潘明新：单孔腹腔镜在肝胆外科的应用――未来与挑战

珠江医院肝胆二科潘明新教授在会议中讨论了关于单孔腹腔镜在肝胆外科的应用以及未来与挑战。潘教授介绍，单孔腹腔镜在肝胆外科最多应用于胆囊手术，国内外目前已有5000多例，被认为是“胆囊切除金标准”；但是，单孔腹腔镜在肝、胰、脾等手术中应用还不多，有待进一步的尝试和探索。

另外，潘明新教授还表示，单孔腹腔镜发展面临的最大障碍并非器械等问题，而是外科医生的观念转变问题。他单孔腹腔镜技术是否真的适应症窄、学习曲线长等问题发表了自己的看法，演讲结束后还引发了众人的思考与讨论。