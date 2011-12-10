12月10日，中华腔镜外科暨重症肝病防治广东论坛在茂名隆重举行，论坛由中华腔镜外科杂志、广东省肝病医学会、珠江医院联合主办，广东省多名腔镜外科专家及肝病学家与会，13名专家发表了相关学术报告... [详细]
中华腔镜外科杂志
广东省肝病医学会
南方医科大学附属珠江医院承办单位及媒体支持：
承办单位：广东省茂名市人民医院
媒体支持：39健康网
会议上，13位专家就腔镜技术的应用及肝病诊疗的问题发表了专题讲座……潘明新：单孔腹腔镜在肝胆外科的应用――未来与挑战
珠江医院肝胆二科潘明新教授在会议中讨论了关于单孔腹腔镜在肝胆外科的应用以及未来与挑战。潘教授介绍，单孔腹腔镜在肝胆外科最多应用于胆囊手术，国内外目前已有5000多例，被认为是“胆囊切除金标准”；但是，单孔腹腔镜在肝、胰、脾等手术中应用还不多，有待进一步的尝试和探索。
另外，潘明新教授还表示，单孔腹腔镜发展面临的最大障碍并非器械等问题，而是外科医生的观念转变问题。他单孔腹腔镜技术是否真的适应症窄、学习曲线长等问题发表了自己的看法，演讲结束后还引发了众人的思考与讨论。刘春晓、徐啊白：单孔腹腔镜在泌尿外科的应用
南方医科大学珠江医院泌尿外科主任刘春晓教授徐啊白博士分享了单孔腹腔镜在泌尿外科的应用方面的心得。他们认为，单孔腹腔镜手术(LESS)是泌尿外科微创手术领域中的新技术，在LESS被广泛应用泌尿外科之前，对于该技术的器械发展以及临床应用范围等方面尚需要进行更多的临床研究。
徐啊白博士介绍的珠江医院泌尿外科如何自制更经济实用的port（2环1套法），以及如何解决腔镜器材“打架”的经验（“弯”“直”搭配）受到了全场的关注。（注：本场由徐啊白博士主讲）简志祥：单孔腹腔镜胆囊切除术
广东省人民医院肝胆外科、肝胆胰肿瘤科行政主任简志祥教授委托助手发表了关于“单孔腹腔镜胆囊切除术”的一些看法。他们认为在同样的治疗效果下，经脐单孔腹腔镜手术创伤更小，美容效果更好。腹腔镜胆囊切除术已成为胆囊切除的金标准，但外科医师在追求“无创”道路上始终没有停止脚步。
LESS以其微创、术后恢复快和安全系数高等优势成为现今最有可能实现“无疤痕”胆囊切除的技术。如今，在胆囊切除方面基本可以替代传统腹腔镜手术，但还需要相应器械的进一步研究和发展。最后展示的急性胆囊炎手术详细的介绍了单孔腹腔镜技术在胆囊切除术方面的具体应用。黄宗海、李强：机器人腔镜外科手术进展
南方医科大学珠江医院普外科主任黄宗海委托李强教授演讲了关于“机器人腔镜外科手术进展”。手术机器人系统实现了外科完美手术的梦想。机器人目前已经达到了“微创”，正在努力达到“远程会诊手术”和“精准手术”这一技术目标，希望将来能够达到“智能控制”、甚至发展到意念控制的程度。
教授们表示，最早的手术机器人从90年代第一代发展到现在的第三代“达芬奇手术机器人”，这项技术趋于完善。目前中国有18台达芬奇机器人，机器手灵敏度大大超过人手，适合那些需要足够精细的外科手术。李强教授也阐述了以后手术机器人的发展方向――“小型化、精准化、可控化”。何援利、马颖：从宫、腹腔镜的发展到妇科微创手术的演变
南方医科大学珠江医院妇产科何援利委托马颖博士讲述了“从宫、腹腔镜的发展到妇科微创手术的演变”。其中，NOTES新兴超微创外科技术难度高一些；而LESS单孔腹腔镜手术则对医生的技能要求更高。2008年，珠江医院应用于妇科的单孔腹腔镜技术一共有28例，绝大多数是轻微~中度的妇科病。
另外，无气腹腹腔镜手术（AWL）是腹腔镜技术发展过程中的一个重要部分，因为没有持续的二氧化碳压力对机体的影响，更显示了微创性。另外左烃诺孕酮宫内缓释系统（曼月乐）技术更是使很多妇科手术可以在不损害病人生育能力的情况下，进行外科手术及治疗，是妇科治疗史上里程碑的发展。高毅：生物人工肝的最新进展
高毅教授主要介绍了他所带领的课题组关于“新一代人源细胞组合型生物人工肝”的最新研究进程。人工肝治疗的主要疾病是重型肝炎和肝衰竭病人。重型肝炎、肝衰竭以往的治疗方法主要是内科药物治疗和肝脏移植，其中药物治疗病死率高达70%～80%，肝移植是最有效也是最后的选择。
但肝移植技术受到供肝短缺、技术要求高、费用昂贵等因素的限制，短期内很难普及。而人工肝以体外支持为主，具有安全、有效、简单和经济的特点，能在大多数较大的医疗机构推广，适合于很多重型肝炎、肝衰竭患者、胆汁淤积性肝病、急性中毒的解毒，以及肝移植前后的肝脏支持治疗等。
学术会议上，薛平教授演讲了“不可切除胆囊胰腺癌内镜处理及评价”这一课题。
闵军教授详细演示了“全腹腔镜胰腺及十二指肠切除手术”的技术要领及个人看法。
陈斌教授详细介绍了腹腔镜如何用于胃癌根治术，如何更好的进行淋巴清扫工作和吻合。
蔡常洁教授在这次学术会议上讲解了关于“肝胆外科病人出凝血特点及处理方法”。
蒋泽生教授在会议上阐述了“治疗门脉高压上消化道出血”的方法，结合录像十分生动好理解。
谢东英教授分享了其在临床的宝贵心得――“肝衰竭内科治疗过程中值得注意的细节”。
刘荣教授为大家带来了“肝胆胰手术视频”，演示了LESS要根据实际情况更加合理应用。