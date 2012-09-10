尽管秋季不像冬季那样容易引起疾病的复发，但若忽视了秋天的季节特点，也是危险的。秋季是从夏季到冬季的过渡性季节，寒暖渐变，常常不易立即感觉和体验到，且秋季的寒暖又常反复，寒而复暖，暖后又寒，使人防不胜防。通常患者都会感到疲惫、没精神、食欲不好，但往往被误当作秋乏而延误治疗。下面就让小编带大家认识秋季易犯的五大疾病，为冬季的全面预防打下良好而坚实的基础。
心脏病(heart disease)是心脏疾病的总称，包括风湿性心脏病、先天性心脏病、限制型心脏病、慢性肺源性心脏病、高血压性心肌病、甲亢性心脏病... [详细]心脏病有什么表现？
一、先天性心脏病：轻者无症状，查体时发现，蹲踞体征、杵状指(趾)、肺动脉高压、年长儿可有生长发育迟缓。患儿面色苍白，憋气，呼吸困难和心动... [详细]心脏病应该如何护理？
控制体重,研究表明：体重增加10%，胆固醇平均增加18.5，冠心病危险增加38%;体重增加20%，冠心病危险增加86%，有糖尿病的高血压病人比没有糖尿病的... [详细]
肺炎是指终末气道、肺泡和肺间质的炎症，可由疾病微生物、理化因素、免疫损伤、过敏及药物所致。细菌性肺炎是最常见的肺炎，也是最常见的感染性.. [详细]肺炎有什么表现？
肺炎是由多种病源菌引起的肺充血，水肿，炎性细胞浸润和渗出性病变.临床上常见，可发生于任何的人群。临床表现主要有发热，咳嗽，咳痰，呼吸困难... [详细]肺炎应该如何护理？
多翻身拍背，帮助呼吸道分泌物排出。宝宝咳嗽多时，睡觉时会很难受，爸妈记得多给宝宝翻身拍背，帮助宝宝把呼吸道的分泌物排出... [详细]
颈椎病又称颈椎综合征，是颈椎骨关节炎、增生性颈椎炎、颈神经根综合征、颈椎间盘脱出症的总称,是一种以退行性病理改变为基础的疾患。主要由于颈椎... [详细]颈椎病有什么表现？
颈椎病的症状非常丰富，多样而复杂，多数患者开始症状较轻，在以后逐渐加重，也有部分症状较重者。这是与所患颈椎病的类型有关，但往往单纯 ... [详细]颈椎病应该如何护理？
1、颈部运动：头向前倾十次，向后仰十次，向左倾十次，向右倾十次。然后缓慢摇头，左转十次，右转十次。2、摇动上肢：左臂摇动二十次，再右臂摇动... [详细]
在未用抗高血压药情况下，收缩压≥139mmHg和/或舒张压≥89mmHg，按血压水平将高血压分为1，2，3级。收缩压≥140mmHg和舒张压<90mmHg单列为单... [详细]高血压有什么表现？
早期多无症状，偶尔体检时发现血压增高，或在精神紧张，情绪激动或劳累后感头晕、头痛、眼花、耳鸣、失眠、乏力、，可能系高级精神功能失调所致... [详细]高血压应该如何护理？
高血压流行的一般规律(1)高血压患病率与年龄呈正比;(2)女性更年期前患病率低于男性，更年期后高于男性;(3)有地理分布差异。一般规律是高纬度(寒... [详细]
糖尿病是由遗传和环境因素相互作用而引起的常见病，临床以高血糖为主要标志，常见症状有多饮、多尿、多食以及消瘦等。糖尿病可引起身体多系统的... [详细]糖尿病有什么表现？
糖尿病的症状可分为两大类：一大类是与代谢紊乱有关的表现，尤其是与高血糖有关的“三多一少”，多见于1型糖尿病，2型糖尿病常不十分明显或仅有... [详细]糖尿病应该如何护理？
饮食改变①饭前先吃一点生黄瓜或西红柿;②吃饭先喝汤;③吃饭先吃些用餐的菜;④再吃主食和蔬菜。改变进餐顺序①细嚼慢咽：喝汤不要端起碗喝... [详细]