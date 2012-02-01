关于脑起搏器手术，您或者您的家人或有许多疑问，以下是最多人关注的数个问题及专家的解答，如果您还有其他问题，可以拨打珠江医院神经外科咨询热线：4006786630、020-85271097，或登录官方网站：http://www.pjszyw.com/咨询张世忠、张旺明等教授。

答： 诊断明确的中晚期帕金森病人，对左旋多巴类药物有效或曾经有效，但药物疗效已逐渐下降或出现副作用，疾病已经开始影响正常工作和生活，没有明显智力障碍、在植入过程和以后的随访中愿意并能够合作，术中或术后的测试刺激能有效控制症状。

问：一般手术需要住院多长时间？要多少钱？ 答：住院时间因人而异，一般来说，从手术前住院检查，到接受手术并复原出院但该需要1-2周的时间。目前脑起搏器手术费用最主要的部分的是，一般单侧需要10万元左右，双侧需要20万元左右。

问：脑起搏器发出的刺激是什么感觉？使用的时候会不会有噪音？ 答：大部分患者都不会对刺激有感觉，可以通过观察帕金森病人症状的改善来判断和体会刺激状态。极少部分患者会在开启神经刺激器时，感到有一点短暂的麻刺感。脑起搏在开启时不会有任何噪音。