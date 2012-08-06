39½¡¿µÍø
²é¼²²¡| ²éÖ¢×´| ²éÒ©Æ·| ¼ì²éÏîÄ¿| ºÃÒ½Ôº| ºÃÒ½Éú| ºÃ¿ÆÊÒ| ÕûÐÎÏîÄ¿| ½¡¿µ°Ù¿Æ

Ñ×Ñ×ÏÄÈÕ£¬ðò×ÓÊÇ×î¶à¼ûµÄÆ¤·ô¼±ÐÔÑ×Ö¢¡£ðò×ÓÊÇÓÉº¹¿××èÈûÒýÆðµÄ£¬¶à·¢ÉúÔÚ¾±¡¢ÐØ±³¡¢ÖâÎÑ¡¢ÄNÎÑµÈ²¿Î»£¬Ð¡º¢¿É·¢ÉúÔÚÍ·²¿¡¢Ç°¶îµÈ´¦¡£Íû×Å±¦±¦ÒòÎªðò×ÓµÄ¡°É§ÈÅ¡±¶øÄÑÒÔ°²È»ÈëË¯¡¢¿ÞÄÖ²»ÐÝ£¬±¦±¦ÃÇÒ»²»ÁôÉñ»¹»áÄÓÆÆ£¬ÊÇ·ñºÜ·³ÄÕ¶øÓÖÊøÊÖÎÞ²ßÄØ£¿±ð×Å¼±£¬ÈÃÎÒÃÇÒ»ÆðÀ´Ñ§Ï°ÈçºÎ·ÀÖÎ±¦±¦ðò×Ó°É£¬ÈÃ±¦±¦ÇåË¬Ò»Õû¸öÏÄÌì£¡

¸Ï×ßðò×Ó£¬±¦±¦ÇåË¬¶ÈÏÄ

ðò×ÓÎªºÎ¡°Æ«°®¡±Ð¡±¦±¦ ðò×ÓÎªºÎ¡°Æ«°®¡±Ð¡±¦±¦

ÏÄ¼¾ÓÉÓÚ¸ßÎÂÃÆÈÈ£¬»úÌå³öº¹¹ý¶à£¬²»Ò×Õô·¢£¬Ð¡¶ù´úÐ»ÍúÊ¢£¬»î¶¯Á¿´ó£¬ÈÝÒ×³öº¹£¬Æ¤·ôÓÖÏ¸ÄÛ£¬ÔÚÏÄ¼¾ÆøÎÂ¸ß£¬Êª¶È´óÊ±¼«Ò×Éúðò×Ó ... [ÏêÏ¸]

 ðò×ÓÊÇÔõÃ´»ØÊÂ£¿

ðò×ÓÓÖ³Æ¡°ÈÈðò¡±¡¢¡°ºìÉ«ËÚÁ£Õî¡±£¬ÊÇÓÉÓÚÔÚ¸ßÎÂÃÆÈÈ»·¾³ÏÂ£¬³öº¹¹ý¶à£¬º¹ÒºÕô·¢²»³©£¬µ¼ÖÂº¹¹Ü¶ÂÈû¡¢º¹¹ÜÆÆÁÑ£¬º¹ÒºÍâÉøÈëÖÜÎ§×éÖ¯¶øÒýÆð¡£Ö÷Òª±íÏÖÎª ... [ÏêÏ¸]

 ðò×ÓÔçÆÚÖ¢×´ÓÐÄÄÐ©£¿

(1)»ù±¾Ëðº¦ÎªÕëÍ·´ó¼â¶¥µÄÇðÕî»òÇððåÕî£¬ÖÜÎ§ÈÆÒÔºìÔÎ£¬³ÊÃÜ¼¯ÅÅÁÐ£¬µ«²»ÈÚºÏ¡£(2)¶à·¢ÓÚ¶î¡¢¾±¡¢ÐØ¡¢±³¡¢ÖâÎÑ¡¢ÄNÎÑµÈ²¿Î»¡£(3)×Ô¾õÓÐÑ÷ºÍ×ÆÈÈ¸Ð¡£ ... [ÏêÏ¸]

 ðò×ÓÓ¦¸ÃÈçºÎÔ¤·À£¿ÓÐÎÞÒßÃç£¿

Ò»°ãÖÎÁÆ£º±£³ÖÊÒÄÚÍ¨·çÁ¹Ë¬£¬ÇÚÏ´Ôè;±£³ÖÆ¤·ôÇå½à¡¢¸ÉÔï;Ð¡¶ùÒªÇÚÏ´Ôè£¬¼°Ê±²Á¸Éº¹¼°¸ü»»ÒÂ·þ;·¢ÈÈ¡¢ÎÔ´²²¡ÈË£¬ÇÚ·­Éí£¬¾­³£Ï´²ÁÆ¤·ô¡£¿É½øÊ³ ... [ÏêÏ¸]

 ðò×ÓÓ¦¸ÃÈçºÎÔ¤·À£¿ÓÐÎÞÒßÃç£¿ ÈÈÎÄÍÆ¼ö ÏÄ¼¾Ô¤·À±¦±¦³¤ðò×ÓµÄ23ÕÐ

²»ÈÃ±¦±¦³¤ðò×ÓÊÇÏÄÌìÂèÂèÃÇÒ»¸öÖØÒªµÄ¿ÎÌâ¡£²»Òª°Ñ±¦±¦¼ÐÔÚ´óÈËÖÐ¼äË¯¾õ£¬ÕâÖÖ¡°¼Ð°åÆø¡±£¬×îÈÝÒ×ÈÃ±¦±¦ÉíÉÏµÄÈÈÁ¿ÎÞ·¨É¢·¢£¬³¤³öðò×Ó¡£ÒûÊ³Çåµ­... [ÏêÏ¸]

