冻疮发生于严寒季节，一般在气温5℃以下发生，至春季气候转暖后自愈，但入冬后又易再发。许多人一旦患冻疮后，每年一到冬季就复发。冻疮以幼儿、小学生最多见。手足、耳廓部位最易发生。冻疮一旦发生，在寒冷季节里常较难快速治愈，要等天气转暖后才会逐渐愈合，欲减少冻疮的发生，关键在于入冬前就应开始预防……
寒冷是本病发病的最主要原因，能增加冷传导和对流的因素对本病的形成起促进作用，如潮湿和风速。此外机体组织对寒冷的适应能力下降也对本病形成起到极为重要的作用。 系机体对寒冷发生的异常反应。
现代医学认为冻疮是因为患者的皮肤耐寒性差，加上寒冷的侵袭，使末梢的皮肤血管收缩或发生痉挛，导致局部血液循环障碍，使得氧和营养不足而发生的组织损伤。中医学认为本病的发生是由于患者阳气不足，外感寒湿之邪，使气血运行不畅，瘀血阻滞而发病... [详细]冻疮都有什么症状？
冻疮的典型皮损为局限性指盖、蚕豆大小、暗紫红色隆起水肿性斑块或硬结，境界不清，边缘鲜红色，中央青紫色，表面紧张光亮、触之冰凉、压之褪色、去压后恢复较慢。重者肿胀加剧，表面可形成水疱，内含淡黄色或血性浆液、疱破后可形成糜烂或溃疡。
多对称发生于四肢远端以手指、手背、足缘、足跟、面颊、耳廓等处多见，亦可单侧发生。自觉有痒感、烧灼感、肿胀感。痒感受热后加剧，有糜烂或溃疡者自觉疼痛。每年冬季发病，天暖后自愈，病程迁延... [详细]
中医疗法是很有效的，大家可以用一下几种方法来治疗冻疮：
1、鲜芝麻叶适量，放在生过冻疮的部位，用手来回揉搓20分钟左右，让汁液留在皮肤上，1小时后再洗去，每日1次，连续1周。
2、 吃西瓜时，将西瓜皮适当留得厚一些，形成白中稍带红的样子，用它轻轻揉搓生过冻疮的部位，每次3分钟，每日1次，连续1周。
3、红辣椒10克，去子切碎，放入白酒60毫升中浸泡7天，再加樟脑3克摇匀，使用时用消毒棉签沾药液外搽生过冻疮的部位，每日2次，连续1周。
4、生姜60克，捣烂，加入白酒100毫升，浸泡3天即成。使用时用消毒棉签沾药液外搽生过冻疮的部位，每日2次，连续1周。
5、白茄根60克，花椒10克，水煎熏洗易患冻疮处，每日1次，每次10-30分钟，1日1剂，连续1周。
如果大家怕麻烦，则可以用西医的药物来治疗冻疮：
1、肝素冻疮膏：肝素冻疮膏系肝素钠与Vit E组成的复方制剂。肝素具有抗凝作用，可降低局部血液黏度，配合Vit E治疗冻疮，疗效较樟脑类制剂好。 88.双嘧达莫乳霜：双嘧达莫有扩张血管、抗血小板聚集的作用。用此乳霜治疗286例冻疮患者，经5～7天，痊愈279例，效果很好。
2、硝苯地平：冻疮患者109例，用硝苯地平10毫克治疗，每天两次，口服，多数患者用药后72小时奏效，疼痛、痒症状3～5天消失，效果很好。硝苯地平治疗冻疮的机理目前尚不清楚，有待进一步研究，经应用多普勒激光速计观察皮肤血流变化，发现治疗后患处皮肤血流量平均增加180%。实验和临床观察认为，可能是与部分抑制α1肾上腺素受体，使皮肤血流量增加，或与抑制5-羟色胺(5-HT)等致敏物质的释放和抑制血小板的聚集和释放有关。
3、山莨菪碱(654-2)：口服山莨菪碱5～20毫克/次，3次/天，肌注20毫克/次，3次/天，或外用0.3%～0.5%的软膏治疗冻疮很有效，且治愈时间多在7天内。对有溃疡形成者应与抗生素联用，如红霉素、新霉素。
4、蛇油冻疮膏：此药用途范围广，由冻疮引起的红肿、疼痛、痒、干裂、溃疡，均可使用，效果良好。治疗红肿、疼痛、干裂患者394例，经3～5天，痊愈387例;经5～7天，痊愈7例。治疗方法：使用前，将冻疮患处用温开水加少量食盐浸泡15～20分钟，擦干，取蛇油冻疮膏均匀涂于患处，轻揉2～3分钟，每日4次，用量视患处大小而定。
长冻疮的原因除了天气寒冷之外，和血液循环也有密切的关系。冬天人的活动量少，血液循环、新陈代谢减缓，特别是手背、耳朵、脚容易产生瘀血引起局部组织坏死，造成冻疮。所以预防冻疮的最好方法就是促进血液循环。常言道，冻疮长过一年就会年年长。随着气温频频走低，不少人的双手开始变得又红又肿，更痛苦的是，一到温暖的地方，双手又会变得又痒又痛，十分难熬。其实，对于冻疮这种只在冬季发生的疾病，到了发生的时候才重视起来，本身就是一个误区。要想不得冻疮，得从深秋时节、冬季未到时就开始预防。
当宝宝要去户外时，一定要注意给宝宝保暖得是否得当，如衣服是否防寒，特别是经常暴露的部位，可适当地涂抹护肤油以保护皮肤。寒冷的时候勿让宝宝在户外玩耍时间过长，也不要玩久坐不动的游戏。经常按摩手、脚、面部、耳朵，年龄越小及体质虚弱的宝宝更要加以注意。
衣服要宽松，最好是蓬松的棉服或羽绒服;穿全棉的鞋但一定不要太小，否则将会影响脚部的血液循环而易发生冻伤;袜子要吸汗并及时更换，以免因潮湿冻伤脚。多给宝宝进高热量的食物以增加耐寒力。
要避免长时间手足耳等暴露在外。教育孩子冬季不要在室外长时间活动。小儿冬季洗澡次数应适度，洗澡太多会使皮肤干燥。每周洗1-2次温热水比较合适。发生冻疮后的饮食，应高热量、高蛋白质、高维生素食物为好。