每日正常饮食补充不够的情况下，也可以补充一些白兰氏鸡精，它富含氨基酸和有生物活性的“短链”蛋白质----肽，很容易被人体吸收，帮助人体补充优质蛋白，从而提高抗病能力;还能提高人体新陈代谢率，让体内营养尽快转换为能量，代谢后的“垃圾”尽快排出人体，使人感觉精力充沛，神采奕奕。
3、改善空气质量：勤开窗，保持室内空气通畅、清新，即使夜晚睡觉的时候也要注意开窗通风，但要注意不能形成穿堂风，当心受冷;另外不要在室内吸烟。
一、冬季易患许多肺部疾病，如慢性支气管炎、哮喘、反复感冒等，这往往与秋季肺阴受损有关。因此，秋季最应注意养肺。这里介绍几种简便易行、有助于补养肺气的方法。
1、捶背：端坐，腰背自然直立，双目微闭，放松，两手握成空拳，捶脊背中央及两侧，各捶30次。捶背时，要从下向上，再从上到下，先捶脊背中央，再捶左右两侧。这种方法可以畅胸中之气，通脊背经脉，同时有健肺养肺之功效。
2、摩喉：上身端直，仰头，颈部伸直，用手沿咽喉部向下按摩直至胸部。按摩时，拇指与其他四指分开，虎口对住咽喉部，向下按搓，可适当用力。这种方法有止咳化痰的功效。
3、浴鼻：将两手拇指外侧相互摩擦，有热感后，用拇指外侧沿鼻梁、鼻翼两侧上下按摩30次左右，可增强鼻的耐寒能力，有助增肺气，亦可治伤风、鼻塞 不通。如果用冷水浴鼻则效果更好。将鼻浸在冷水中，闭气不息，少顷，抬头换气后，再浸入水中，如此反复3至5遍。亦可用毛巾浸冷水敷于鼻上。
二、立秋后，又进入了伤风感冒的高发季节。特别是当工作环境通风不好时，感冒更容易在办公室之间迅速传播。在感冒流行时可用陈醋熏蒸居室，经常使用冷水洗脸洗鼻，也有助于感冒预防。一些简单的自我保健小方法也能预防感冒：
1.擦迎香：早晨起床或晚上睡觉前，用双手大鱼际(拇指掌侧肌肉丰厚处)在鼻翼两旁的迎香穴处反复擦动200次。
2.浴面：取坐位或仰卧位，用掌根在面部上下擦动100次。
3.摩百会：取坐位，用掌心盖在头顶中央的百会穴上，慢慢摩动2分钟左右。
4.擦涌泉：取坐位，用小鱼际(小指掌侧肌肉丰厚处)在脚心的涌泉穴摩擦1分钟。
三、立秋后空气开始变得干燥，过敏源较多，极易侵犯一些过敏体质的人，常引发哮喘。由于有哮喘病史的人对大气的温度、湿度等变化极为敏感，而且适应能力 弱，极易因上呼吸道感染而诱发支气管哮喘。有哮喘病史的应尽量查出可能引起哮喘的致敏原因，避免与致敏物质接触。其次，要随气温的变化，及时增添衣服、被 褥，调好空调的温度，防止受凉。还要注意加强营养，重视锻炼身体。
自我保健方法如下：
四指并拢与拇指相对应放置于颈部气管两侧，进行有节律性提捏，用力要轻而缓，由上而下，自廉泉穴到天突穴，反复进行，1-2分钟。
变态反应性鼻炎简称变应性鼻炎，一般又称过敏性鼻炎，是发生在鼻粘膜的变态反应，也是呼吸道变态反应常见的表现形式，有时和支气管哮喘同时存在。本病发病率在近20年有显著增加趋热，在发达国家尤为如此。发病年龄以青壮年为主，但现在发现儿童患者也较常见。虽然发病率在性别上无显著差异，但女性激素可加重变态反应。包括季节性鼻炎和常年性鼻炎... [详细]
过敏是一种机体的变态反应，是人对正常物质(过敏原)的一种不正常的反应，当过敏原接触到过敏体质的人群才会发生过敏，过敏原有花粉、粉尘、异体蛋白、化学物质、紫外线等几百种。在过敏反应的发生过程中，过敏介质起着直接的作用，过敏原是过敏病症发生的外因，而机免疫能力低下，大量自由基对肥大细胞和嗜碱粒细胞的氧化破坏是过敏发生的内因... [详细]
咽炎是咽部粘膜，粘膜下组织的炎症，常为上呼吸道感染的一部分。依据病程的长短和病理改变性质的不同，分为急性咽炎、急性单纯性咽炎、慢性咽炎、慢性单纯性咽炎、肥厚性咽炎、萎缩性咽炎、病毒性咽炎、链球菌性咽炎、淋菌性咽炎。常因受凉，过度疲劳，烟酒过度等致全身及局部抵抗力下降，病原微生物乘虚而入而引发本病... [详细]
喉炎是指喉部粘膜的一般性病菌感染所引起的慢性炎症。因病变程度的不同，可分为慢性单纯性喉炎、肥厚性喉炎和萎缩性喉炎。声嘶哑是最主要的症状，声音变低沉、粗糙，晨起症状较重，以后随活动增加，咳出喉部分泌物而逐渐好转，次晨又变差，禁声后声嘶减轻，多讲话又使症状加重，呈间歇性，日久演变为持续性... [详细]
