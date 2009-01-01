有关盆腔炎的几种家庭疗法

2009-01-17 39健康网社区 A+

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盆腔炎扰乱了女性朋友的生活和工作，盆腔炎的治疗很多，这里介绍几种盆腔炎的家用疗方。

(1)取大蒜泥外敷下腹部，每日1一2次直到如皮肤起泡则停下。还可用鲜活蒲公英250克，捣烂如泥，外敷下腹部，每日1一2次。

(2)将石蜡熔化后装入28×21厘米的两橡皮袋内，或将石蜡装人上述袋内再行熔化，蜡液占袋装容积的三分之一左右，温度在60-70摄氏度左右，置于患者下腹部或腰骰疼痛部，每次治疗30分钟。15次为一疗程。

(3)如有盆腔积液可用甘遂未120克，麝香0.1克，连同细面粉加蜜调成糊，分成4份，每日1份，涂敷下腹部的积液水肿处。

(4)野菊花栓，每晚睡前30分钟将1粒放人肛门内约7一8厘米处。10日为一疗程，一般3一4疗程有明显效果。

(5)在床单或油布上均匀地铺上8一10厘米厚的热砂，取俯卧位，然后将床单或油布裹好腹部保温，每次20～30分钟，每日1次，10～15日为一疗程。用于慢性盆腔炎。

(6)皂角刺30克、大枣10枚，同煎半小时以上，弃渣取药液300一400毫升，加粳米30克煮成粥状，分2次食用。

(7)耳穴按摩：选内生殖器、盆腔、肾上腺、内分泌、交感等穴，施按、捻、摩手法弱刺激10分钟。每日3一5次。

患慢性盆腔炎后应注意

注意个人卫生与性生活卫生，严禁经期房事，平时保持外阴、阴道清洁，积极治疗阴道炎、宫颈炎、阑尾炎等，防止人工流产及分娩后感染。应进食清淡饮食，避免生冷、辛辣刺激品，多饮水。平时应注意劳逸适度，以防慢性盆腔炎复发。

（实习编辑：黄传蔷）