 ²»¿ÉÓÃ½ðÒø»¨·Àðò×Ó

ðò×ÓÊÇÏÄ¼¾Ð¡¶ùµÄ³£¼û²¡£¬·¢²¡µÄÔ­ÒòÊÇº¹ÏÙ¿×»òµ¼¹Ü±»º¹Òº×èÈû£¬º¹ÒºäóÁôÓÚÆ¤ÄÚ¡£ÒòÎªÐ¡¶ù´úÐ»ÍúÊ¢£¬»î¶¯Á¿´ó£¬ÈÝÒ×³öº¹£¬Æ¤·ôÓÖÏ¸ÄÛ£¬µ±ÏÄ¼¾ÆøÎÂ¸ß... [ÏêÏ¸]

±¦±¦ðò×ÓÓ¦¸ÃÈçºÎ»¤Àí£¿

ÊÒÄÚÍ¨·ç

ÊÒÄÚÒªÍ¨·ç£¬¾¡Á¿½µµÍÊÒÎÂ£¬±£³ÖÁ¹Ë¬¼°¸ÉÔï£¬ÊªÈÈµÄ¿ÕÆø¶Ôðò×ÓµÄÏûÍË²»Àû¡£

Æ¤·ôÇå½à

Æ½Ê±×¢ÒâÆ¤·ôÇå½à£¬ÇÚÏ´Ôè£¬±£³ÖÆ¤·ô¸ÉÔï£¬ÇåÏ´ºóÆËÈöðò×Ó·Û¿ÉÔ¤·Àðò×Ó·¢Éú¡£

ÇÚÏ´Ôè

ÇÚÏ´Ôè£¬Ï´ÔèÊ±ÒªÓÃÎÂË®£¬½ûÓÃÈÈË®ÌÌÏ´£¬Á¹Ë®Ò²²»ºÃ£¬½ûÓÃ´ø´Ì¼¤ÐÔµÄ¼îÐÔ·ÊÔí¡£Ï´ºóÒªÁ¢¼´²Á¸É¡£

Í¿ðò×Ó·Û

Í¿ðò×Ó·Û»òË¬Éí·Û¡£ÕâÀà·Û¼Á¶àº¬»¬Ê¯·Û¼°Ñõ»¯Ð¿£¬Ö÷Òª×÷ÓÃÊÇÎüº¹¡¢¸ÉÔï¡¢ÇåÁ¹µÈ¡£

²»Í¿ÓÍ¸à

µÃÁËðò×ÓÒÔºó²»ÒªÍ¿ÓÍ¸à£¬ÆäÊ¹ÓÃºóÆ¤·ô½þÈí£¬·Á°­º¹ÒºÕô·¢¡£

ÇÚ¸üÄÚÒÂ

ÇÚ¸üÄÚÒÂ£¬´©×Å¿íËÉµ¥±¡²¼ÁÏÒÂ·þ£¬ÕâÑù¾Í¿ÉÒÔ±ÜÃâðò×ÓµÄ·¢Éú¡£

±¦±¦ðò×Ó³ÔÊ²Ã´ºÃ£¿

±¦±¦µÃÁËðò×Ó³£ºÈ¡°Èý¶¹ÌÀ¡±

Èý¶¹ÌÀÖÐÂÌ¶¹µÄÖ÷Òª¹¦Ð§ÊÇÇåÈÈ½âÊî£»ºìÐ¡¶¹µÄÖ÷Òª¹¦Ð§ÊÇÇåÈÈÀûÊª£¬¶ÔÓÚ³ÉÄêÈËÀ´Ëµ£¬Ê³ÓÃÕâÁ½ÖÖ¶¹×Ó°¾µÄÌÀÀ´·ÀÖÎðò×Ó¾Í¿ÉÒÔÁË... [ÏêÏ¸]

 ±ß³Ô±ßÖÎ Ê³ÁÆ¶Ô¸¶ðò×Ó

ÏÂÃæ½éÉÜ¼¸ÖÖÊÇÖÎÁÆ·¨£º1¡¢¶¬¹Ï60¿Ë£¬¼ÓË®¼åÌÀÒûÓÃ£¬Ã¿ÌìÒ»¼Á£¬Á¬·þ7¡«8Ìì¡£2¡¢ÂÌ¶¹ÊÊÁ¿£¬ÏÊºÉÒ¶Ò»ÕÅ£¬¼ÓË®¼å·þ¡£3¡¢¶¬¹Ï¡¢º£´ø... [ÏêÏ¸]

 ³¤ðò×Ó¶àÎªÊª¶¾ ÂÌ¶¹ÂÌ¶¹Æ¤ÇåÈÈ½â¶¾

ÂÌ¶¹Î¶¸ÊÐÔÁ¹£¬ÓÐÇåÈÈ¡¢½â¶¾¡¢ìî»ðÖ®¹¦Ð§£¬ÊÇ³£ÓÃÀ´½â¶àÖÖÊ³Îï»òÒ©ÎïÖÐ¶¾µÄÒ»Î¶ÖÐÒ©¡£Ê³²Ä£ºÂÌ¶¹120¿Ë¡¢¸É°ÙºÏ10¿Ë¡¢´óÃ×10¿Ë¡¢±ùÌÇÊÊÁ¿ ... [ÏêÏ¸]

±¦±¦ðò×ÓÓÃÒ©ÊÇ¹Ø¼ü

ÈÈÃÅÆÀÂÛ

ÒÑÓÐÌõÆÀÂÛ¡¡²é¿´¸ü¶àÆÀÂÛ>> ÇëÊäÈëÑéÖ¤Âë£º code
²é¿´¸ü¶àÆÀÂÛ>>
39½¡¿µÍø-ºÏ×÷-µ¼º½