一、注意生活细节，减少过敏。 反应的生活细节引起过敏症状的物质称做过敏原，在户外（一般为季节性过敏原）和户内（一般为常年性过敏原）均可被发现。以下10点可以帮助您减少这类过敏原。另外还还要注意减少霉菌和霉变的发生，由于蟑螂的排泄物和动物的皮屑都是最常见的过敏原，因此你还要注意消除蟑螂，并处理好宠物及小动物。
生活细节： 1.在花粉或者灰尘较多的季节，关闭汽车或者房间的窗户； 2.移去过敏源，包括宠物，烟，甚至可疑的花草或者家具； 3.使用有空气清洁过滤功能的空调，以去除花粉（但可能无法过滤灰尘）； 4.可以使用温度调节器来减少室内的湿度，最好使空气湿度降到50%以下。 5.修理潮湿的地下室，通气口和浴室，并应该去除室内或者阳台上的花草； 6.持室内清洁无尘以减少过敏原，可利用吸尘器经常打扫卫生； 7.卧室内使用无致敏作用的床单及被褥，如使用密闭良好的床垫及枕头，及柔韧性较好的床单和枕巾等，并每周用热水清洗床单枕巾；并注意不要在户外晒被和床单，因为霉菌和花粉可以粘到被子上； 8.用木板，地砖等代替地毯，尤其是固定于地板上的地毯更应去除。并不要种植需要不断浇水的花草，因为潮湿的土壤有利于霉菌的生长。 9.收拾好你的小物件，如书籍，录音盒，CD，光盘以及长毛动物玩具等，这些物品都极易沾上灰尘，从而引起过敏。 10.不要为减轻症状服用超量的药物；如果有反酸哎气可注意睡前勿进食及枕头垫高，并在医生指导下服用抗酸药。 11.注意鼻腔清洁，经常清洗鼻腔。 12.加强室外体育锻炼，增强体质。 13.保持室内清洁无尘以减少过敏原，可用吸尘器或湿抹布经常打扫房间。
二、控制室内霉菌和霉变的发生。 霉菌可以释放孢子从而引起过敏症状，广泛存在于人们的各个生活角落，尤其是湿润的环境中，如地下室及卫生间，一般霉菌的来源包括家用湿化器，浴缸，湿毛毯，淋浴房，花草，旧报纸，垃圾箱等。
1、用漂白粉清洁，用漂白粉或者其它清洁剂清洗上述卫生间及垃圾箱。 2、如果衣物发生霉变要尽早扔掉，或者酌情处理，去除霉菌。 3、保持干燥，地毯应注意防止潮湿，并保持书籍，报纸和衣物的干燥通风，食物也应合理保存，防止霉变。 4、房间和阳台上最好不要有经常需要浇水的喜阴类植物，潮湿的土壤里可能隐藏着大量的霉菌。 5、彻底杀灭蟑螂等害虫；蟑螂已经存在超过3亿年，大部分生长在温暖和湿热的环境中，并在办公室，家庭房间内普遍存在，蟑螂不只是一种别人讨厌的家伙，而且其排泄物中的蛋白是引起过敏性鼻炎及哮喘的重要物质，尤其是生活在拥挤房间和城市的儿童。 6、远离宠物。
过敏性鼻炎病人最好不接触及喂养宠物，与一般的认识相反，动物的毛发多不会引起过敏，而动物的皮屑，唾液及尿中的蛋白质则容易引起过敏性症状，这时不可见的蛋白质可以通过空气进入人的眼睛或者肺部和鼻腔。一只猫或者狗每周可以产生大量的过敏性物质，由于猫类和犬类都能产生皮屑，所以： ①对过敏性患者，最好的办法是不接触，或者接触的时间尽可能少。 ②如果一定要养宠物，最好先花一些时间和别的小动物在一起，确定对它有无过敏反应，或者喂养无皮毛的动物，如海龟，鱼类等。 ③定期给动物清洁，可以请无过敏性疾病的人代为洗澡。 ④清洗动物的笼子。动物的笼子内即使在动物搬出后数月都可以存在过敏原。
1、注意多补水好好保护嗓子。 虽然现在的部分的城市还都处于潮湿的夏季，但是既然已经立秋证明干燥的秋天就要到了。在这样干燥的季节一定要积极的补水，多喝温热水，多吃些滋阴润喉的食物，比如百合、银耳、黑木耳、梨等。另外要少吃辛辣这些刺激性强的食物。
2、漱口也可预防咽炎。 早晨、饭后及睡觉前漱口、刷牙，不但可以保持口腔清洁，还可以帮助防治咽炎。另外还需要减少饮酒和吸烟。习惯张口呼吸的人也需要改掉这个不良习惯。
3、少说话，或者说的慢些。 现在越来越的职场朋友们，为了节约工作时间，提高工作效率，通常快速的说话。这样看似“说话“时间节约了，然而却让嗓子以及呼吸道疲惫不堪。承受过重的负荷，会让喉咙衰老得更快。因此，说话速度要放慢，说话之间要常停顿吸气，一句话不要拉的太长。
