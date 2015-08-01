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糖尿病人可以吃什么水果 八大水果可以吃

2015-08-1339健康网A+

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　　水果含有大量的营养物质，是非常不错的食品，但是糖尿病患者因为血糖比较高，所以不要吃含糖比较高的水果，可以选择吃一些含糖量低的水果，但是也需要控制食用，糖尿病人可以吃什么水果？八大水果控制吃。

　　1.苹果

　　苹果味道比较甜，有的活略微有点酸，由于苹果中含有的糖分在人体内吸收的缓慢而均匀，从而能够降低血糖，尤其是餐后血糖，所以糖尿病患者可以吃苹果，对于降低血糖还是比较有好处的。

　　2.梨

　　梨味道微甜，有的也会有点酸味，具有具有生津、润肺、清热、凉心、消痰、降火、止热咳、解毒等作用。糖尿病人可以吃一点梨，不会引起血糖的升高。

　　3.桃

　　桃子含有丰富的葡萄糖和果糖，能够治疗肠燥便秘、经闭、虚劳咳喘、瘀血肿块、阴虚盗汗、冠心病等症。另外据说桃子还具有驻颜的效果所以老年人可以多吃一些，糖尿病患者少吃一些桃子对身体也是比较有好处的。

　　4.橙子

　　橙子具有治疗热病伤津、身热汗出、口干舌燥、咳嗽痰喘、纳呆脘闷、酒醉口渴等症的作用，糖尿病患者可以食用一些，不会造成血糖的升高对身体也比较好。

　　5.柚子

　　有人认为柚子新鲜果汁中，含有胰岛素样成分，能降低血糖，保护心血管，糖尿病、心脏病、高血压肥胖患者宜常食。

　　6.荔枝

　　荔枝具有治疗脾虚久泻、呃逆不止、血虚崩漏、小儿遗尿、瘰疬、痘疹等症的功效，糖尿病患者可以少量食用，主要控制食用的量，荔枝对身体非常有好处。

　　7.樱桃

　　荔枝中含有果胶，能增加胰岛素的分泌量，可使血糖下降，有治疗糖尿病作用。

　　8.杨梅

　　杨梅能够祛痰、止呕，能够治疗消信、痢疾、霍乱吐泻、胃肠功能失调、糖尿病等症。



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