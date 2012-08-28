根据《第三次全国口腔健康流行病学调查报告》，我国成年人中，口腔达到良好标准的仅有0.22%，牙周不健康者高达97%！可你知道口腔健康的标准吗？让我们来看看权威机构对于口腔健康的定义。世界卫生组织指出，口腔健康的标准是“牙齿清洁、无龋洞、无疼痛感、牙龈颜色正常、无出血现象”。
核心提示：我国成年人中，口腔达到良好标准的仅有0.22%，牙周不健康者高达97%。牙周病、口腔溃疡、及龋齿是危害我国口腔问题的常见元凶。小编为你提供简单的牙周病自测，要做到日常预防，需要在日常养护中进行牙齿及口腔保健。[详细]
核心提示：一生都要关注牙健康。 人体许多疾病是随着年龄增长而发生的，牙病不是。儿童时期即可发生牙病，只是对于不同时期的人群，牙病情况有所不同。... [详细]
牙周炎是威胁我们牙齿健康最大的原因之一，由于我们的牙齿在日常保健的时候没有十分注意一些问题，所以我们牙齿就会有一些疾病产生，使得我们的牙齿出现疼痛等现象，现在我们就可以对于这种疾病进行了解。 [详细]4大症状可以告诉你得牙周炎了
核心提示：如今，牙齿健康越来越受到人们的关注，而牙周炎又是常见的牙齿疾病，那你知道牙周炎的症状吗？ 1、刷牙或咬硬物时牙龈出血。正常的牙龈是不应当出血的... [详细]
吃肉常塞牙或是祸起牙周炎： 严小姐自称以前牙齿很好，从没用过牙签。可从去年坐完月子，她发现连吃青菜都塞牙。只要一吃鸡肉牛肉等，一顿饭还没结束，她已经用掉两根牙线棒了。“根本没法凑合吃，牙龈胀得难受，感觉牙都挤软了。”以美食为最大乐趣的严小姐直呼，人生快乐少了很多。 经常塞牙或是牙周炎“惹的祸” “大家都以为，只有牙龈天天都红肿、老爱出血、长满牙结石、口臭的人才会得牙周炎。”专家说，很多人都忽视了自己的牙周炎病情。并非一定要有那些症状才叫牙周炎，像严小姐那样平时吃饭塞牙，你是不是感觉再正常不过了？ 其实不然，牙齿间要是没缝，怎么吃都不会塞牙。当我们不注意口腔卫生，细菌就会慢慢地刺激牙龈、牙槽骨先后发炎。发炎的牙槽骨慢慢萎缩，牙龈也慢慢萎缩，于是，牙缝出现了。而且牙根开始外露，牙齿变得松动。[详细]
牙齿和身体，有一种难舍难分的关系。身体有不适，牙齿常会发出预警信息。所以当牙齿有不适时，除了本身病变外，还要警觉身体是否存在健康问题。[详细]
孕期妇女易患牙周疾病，研究发现，轻度牙周病可能增加胎儿生长受限和低出生体重的危险，为了保证母婴安全，准妈妈在孕期一定要积极预防牙周病的发生。[详细]
据《科技日报》报道，日本广岛大学科学家研究发现，脑梗塞患者感染牙周病的比例较高，原因在于牙周病菌可能通过血液在全身流动，引发动脉硬化，从而导致脑梗塞。 [详细]
专家表示，精神压力本身就是患病危险因素，它容易导致人体免疫力下降、口腔菌群失调，从而患上口腔疾病。由于竞争压力和时间安排上的原因，白领比正常人更少有时间去坚持体育锻炼...[详细]
一些全身性危险因素在牙周病的发生、发展中发挥着重要作用。也就是说，确实有一些群体比一般人群更容易罹患牙周病，如果你属于以下“高危人群”的话，那就需要加倍关注自己的牙周健康了。[详细]
牙周病患者的口腔犹如一个“细菌蓄水池”，尤其是牙床下更是装满数以万计的细菌。这些细菌它们会跟着血液的循环，进入身体其他部位如心脏或子宫，使这些部位受感染而发炎。[详细]
牙周病，是常见的口腔疾病，如何预防牙周病？那么就要从日常生活开始做起，以下介绍了预防牙周病的好习惯，以及引发牙周病的不良习惯，因而，要想预防牙周病的发生，那么就要远离坏习惯、培养好习惯。[详细]走出六大误区做好口腔保健
古语云，“百物养生，莫先口齿”，可见口腔保健的重要性。然而，很多人在口腔保健方面还存在诸多认识误区。想要保持口腔卫生，做好口腔保健达到疾病预防的目的。小编带您走出口腔护理误区，助您牙齿漂亮、口腔健康。 [详细]巧用牙线定期洗牙避免牙周炎
“牙周炎是一种会侵犯牙龈和牙周组织的慢性炎症，它是一种破坏性较大的口腔疾病，是导致成人牙齿缺失的最主要原因。”秦红霞说，该病主要表现为牙龈红肿、牙龈出血、牙周溢脓、牙齿移位、牙齿松动等，可能影响患者的咀嚼功能，最终患者会因为牙周支持组织(牙龈、牙周膜、牙槽骨)被破坏而掉牙。[详细]
牙周炎是指牙齿周围组织（包括牙龈、牙周膜、牙槽骨）慢性破坏...[详细]为何牙周病要用牙周洁治术？
牙周洁治术是治疗 牙周病 的重要疗法。它可以去除菌斑、牙石等牙周病的主要致病因素...[详细]
激光可能会造成牙根表面牙骨质和齿槽骨的骨质结构分离、熔化、表面粗糙及凹洞形成和碳化等现象。 [详细]当心咬合创伤加重牙周病
咬合创伤是加重和加速牙周的破坏过程，是妨碍牙周组织修复的主要因素之一...[详细]
牙周脓肿也是牙周炎的一种表现。牙周炎... [详细]老年人的口腔健康 人老不一定掉牙
核心提示：人老不一定掉牙。专家介绍... [详细]