4、自制罗汉果茶。 将罗汉果切碎，用沸水冲泡10分钟后，当作水来喝，一天不限次数，但须坚持。罗汉果有清肺化痰，止渴润喉的作用，可以治疗和预防咽喉干燥不适，喉痛失音，或咳嗽口干等。
5、多吃凉拌黄瓜。 用鲜黄瓜适量，洗净，切成薄片或小块，加酱油、麻油、食盐、味精，做凉拌菜，有去火利咽的作用。容易有咽部疾病的人可以在现在就坚持多吃些凉拌黄瓜，以防真正秋干气燥时咽部发病。
6、保肝护嗓多休息. 俗话说春困秋乏，进入秋季人身体开始进入自我保护阶段，这时一定要注意多休息。让身体好好调养过来，将夏天的虚火都排出体外，不然体内火气遇上外界的干燥很容易引发咽炎。
7、保持室内合适的温度和湿度。 既然天气干燥是引发咽炎的一个重大原因，那么保证室内空气新鲜和湿润度是非常重要的。居室空气干燥及过冷、过热都可影响咽部粘膜的防御机能，造成功能障碍，咽部感觉异常，日久而成慢性咽炎病变。
秋燥是由燥热病邪引起的急性外感热病。多发生于秋季，尤以秋分后至小雪前为常见。其基本征候特征为初起以咽干、鼻燥、咳嗽少痰、皮肤干燥等津伤失润。根据好发季节及临床表现，本病与西医的急性咽候炎、急性气管炎、急性支气管炎等证候表现相似，故这些疾病可以参考秋燥辨证治疗。本病所发外因感受燥热病邪，内因人体值夏令炎热过汗之后，津气耗损或素体阴液亏损... [详细]
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炎热的夏季，很多人在空调屋中度过。到了干燥炎热的秋季，可不能仅仅只在空调房里，还应该从身体内在调理，食疗就是比较好的一种方式。中、晚秋应食用一些性质平和且具有滋阴润燥、养肺生津作用的药物或食物，如用白木耳或黑木耳炖冰糖服用；用玉竹、沙参与鸭一起煲汤服用；黑芝麻炒熟、研末，用蜂蜜调服。
为了预防秋燥，还可适当多吃一些水果，其中以梨、甘蔗为首选；其次像荸荠、香蕉等也是良好的润燥之物。凡脾虚湿重而泄泻者，肺寒咳嗽而痰粘者，则不宜多吃上述水果。避免秋燥应规律饮食：
第一，少吃过油、过甜、过辣、过咸的东西；饮食以清淡为主；少喝甜味饮料。
第二，多吃粗粮和富含纤维素、矿物质的东西，促进排便。因为长期便秘，“火”发不出去，自然灼烧津液了。
第三，多运动，运动促进血液循环，津液自然充溢。
第四，饮食宜偏寒凉，而温热类如羊肉、狗肉、虾、韭菜等少吃为妙。在食物上，要多喝水和一些清润滋补的汤，并适当选择吃一些能够润肺清燥养阴生津的食物，如秋梨、甘蔗、荸荠、柿子、银耳等。要少吃辛辣、油炸食物及干燥的膨化食品，因为此类食品易生燥化热，多食无益。
秋季是关节炎的始发期，很多人的关节在这时开始怕冷，怕风，还疼痛，甚至刺疼。气候转变是关节炎发作的主要原因。
1、防治关节病注意保暖是关键，由于风湿怕冷怕汗，所以，骨关节病和“老寒腿”患者要注意保暖，即使在炎热的天气，也不要贪凉，尽量不要睡在地板上，因为不管多炎热的天气，地板还是有湿气的。尽量不要吹空调，用电扇吹时，不要对着膝关节吹，晚上睡觉时，要用被子盖着膝部或风湿的部位。
2、当天气刚刚转凉时，就要注意保暖，穿厚些的衣服和袜子。洗澡时用热水擦洗，多用热水泡脚用热水敷膝关节。医生建议最好不要用护膝给膝部保暖，因为护膝弹性很大，用在膝部缩紧了周围血液循环的疏通，使膝部的活动更加困难。而痛风性关节炎却要注意避免保暖过热引发关节损害。
3、注意劳逸结合：饮食有节、起居有常、不忘作劳是强身保健的主要方式。过渡疲劳，正气易损，风寒湿邪可乘虚而入。临床上，有些风湿性关节炎患者的病情虽然基本控制，处于疾病的恢复期，但往往由于劳累而重新加重或复发。所以，要注意劳逸结合，活动与休息要适度。
4、加强锻炼：增强体质：坚持体育锻炼的人，基本上抗病能力都强，很少患病，其抗御风、寒、湿邪侵袭的能力要比未经过体育锻炼者要强的多。经常参加体育锻炼，如练气功，打太极拳，做保健体操，做广播体操等均能增强机体抗风寒的能力.
5、多用热水泡脚，泡脚对温暖膝关节是非常有好处的。