日常生活中，我们常常会有一些迫不得已的时候，对于生理上的一些需求，没有办法及时解决，就要用尽力气“憋”着。上班太忙有尿不能及时上厕所，上大号错过最佳时间忍着忍着就不急了……在生活中，你是否也遇到这些情况？但是憋着忍着并不利于健康，并可能因此引发各种病症，看看这六种“憋”如何影响你的健康吧。小心，憋着就会憋出病……