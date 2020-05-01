中医疗法是很有效的，大家可以用一下几种方法来治疗冻疮：

1、鲜芝麻叶适量，放在生过冻疮的部位，用手来回揉搓20分钟左右，让汁液留在皮肤上，1小时后再洗去，每日1次，连续1周。

2、 吃西瓜时，将西瓜皮适当留得厚一些，形成白中稍带红的样子，用它轻轻揉搓生过冻疮的部位，每次3分钟，每日1次，连续1周。

3、红辣椒10克，去子切碎，放入白酒60毫升中浸泡7天，再加樟脑3克摇匀，使用时用消毒棉签沾药液外搽生过冻疮的部位，每日2次，连续1周。

4、生姜60克，捣烂，加入白酒100毫升，浸泡3天即成。使用时用消毒棉签沾药液外搽生过冻疮的部位，每日2次，连续1周。

5、白茄根60克，花椒10克，水煎熏洗易患冻疮处，每日1次，每次10-30分钟，1日1剂，连续1周。