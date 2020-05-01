日常生活中，我们常常会有一些迫不得已的时候，对于生理上的一些需求，没有办法及时解决，就要用尽力气“憋”着。上班太忙有尿不能及时上厕所，上大号错过最佳时间忍着忍着就不急了……在生活中，你是否也遇到这些情况？但是憋着忍着并不利于健康，并可能因此引发各种病症，看看这六种“憋”如何影响你的健康吧。小心，憋着就会憋出病……
当膀胱的存储空间达到一定极限时，便会被憋爆，造成严重后果;如果尿液潴留过多，超过膀胱的储量，便会向输尿管回流，时间长了可能会导致尿毒症，膀胱的括约肌也会因此变得松弛。所以，人们一旦有了尿意，一定要及时排出体外。当你憋了一段时间的尿之后，除了应尽快将膀胱排空外，最好的方法就是再补充大量的水份，强迫自己多解几次尿，这对膀胱来说有冲洗的作用，可以避免膀胱内细菌的增生。
编辑点评：每天的建议量是2000-3000cc，足够的水量才能保护泌尿道的健康。其实只要一遇到任何膀胱或尿道有不适的现象，在就医前都可以采取多喝水的方法。因为加速的排泄，是解决所有泌尿道问题最好的方法，可以有效减缓病情，千万不要因为怕痛或是怕上厕所而不喝水...
憋便是不好的生活习惯，大便不及时排出，水分就会被肠道反复吸收，导致大便干结难排。大便中的毒素在体内积累时间过长，有害物质被肠道吸收，就会出现精神委靡不振、头晕乏力、食欲减退等症状；严重者甚至会引发肠道癌症。
编辑点评：经常把大便憋住，会因大便干结而出现肛裂，又因肛裂解便时疼痛不敢大便，久而久之会发展为便秘。针对这种情况要训练。养成每天早晨起床后或每晚临睡前排便的习惯。多吃香蕉、火龙果等通便食物，也可多喝普洱茶、酸奶等润肠食物。
如果憋屁，这些有害物质排不出，也会被肠道黏膜重复吸收，出现胸闷、腹胀等症状。经常憋屁，会使机体形成慢性中毒，产生精神不振、消化不良、头晕目眩和脸色蜡黄等症状。从而引发肠道炎，危害人们的健康。
编辑点评：从屁的内容进行分析，约一成是食物在肠道中发酵后所产生，其余九成是进食时吞进肚子里的空气。值得注意的是，有些人会比较容易积存较多的空气在肚子里，皮带系得紧紧的人，往往会造成肠道内血液循环不良。
如果憋气时间过长，会引起头昏、胸闷等症状，所以老年人最好少进行这种锻炼。老年人随着年龄的增长，体质越来越弱，身体各方面的承受能力也会变弱，而憋气会影响呼吸平衡，使吸入的氧气不能正常进入血液，引起体内供氧失衡，发生危险。
编辑点评：老人不适宜做憋气的练习，容易控制不住造成窒息。小孩子也不要去模仿憋气，会有危险。平日可以练习一下腹式呼吸，有助于肺部，有利于气体交换畅通，对于有呼吸系统疾病的人来说，常做此锻炼对改善疾病有较好的帮助。
宝宝的营养品，本身并没有什么毒性，但由于女性的乳头与外界空气相通，如果乳汁过多而不及时排出，外界的有害气体或细菌等不良物质便会侵入乳房，引发细菌感染，引发急性乳腺炎，严重的甚至会导致乳腺癌的发生。
编辑点评：尽量让宝宝吃奶，还是胀乳，可用吸奶器吸光，下次奶胀再吸光，不要让乳汁积留在体内太长时间。随着宝宝吃奶次数减少，浮汁分泌会逐渐减少。也可作热敷、按摩。还可食用能抑制乳汁分泌的食物，例如：麦芽水、韭菜、人参等。
如果因为工作忙等原因长期不过性生活，则会加重内分泌紊乱症状、性功能下降，导致肾虚。精液长时间蓄积在精囊中不正常排出，睾丸便会长时间受到“高压”，可能令生精能力丧失，并逐渐导致睾丸萎缩，腰酸、腿软、乏力、失眠、情绪低落、记忆减退、皮肤衰老等一系列身体症状也会连锁产生。
编辑点评：推荐几种补肾的食品。山药：性平味甘，为中医“上品”之药，具有补肺、健脾作用，能益肾填精。凡肾虚之人，宜常食之。 干贝：又称江珧柱。性平味甘咸，能补肾滋阴。 栗子：性温味甘，除有补脾健胃作用外，更有补肾壮腰之功，对肾虚腰痛者，最宜食用。