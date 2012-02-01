数据显示，到2030年，全球一半帕金森病病人将在中国，预计将达1500万人。然而，受信息、经济等条件的制约，我国许多帕金森病患者并没有能够得到及时的正确治疗。以治疗3-5期帕金森病最主流的脑起搏器手术为例，全球有超过60000人接受该治疗，而我国仅2000余人。39健康网特邀请珠江医院神经外科张世忠和张旺明教授讲解脑起搏器手术治疗帕金森病的相关知识。[帕金森症状、预防、饮食等基础常识请点击]
帕金森病是一种神经性退行性疾病，因为大脑黑质细胞数量衰减，神经递质紊乱，神经信号传导异常，导致帕金森各种症状的发生。脑起搏器是脑深部电刺激疗法（DBS）的俗称，它通过植入大脑中的电极，发放弱电脉冲，刺激脑内控制运动的相关神经核团，抑制引起帕金森病症状的异常脑神经信号，从而消除帕金森病的症状，使病人恢复原有活动能力和自理能力 ... [详细]
专家点评：药物“蜜月期”结束 脑起搏器是治疗首选脑起搏器（DBS）是近30年来帕金森病治疗中最大的突破，是目前帕金森病手术治疗的最主要方法。90年代中后期以来，在脑起搏器的帮助下，已使全球数以万计的帕金森病患者开始了崭新的生活。脑起搏器治疗1999年进入我国... [详细]
脑起搏器是一套精致小巧的微电子装置，包括一个脉冲发生器、一根电极以及一根延伸导线，这些部件均植入体内，植入体内的部件不会影响日常生活。由于脑起搏器具有可调性，所以还配有一个程控器... [详细]脑起搏器治疗帕金森的手术过程
脑起搏器的手术过程分以下几个步骤：首先安装立体定向头架。立体定向头架帮助神经外科医生确定放入电极的位置。此过程采用局部麻醉，除轻度的受压感外，一般无明显不适；然后通过全息精确导航... [详细]脑起搏器DBS治疗帕金森的优点
帕金森DBS脑起搏器手术，越来越成为一种被帕金森患者日益认可的控制帕金森的有效方式。具有可调节、可体验、可逆、可发展、可双侧进行等优点，可以说是帕金森病人药物治疗“蜜月期”过后的首选... [详细]
|对比项目
|神经核团毁损术（细胞刀）
|脑深部电刺激术（DBS或脑起搏器）
|神经干细胞移植
|适用人群
|第三、四、五期原发性帕金森患者，药物治疗不能起到理想作用时。尤其适用于以单侧症状为主患者
|第三、四、五期原发性帕金森病人，药物治疗不能起到理想作用时。
|同DBS手术
|主要原理
|通过射频加热毁损脑内相关神经核团
|脉冲发生器发放弱电脉冲，刺激脑内控制运动的相关神经核团，抑制引起帕金森病症状的异常脑神经信号
|通过神经干细胞的自我繁殖和分裂修复相关脑组织
|手术效果
|对震颤、异动症、开关现象、部分肌肉痉挛等症状有较明显改善，但不能治愈帕金森病或者阻止它的发展进程
|控制帕金森病的症状，使病人恢复自如活动和自理能力，但不能治愈帕金森病或者阻止它的发展进程
|或能治愈帕金森病
|手术成功率
|95%
|95%
|实验阶段未进入临床
|手术费用
|2-3万（单侧，不能进行双侧手术
|10万元左右（单侧）20万元左右（双侧）
|实验阶段未进入临床
|手术风险
|中等
|中等
|实验阶段未进入临床
|是否可逆
|否
|是
|否
|是否可调节
|否
|是
|否
|手术缺点
|可能会给病人带来永久性的严重并发症，如部分偏瘫和偏盲、吞咽困难语言障碍等；复发率高；只能单侧使用，如双侧毁损易导致永久的不可逆的严重并发症
|价格昂贵，仍需配合少量药物治疗，5-8年需要更换一次电池
|目前仍在实验阶段，疗效尚待进一步明确
在进行脑起搏器手术之前，需要经过手术前的评估，包括各类评分、录像、左旋多巴冲击试验等，确定可以接受手术且预测会因为手术而得益。脑起搏器手术主要有8个步骤，伤口很小，也基本无痛苦。手术后如没有特殊情况，1周内就可以出院了。一般情况医生会为病人在术后1个月“开机”，在术后3-6个月内，还需要进行“程控”以求达到最佳效果。
此过程采用局部麻醉，除轻度受压感外，一般无不适... [详细]
立体定向头架可帮助神经外科医生确定放入电极的位置... [详细]
通过影像检查定向架位置，采集得到头颅内部结构信息... [详细]
医生利用先进的手术计划系统，计算得到脑深部目标靶点... [详细]
关于脑起搏器手术，您或者您的家人或有许多疑问，以下是最多人关注的数个问题及专家的解答，如果您还有其他问题，可以拨打珠江医院神经外科咨询热线：4006786630、020-85271097，或登录官方网站：http://www.pjszyw.com/咨询张世忠、张旺明等教授。
答：诊断明确的中晚期帕金森病人，对左旋多巴类药物有效或曾经有效，但药物疗效已逐渐下降或出现副作用，疾病已经开始影响正常工作和生活，没有明显智力障碍、在植入过程和以后的随访中愿意并能够合作，术中或术后的测试刺激能有效控制症状。
答：目前尚无治愈帕金森病的方法，药物、手术或其他治疗方法的目标都是控制症状，脑起搏器手术也不例外，它可以控制帕金森病的主要症状，提高生活治疗，但并不能治愈疾病。未来或有可能通过干细胞移植或基因疗法等治愈该病，但目前尚在试验阶段，疗效未能明确。[详细]
答：埋置脑起搏器后，可以在胸部皮肤表面摸到一小块凸起，但穿衣服以后并不容易被他人发现；头部可能也会有一个小凸起，手术以后一段时间，就会被头发覆盖，也不易被发现。医生会尽可能将神经刺激器植入到既感觉舒适又教隐蔽的部位。... [详细]
答：住院时间因人而异，一般来说，从手术前住院检查，到接受手术并复原出院但该需要1-2周的时间。目前脑起搏器手术费用最主要的部分的是，一般单侧需要10万元左右，双侧需要20万元左右。
答：大部分患者都不会对刺激有感觉，可以通过观察帕金森病人症状的改善来判断和体会刺激状态。极少部分患者会在开启神经刺激器时，感到有一点短暂的麻刺感。脑起搏在开启时不会有任何噪音。
答：脑起搏器的使用是终生有效的，但是需要在一段时间后更换神经刺激器的电池。神经刺激器的电池寿命因人而异，根据设定的参数与每天开启的次数与时间不同而有所差异吗，一般来说电池可以维持3-6年，也有部分患者使用更持久或者更短暂些。