根据《第三次全国口腔健康流行病学调查报告》，我国成年人中，口腔达到良好标准的仅有0.22%，牙周不健康者高达97%！可你知道口腔健康的标准吗？让我们来看看权威机构对于口腔健康的定义。世界卫生组织指出，口腔健康的标准是“牙齿清洁、无龋洞、无疼痛感、牙龈颜色正常、无出血现象”。