尽管秋季不像冬季那样容易引起疾病的复发，但若忽视了秋天的季节特点，也是危险的。秋季是从夏季到冬季的过渡性季节，寒暖渐变，常常不易立即感觉和体验到，且秋季的寒暖又常反复，寒而复暖，暖后又寒，使人防不胜防。通常患者都会感到疲惫、没精神、食欲不好，但往往被误当作秋乏而延误治疗。下面就让小编带大家认识秋季易犯的五大疾病，为冬季的全面预防打下良好而坚实的基础。